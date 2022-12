Brandenburg: Wo man Weihnachtsbäume selber schlagen kann

Potsdam. Ob Kiefer, Fichte oder Tanne: Alljährlich haben auch in Brandenburg Weihnachtsbaumsuchende wieder die Qual der Wahl. Der Landesforstbetrieb (LFB) bietet in diesem Jahr am dritten Adventswochenende insgesamt 13 Aktionen an, selbst die Säge anzusetzen und gemeinsam mit Familie oder Freunden den passenden Weihnachtsbaum auszusuchen.

Laut Landesbetrieb sind die märkischen Bäume ohne Chemie aufgewachsen.

Jeder Baum hat seinen individuellen Wuchs.

Neben Kiefern sind auch Fichten, Tannen und weitere Nadelbäume im Angebot.

Der sogenannte „Bioladen“ für Weihnachtsbäume verbindet den Kauf mit dem Selberschlagen von Bäumen, Lagerfeuer und mancherorts auch kulinarischer Versorgung. Forstmitarbeiter stehen den Angaben zufolge für eine Beratung zur Verfügung. Sägen und Handschuhe sollten mitgebracht werden, empfahl der Landesforstbetrieb.

Auch bei kommunalen und privaten Forstbetrieben kann man Bäume schlagen

Ein Mann trägt einen Weihnachtsbaum.

Auch kommunale und private Forstbetriebe bieten an, bei Weihnachtsbäume selbst die Säge in die Hand zu nehmen. Eine Liste wurde auf der Homepage vom Landesbetrieb Forst Brandenburg veröffentlicht.

Ort

Datum Uhrzeit Baumarten

Selbstschlagen

oder Hofverkauf

Besonderheiten Stadtwald Bernau

auf B 273 Richtung

Bernau rechts in

Niederbarnimallee

(Wegweiser) 17.12. 9.30-15 Kiefer Fichte

(Selbst)

Lagerfeuer Imbiss

Säge/ Axt

mitbringen Weihnachtsbäume &Wildschweinbraten

B 158 Ortsausgang

Tiefensee Richtung

Bad Freienwalde

ca. 300 m rechts 26./27.11.

3./4.12.

10/11.12.

17./18.12. 10-15 Kiefer Fichte

Coloradotanne

Nordmanntanne

Douglasie

(Selbst)

Imbiss Lagerfeuer

Wildfleisch FBG Barnimer Heide

Geschäftsstelle

Dorfstraße 67

16359 Biesenthal

OT Danewitz 26./27.11.

3./4.12.

10./11.12.

17./18.12. ab 10 Blaufichte (Selbst)

Schmuckreisig

Imbiss Gärtnerei SchubertGbR

Sydower Fließ

OT Grüntal

Mühlenbergweg 9 21.11.

bis

23.12. 9-16 Fichte Kiefer

Nordmanntanne

Coloradotanne

Douglasie

(Selbst/Hof)

Imbiss AdventsWE Schorfheide

OT Böhmerheide

(Wegweiser) 17./18.12. 10-16 Blaufichte, Korea-, Colorado-, Nordmanntanne (Selbst)

Imbiss, Lagerfeuer Forsthaus Breitefenn

Treff: Oderberg

OT Neuendorf

Gaststätte Großer Stein 18.12. 9-12 Tanne Fichte

Kiefer (Selbst)

Schmuckreisig

Imbiss Lagerfeuer Erdbeerland-Missen

Cottbus-Ströbitz

Ortsausgang Richtung

Kolkwitz links

Treffpunkt an Plantage 3./4.12.

10./11.12.

