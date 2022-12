Wenn Weihnachten im Sommer ist

Mariana Pitanga in ihrem Restaurant "Tapiocaria" in Friedrichshain.

Weihnachten im Sommer? Gibt es alle Jahre wieder in Brasilien. Trotz der hohen Temperaturen wird in dem lateinamerikanischen Land nicht nur an Heiligabend festlich getafelt.

„Weihnachten war ein drei Tage dauerndes Schlemmerfest“, erinnert sich Mariana Pitanga. Die Betreiberin des Restaurants „Tapiocaria“ in Friedrichshain stammt aus dem Nordosten des Riesenlandes, aus der Millionenstadt Recife. „Ein Großteil unserer Familie lebt in derselben Straße. Meine Eltern sind beide Ärzte. Mein Vater hatte sieben Geschwister, meine Mutter fünf, fast alle verheiratet und mit Kindern. Man kann sich vorstellen, als Kinder und Jugendliche hatten wir nicht nur zu Weihnachten eine gute Zeit“, erklärt die junge Frau. In Brasilien studierte sie Grafik-Design und hatte einen Blog mit Rezepten.

„Heiligabend wurde ein riesiges Buffet aufgebaut. Die Erwachsenen brachten zu essen und zu trinken mit. Bis Mitternacht wurde geschlemmt, getrunken, gequatscht und getanzt, dann gab es die Geschenke“, erzählt die 39-Jährige. Lieblings-Weihnachtsgericht ihrer Mutter war ein Schweinefleisch-Schinken, tropisch mariniert und im Ofen gebacken. Als Beilage gab es Farofa, gebratenes Maniokmehl mit Früchten und Nüssen. Genau dieses Gericht ist Mariana Pitangas Rezept für den Adventskalender der Berliner Morgenpost.

Das Weihnachtsessen ist ganz unkompliziert

„Das Gute an diesem Weihnachtsessen ist, dass es so unkompliziert ist. Der Schinkenbraten kommt ein paar Stunden in die Marinade und dann in den Ofen. Während er vor sich hin schmurgelt, kann man ganz in Ruhe die Farofa machen, es ist nicht viel Arbeit. Für mich schmeckt es einfach nach zu Hause. Deshalb koche ich es auch, wenn wir in Deutschland zu Weihnachten bei meinen Schwiegereltern sind. Einzige Herausforderung ist das Maniokmehl, . Man bekommt es in einigen Afrikageschäften oder bei uns im Restaurant.“

In die deutsche Hauptstadt kam die studierte Grafikdesignerin der Liebe wegen. Ihren Mann hatte sie auf einer Auslandsreise kennengelernt, über soziale Medien Kontakt gehalten, sich mehrmals wieder getroffen. „Europa fand ich schon interessant, aber an Berlin war ich anfangs nicht so interessiert. Schon allein wegen der schwierigen Sprache. Spanien oder Portugal hätte ich mir gut vorstellen können. Aber dann kam halt die Liebe dazwischen“, erzählt sie in ihrem gemütlich eingerichteten Lokal in der Samariterstraße.

Kulinarisch interessiert war sie schon als Teenager, kochte viel mit der Großmutter und auch alleine für die Familie, probierte neue Sachen aus und startete einen Koch-Blog, der gut ankam. Bald nachdem sie zu ihrem jetzigen Mann nach Berlin gezogen war, ging es erst mal für ein Jahr nach Münster, wo er eine Stelle gefunden hatte. Mariana arbeitete dort in einem Kochstudio, gab Koch-Kurse, half bei der Vorbereitung von Caterings und Events und lernte Deutsch. Das spricht sie mittlerweile fließend. Als das Paar 2013 zurück nach Berlin kam, besuchte sie den damals gerade gestarteten Street-Food- Donnerstag in der angesagten Markthalle Neun in Kreuzberg.

