Weihnachtsmarkt Heissa Holzmarkt 2023 in Berlin: Alle Infos

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Heissa Holzmarkt 2023 in Berlin-Friedrichshain? Was sind die Öffnungszeiten? Die Infos.

Der Weihnachtsmarkt "Heissa Holzmarkt" am Spreeufer in Berlin-Friedrichshain.

Berlin. Ein Weihnachtsmarkt mit Spreeblick – das dürfte in Berlin einmalig sein: Der "Heissa Holzmarkt" in Friedrichshain startet am 23. November und lädt Besucherinnen und Besucher in das "gemütlich-schrägste Winteruniversum der Stadt", wie die Macher selbstbewusst ankündigen. Das Gelände zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke ist verwinkelt: Entspannen kann man an Feuertonnen oder direkt am Ufer der Spree.

In einigen ausgewählten Buden werden eigenartige und liebevolle Dinge verkauft – vom Honig über Ton und Keramik bis hin zu Designerschmuck und anderem Kunsthandwerk. Essen und Trinken gibt's natürlich auch: Käsespätzle etwa oder Burritos. Oder Klassiker wie die Bratwurst. Klar: Glühwein ist auch auf dem "Heissa Holzmarkt" zu bekommen, in vielen verschiedenen Variationen.

Das Programm ist abwechslungsreich: Es werden Filme gezeigt, Artisten treten auf, DJs stehen am Pult. Kinder können sich auf dem Indoor-Spielplatz austoben. Außerdem gibt's eine Hüpfburg, einen Plätzchen-Workshop und einen Mitmach-Zirkus.

"Heissa Holzmarkt" in Berlin-Friedrichshain.

Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Das Holzmarkt-Areal hatte im vergangenen Jahr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Auf dem Gelände entstand auf etwa 12.000 Quadratmetern eine Produktionsstätte für Künstlerinnen und Künstler, eine Veranstaltungshalle, ein Club, ein Restaurant, eine Artistenhalle und eine Kita. Das Projekt gilt als Gegenbeispiel für kommerzielle Investoren-Pläne.

Weihnachtsmarkt Heissa Holzmarkt 2023 in Berlin-Friedrichshain: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 23. November bis 23. Dezember

23. November bis 23. Dezember Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 22 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen

Donnerstag/Freitag 16 Uhr bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 22 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen Adresse: Holzmarktstr. 25, 10243 Berlin-Friedrichshain

Holzmarktstr. 25, 10243 Berlin-Friedrichshain Anfahrt: S-Bahn/RB Ostbahnhof, Bus 142 Andreasstr./Lange Straße, Bus 300 Holzmarktstraße

