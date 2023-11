Weihnachtsmarkt Domäne Dahlem 2023: Alle Infos

Wann öffnet der Weihnachts- und Adventsmarkt Domäne Dahlem 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Alle Infos in der Übersicht.

Berlin. Romantisch-rustikal und definitiv urgemütlich: Die Domäne Dahlem lädt auch 2023 an den ersten drei Adventswochenenden zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in bäuerlicher Gutshof-Atmosphäre. Erstmals öffnet der Adventsmarkt in Zehlendorf auch freitags. Studierende der nahegelegenen Freien Universität (FU) haben freitags freien Eintritt.

Was wird geboten? Wie auf den vielen anderen Weihnachtsmärkte in Berlin auch vor allem ausgesuchtes Kunsthandwerk und jede Menge Geschenkideen zu Weihnachten. Für Familien mit jungen Nachwuchs besonders attraktiv: die kostenlosen Kinderprogramme, bei denen etwa unter Anleitung Kerzen gezogen werden können, Geschenkschachteln gebastelt werden oder Weihnachtssterne aus Altpapier entstehen. Dazu kommen spektakuläre Feuershows – und wem das zu aufregend ist, der kann Alpakas vor dem Herrenhaus bestaunen.

Der Gutshof Domäne Dahlem in Berlin-Zehlendorf.

Foto: K.Wendlandt/Domäne Dahlem

Einzigartig ist die Traktorfahrt über das winterliche Landgut mit bis zu 25 Plätzen auf dem Hänger. Ins Schwärmen geraten die Macher bei ihrem kulinarischen Programm: Angeboten wird Bio-Glühwein und Kinderpunsch, Domäne-Stullen mit selbstgemachtem veganem Schmalz und Rote-Bete-Topping sowie die Grünkohl-Pfanne, "die erstmals zu 100% aus Domäne-Zutaten zubereitet wird", wie es auf der Website der Domäne Dahlem heißt. Eine Tonne Grünkohl sei dafür auf dem Gemüseacker angebaut und im Landgasthaus verarbeitet worden.

Die Attraktionen haben ihren Preis: Der Eintritt liegt bei 3,50 Euro für Erwachsene. Empfohlen wird, im Vorfeld Online-Tickets zu kaufen, um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden. Hier geht es zum Ticketshop der Domäne Dahlem.

Weihnachtsmarkt Domäne Dahlem 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: die ersten drei Adventswochenenden: 1./2./3.12., 8./9./10.12., 15./16./17.12.

die ersten drei Adventswochenenden: 1./2./3.12., 8./9./10.12., 15./16./17.12. Öffnungszeiten: Fr. 14 bis 20 Uhr, Sa./So. 11 bis 20 Uhr

Fr. 14 bis 20 Uhr, Sa./So. 11 bis 20 Uhr Eintritt: 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 12 Jahren frei

Adresse: Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin

Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin Anfahrt: U3 Dahlem-Dorf, Bus 110, N10 Domäne Dahlem