17./18.12. 9-16 Nordmanntanne

(Hof)

Imbiss

Lagerfeuer LObf. Doberlug

Lindenaer Str. 5b

Doberlug-Kirchhain 12.-21.12. 9-16 Kiefer Omorikafichte

Blaufichte

Nordmanntanne

(Hof) Forsthaus Weberteich

Weberteich 64

03238 Heideland 11.12. 10-15 Kiefer Omorikafichte

Blaufichte

Nordmanntanne

(Selbst/Hof) Försterei Plattkow

Brückenstr. 3

15913 Märkische

Heide OT Plattkow 10.12. 10-18 Fichte Kiefer Tanne

(Hof)

Imbiss Lagerfeuer 15907 Lübben

OT Börnichen

Platz hinter der Waldschule 10.12. 8-15 Fichte Blaufichte

Omorikafichte (Hof)

Imbiss Lagerfeuer Obf. Hammer

An der B 179

Groß Köris 10.12. 12-16 Kiefer Fichte

Küstentanne

(Hof)

Küstentanne

(Selbst)

Wildfleisch Landwirtschaftsbetrieb

Ronny Büttner 17.12. 10-16 Kiefer Fichte

Tanne

(Selbst) Imbiss

Lagerfeuer Landwirtschaftsbetrieb

Krone 10.12. 12-16 Fichte

Douglasie

Kiefer (Selbst) Friesack

OT Briesener

Zootzen

Brandstelle Nr. 1

(Hinweisschilder) 3./4.12.

10./11.12.

17./18.12. 10-15 Nordmanntanne

Küstentanne

(Selbst)

Lagerfeuer Imbiss 14656 Bredow

Dammstr. 3 3./4.12.

10./11.12.

17./18.12. ab 11 Blaufichte Rotfichte

bitte telefonisch

anmelden Falkensee

Stromtrasse hinter

Schönwalder Straße 90

Einfahrt Hundesportplatz 16.12. 9 bis

14.30 Stechfichte

(Selbst) Waldparkplatz Loden

an der Kreisstraße

zwischen Alt Brieselang

und Pausin

(ab da Wegweiser) 17.12. 10-14 Schwarzkiefer Fichte

Blaufichte (Selbst)

Lagerfeuer

Axt/Säge mitbringen Hochspannungsleitung

Wegweiser an der

Garzauer Chaussee

zwischen Kaufland

Strausberg und

Rehfelde 10.12. 9-14 Schwarzkiefer

Kiefer Fichte

(Selbst)

Säge mitbringen

Imbiss Lagerfeuer Waldgemeinschaft Bliesdorf

Prötzel, Biesower Str.

von B168 hinter Prötzel

Richtung

Tiefensee

Wegweisern folgen 10.12.

11.12. 11-16

9-12 Nordmanntanne

Küstentanne

Kiefer

(Selbst)

Lagerfeuer

Glühwein Fam. Triebsch

Lebbin 25

15528 Spreenhagen

OT Lebbin

(5 km von der A 12/

Abfahrt Storkow) 10.12.

17.12. 10-15 Küstentanne

(Selbst)

Imbiss Gut&Bösel

Friedhofstr.

Alt Madlitz 11.12. 11-16 Nordmanntanne

Blaufichte Kiefer

(Selbst/Hof) Imbiss

Lagerfeuer Wildfleisch Revier Alt Buchholz

bei Grünheide (Mark)

Anfahrt und Hinweise 10.12.

17.12. 10-14 Küstentanne

Kiefer

(Selbst)

Lagerfeuer, Imbiss

Säge mitbringen Stadtforst Fürstenwalde

zwischen Kirchhofen und Mönchwinkel 18.12. 10-13 Kiefer

(Selbst)

Lagerfeuer, Imbiss

Wildfleisch-Verkauf Krämerwaldhof

Oberkrämer

Am Krämerwald 13 Man muss vorher HIER einen Termin vereinbaren. LObf. Alt Ruppin

am Aldiparkplatz

in Alt Ruppin

Wuthenower Str. 15.-17.12. 9-15 Kiefer Schwarzkiefer

Tanne Fichte (Selbst)

Imbiss Behrendt`s Hof

Nackel

Segeletzer Str. 6 26.11. bis

23.12. ab 9 Nordmanntanne

Blaufichte (Selbst) Forsthaus Chransdorf

Chransdorf Nr. 2

03229 Alt Döbern 10.12.

12.-16.12. 9-15

10-15 Kiefer Omorikafichte

Blaufichte

Nordmanntanne

(Hof) Erdbeerland-Missen

Gutshof Missen

Missener Hauptstr. 38

03226 Vetschau 3./4.12.

10./11.12. 10-18 Nordmanntanne

(Hof)

Programm

Imbiss im Wald zw.

