Berlin. In Berlin gibt es etliche Weihnachtsmärkte. Wir wollen von Ihnen wissen: Welcher Weihnachtsmarkt ist der schönste? Stimmen Sie hier ab!

Wenige Wochen vor Weihnachten kommt es auf vielen Plätzen in Berlin zu einer stimmungsvollen Verwandlung: Ende November öffnen die allermeisten Weihnachtsmärkte, spätestens ab dem ersten Wochenende im Advent läuft die Saison auf Hochtouren. Glühwein, weihnachtliche Spezialitäten, Kunsthandwerk und oft sogar Karussells und andere Attraktionen: Mit diesem Angebot locken die Märkte ihre großen und kleinen Besucherinnen und Besucher.

Eine Frage aber ist auch 2023 nicht abschließend entschieden: Welcher Weihnachtsmarkt in Berlin ist der schönste? Die Frage ist auch deshalb so schwer zu beantworten, weil die Berliner Märkte so vielfältig sind (eine vollständige Liste aller Berliner Weihnachtsmärkte finden Sie übrigens hier). Es gibt Klassiker und wahre Institutionen, die bereits seit Jahrzehnten das Publikum in ihren Bann ziehen. Daneben gibt es Newcomer und Geheimtipps, die oft eine gelungene Alternative zu den altbekannten Platzhirschen darstellen.

Welcher Weihnachtsmarkt in Berlin ist der schönste? Hier abstimmen!

An dieser Stelle können Sie abstimmen! Bei unserer Umfrage haben Sie die Wahl zwischen sieben Märkten: dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg, dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, dem Weihnachtsmarkt am Bebelplatz (dem Ausweichquartier zum Gendarmenmarkt), dem Lucia-Markt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg, dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz und dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau. Damit Ihnen die Umfrage angezeigt wird, müssen Sie zunächst bestätigen, dass Sie den externen Inhalt sehen wollen:

Einige Tage nach dem Start in die Weihnachtsmarkt-Saison gibt es einen recht klaren Spitzenreiter: Aktuell (Stand: 30. November) liegt der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg vorn. An zweiter Stelle folgt der Markt in der Altstadt Spandau.

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