Das Konzept eines Tapioca-Stands musste sie genau erklären

„Ich war total fasziniert von dem Angebot, den vielen Ständen mit nachhaltigem Angebot von Speisen, Produkten und Getränken aus aller Welt. Was ich aber gleich feststellte, war, es gab nichts aus Brasilien. Also bewarb mich mit dem Konzept eines Tapioca-Stands.“ Es dauerte eine Weile, sie musste den Betreibern ihr Konzept ausführlich erklären. Im Mai 2014 erhielt sie die Standgenehmigung. „Ich war echt glücklich, denn ich konnte mit Tapioca ein Stück alltäglicher Esskultur aus meiner Heimat nach Berlin bringen“, sagt Mariana Pitanga. Tapioca ist die Stärke der Maniokwurzeln. Die in Brasilien beheimatete Pflanze aus der Familie der Wolfsmilchgewächse zählt seit Jahrhunderten zu den Grundnahrungsmitteln der indigenen Bevölkerung.

In ihrer Heimatregion ist Tapioca ein beliebter Snack. Die grellweißen Fladen erinnern ein wenig an mexikanische Tortillas. Allerdings sind die Fladen nicht aus Mais- sondern aus Maniokmehlstärke. Gefüllt werden sie mit vielen Zutaten, „da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt“, erklärt Mariana Pitanga. Beliebt seien die Varianten mit Hähnchen- und Rindfleisch, oder ganz klassisch mit Käse, Kokosnuss und Butter. Rasch ging sie auf Kundenwünsche nach mehr vegetarischen und veganen Tapioca-Variationen ein und füllte die Fladen auch mit einer selbst gemachten Füllung aus Auberginen, Rucola und Tomatensoße.

In ihrem Restaurant in Friedrichshain bietet sie heute neben vielen weiteren Spezialitäten aus ihrer Heimat zehn verschiedene Tapioca-Variationen an, fünf herzhafte und fünf süße. Favoriten sind Tapioca Sertaneja mit getrocknetem, geschmortem Rindfleisch, karamellisierten Zwiebeln, Käse, Butter und Kräutern sowie bei den süßen die Tapioca Tropicana mit Guaven-Marmelade, Banane und frisch geriebener Kokosnuss. Das Besondere an den weißen Fladen ist, dass sie nur ganz kurz in der Pfanne gebraten werden. „Nicht mehr als eine Minute. Wenn sie braun werden, ist es schon zu spät und sie brechen in lauter kleine Stücke“, erklärt die Köchin.

Erst ein Bäckerwagen als Food Truck, dann das eigene Restaurant

Ein Jahr nach dem Start in der Markthalle Neun baute sie mit Mann und Schwiegervater einen ehemaligen Bäckerwagen als Food Truck um. „Die ersten drei, vier Jahre lief es gut, ich war auf vielen Festivals. Irgendwann kam aber der Punkt, wo wir gemerkt haben, es wäre schön, zusätzlich einen festen Anlaufpunkt zu haben, nicht mehr nur auf Achse zu sein.

Mittlerweile war klar, Berlin bleibt der Standort des Paares, und sie begannen, sich nach einem Lokal umzusehen, auch um eine größere Vielfalt an Speisen anbieten zu können. Ende 2018 fanden sie einen leerstehenden ehemaligen Burgerladen, nicht weit von der Frankfurter Allee, aber ruhig genug gelegen, dass auch Bürgersteigterrassenplätze im Sommer genutzt werden konnten. Dank viel Eigenleistung und Hilfe der Familie bei der Renovierung wurde im August 2019 das Ecklokal mit 40 Sitzplätzen eröffnet. „Bis zum ersten Corona-Lockdown lief es super. Die Gäste schätzen unsere gemütliche Einrichtung mit viel Holz und indigener Kunst. Und natürlich das brasilianische Essen und Trinken“, sagt die Köchin. Neben den zehn Tapiocas bietet sie brasilianische Kleinigkeiten an wie frittierte Tapioca-Käse-Kräuter-Würfel mit hausgemachter Chilimarmelade, Maniok-Pommes und zahlreiche Fleischgerichte wie Feijoada, ein Eintopf aus schwarzen Bohnen, klasssisch mit Rind- und Schweinefleisch, mit Reis und Farofa, aber auch als vegane Version.

Mariana arbeitet beim Rindfleisch mit Lieferanten, die Fleisch aus Argentinien oder Brasilien anbieten, Schweinefleisch kauft sie bei „The Sausage Man never sleeps“, der Tiere aus artgerechter Haltung verarbeitet. Geflügel und Gemüse bezieht sie, so weit es geht, aus Brandenburg. Nur das Maniokmehl kommt von weit her.