Wilhelmshorst und

Caputh an Kreuzung

von Strom/

Wassertrasse; Einfahrt

über B2-Parkplatz

Nesselgrund oder

K6909 zw. Michendorf

und Caputh (Wegweiser) 17.12. 9 bis

15.30 Kiefer

(Selbst)

Lagerfeuer

(Axt/Säge

mitbringen) LObf. Belzig

Forstweg 8

14806 Bad Belzig 15.-22.12. 8-15 Küstentanne

Nordmanntanne

Blaufichte

Kiefer (Hof)

16.12. 8-12 Uhr,

17.12. 10-14 Uhr

18.12. kein Verkauf Weihnachtsbaum-

Plantage

Groß Marzehns

Rabener Weg

A9 Abfahrt Klein

Marzehns (Wegweiser) 3.12.

10./11.12.

17./18.12. 10-15 Nordmanntanne

Blaufichte (Selbst)

Lagerfeuer

Imbiss Werderaner Tannenhof

direkt auf der Plantage

Lehniner Chaussee 11

Werder (Havel)

OT Plessow 1.11. bis 23.12.

24.12. von 9 bis 12 Uhr ausschließlich Verkauf bereits geschlagener Bäume 9-19 Tanne Fichte

Kiefer

(Hof/Selbst)

Events Dubrauer Baumschule

Jether Weg 3,

Wiesengrund

OT Dubrau 3.12. , 11.12. und 17.12. 9-16 Schwarzkiefer

Serbische Fichte

Coloradotanne

Blautanne

(Selbst) Revier Casel

zwischen Koschendorf

und Illmersdorf

in Richtung Kosemühle

(unter

Hochspannungsleitung) 17.12. 9-15 Kiefer Fichte

Schwarzkiefer

(Selbst)

Lagerfeuer

Imbiss Revier Kleinsee

Forstbaumschulgestell

von der L50 Richtung Waldschule

(unter

Hochspannungsleitung) 18.12. 10-15 Küstentanne

Nordmanntanne

Kiefer

(Selbst) Kliestow-Zelle

Forsthaus Alt-Lenzburg

Zufahrt nur über

Kliestow möglich! 10.12. 9-14 Blaufichte

(Selbst)

Lagerfeuer

Imbiss WeihnachtsbaumWald

Mellensee

Mellensee zwischen

Dorfaue und

dem Ortsausgang

Richtung Zossen

Mokeweg (Wegweiser) ab 25.11. 8-17 verschiedene

Fichten und

Tannen

Douglasie

(Selbst/ Hof)

WE mit Imbiss

Aktionen Kunow (Uckermark)

Kunower Dorfstr. 22

Plantage in Ortsnähe 26./27.11.

3.-24.12. 9-16 verschiedene

Tannen Fichten

Schwarzkiefer

(Selbst)

Brandenburger Fichte vor dem Kanzleramt

Bundeskanzler Olaf Scholz (M) steht vor der «Kanzlertanne» in Berlin.

Eine Fichte aus Brandenburg ist in diesem Jahr der Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt. Der frei gewachsene Baum stammt aus dem Forstbetrieb vom Stift Neuzelle im Landkreis Oder-Spree.

Mitte November hatte der Gartenbauverband die Saison für die Weihnachtsbaum-Erzeuger in Brandenburg offiziell eröffnet. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik hatten in 2021 fast 60 Betriebe auf knapp 600 Hektar in Brandenburg Weihnachtsbäume stehen.