Beim Weihnachtsessen fasziniert die Mischung des deftig-salzigen Schinkenbratens mit der fruchtigen Süße der gebratenen Ananas, zusammen mit dem Mix aus gebratenem Maniokmehl mit den exotischen Nüssen und den Trockenfrüchten. „So hole ich mir den Geschmack meiner tropischen Heimat ins winterliche Berlin“, sagt Mariana Pitanga und freut sich schon auf Heiligabend.

„Tapiocaria“, Samariterstraße 34A, Friedrichshain, Tel. 0157-87 81 29 04, Do. und Fr. 17-23, Sbd. 12-23 und So. 12-21 Uhr, 24. Dezember bis 4. Januar geschlossen, eine Reservierung wird empfohlen, www.tapiocaria.berlin

Rezept: Brasilianischer Weihnachts-Schinken von Mariana Pitanga

Foto: Jörg Krauthöfer

Zutaten:

2 Kilogramm Räucherschinken / Krustenbraten gepökelt, fFür die Marinade:

800 Milliliter Orangensaft, 200 Milliliter Weißwein, 3 Lorbeerblätter, 10 Nelken, 2 Stern-Anis, 1 Zimtstange, 4 Scheiben Ananas, 5 Knoblauchzehen, 1 kleine Zwiebel, 1 Peperoni rot, 5 Gramm schwarze Pfefferkörner. Für den Braten: Handvoll Nelken, 3 Esslöffel Maracuja- oder Ananas- oder Orangenmarmelade, 50 Gramm Honig, 15 Gramm Speisestärke.

Zubereitung: Schinken, Ananasscheiben, Zwiebel, zerdrückten Knoblauch und restliche Zutaten für die Marinade in einen großen Gefrierbeutel geben. Beutel fest verschließen und mindestens 4 Stunden (oder über Nacht) im Kühlschrank lagern. Backofen auf 180 Grad vorheizen. In eine Auflaufform die Ananasscheiben legen, Schinken mit der Fettseite nach oben dazulegen und mit der Marinade übergießen. Mit zwei Lagen Alufolie gut abdecken und für 90 Minuten im Ofen backen. Schinken aus dem Ofen nehmen, Haut entfernen, Fett rautenförmig einschneiden und in jeden Schnittpunkt eine Nelke stecken. Marmelade darüber streichen und ohne Alufolie zurück in den Ofen stellen. Weitere 30 Minuten backen oder bis es gut karamellisiert ist.

Den Schinken herausnehmen, Bratensaft durch Sieb gießen. Saft in einen Topf geben, mit Honig mischen und bei hoher Temperatur aufkochen und reduzieren lassen. Speisestärke mit 1-2 Esslöffel Wasser auflösen, Temperatur im Topf herunter drehen und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze andicken. Schinken auf einem Brett mit Früchten, Rosmarin und Nüssen dekorieren. Mit Farofa, weißem Reis mit Rosinen und Soße servieren.

Farofa de Frutas Castanhas

Zutaten:

250 Gramm Maniokmehl, 100 Gramm Butter, 30 Gramm Sonnenblumenöl, 100 Gramm Zwiebeln, 1 reife Banane, 50 Gramm Cashewnüsse, 40 Gramm Paranüsse, 30 Gramm Mandeln, 70 Gramm getrocknete Aprikosen, 30 Gramm Rosinen, 30 Gramm getrocknete Cranberry, Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack.

Zubereitung:

Banane und Zwiebel schälen, in Würfel schneiden und beiseite stellen. Nüsse grob hacken und Aprikose in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen trocken tupfen und fein hacken.

In einer großen Bratpfanne bei schwacher Hitze die Hälfte der Butter mit dem Öl schmelzen lassen und die Zwiebel und eine Prise Salz dazugeben. Wenn es anfängt zu bräunen, die Banane hinzugeben und vorsichtig mischen für weitere 1-2 Minuten. Die gehackten Cashewnüsse dazugeben und unter ständigem Rühren leicht bräunen. Die restliche Butter dazugeben und wenn sie schmilzt, die getrockneten Früchte und das Fruchtfleisch der Maracuja hinzufügen. Vorsichtig rühren für weitere 2 Minuten. Das Mehl hinzufügen und unter ständigem Rühren braten. Mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken. Abkühlen lassen und servieren.