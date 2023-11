Weihnachtsmarkt Alexanderplatz 2023 in Berlin - alle Infos

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz 2023 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Was ist das Programm? Die Infos.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz 2023 in Berlin steht auch in diesem Jahr wieder eine riesige Pyramide (Archivbild).

Berlin. Was den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz von den vielen anderen Weihnachtsmärkten in Berlin unterscheidet? Rein optisch in jedem Fall die riesige Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, die traditionell im Zentrum des Weihnachtsmarkts aufgestellt wird – und unter dem am Wochenende Turmbläser Platz nehmen.

Die zweite große Pluspunkt: zentraler geht nicht in Berlin. Wer oberirdisch vom S-Bahnhof zur U-Bahn laufen oder in eine Tram springen will, kommt an dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz in Mitte gar nicht vorbei. Beste Voraussetzungen also für einen kurzen Abstecher in eine verzaubernde Winterwelt, die aus rund 50 Hütten besteht.

Auch wer am Alexanderplatz in einigen der vielen Geschäfte noch die letzten Geschenke für Weihnachten besorgen möchte, kann auf dem Weihnachtsmarkt bei Glühwein und anderen Leckereien kurz verschnaufen – oder auf dem Markt an den vielen Kunsthandwerk-Hütten direkt zuschlagen. Kinder begeistert ein märchenhaftes Karussel, Partystimmung bei Pop und Schlager kommt in der Hüttengaudi auf. Kein Wunder also, dass der Veranstalter den Alexanderplatz kurzerhand in Berlins „Weihnachtsplatz“ umgetauft hat.

Der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz in Berlin (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa | Gregor Fischer

Weihnachtsmarkt Alexanderplatz 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 27. November bis 26. Dezember 2023

27. November bis 26. Dezember 2023 Öffnungszeiten: tägl. 10 bis 22 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr

tägl. 10 bis 22 Uhr, am 24.12. bis 16 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Alexanderplatz, 10178 Berlin-Mitte

Alexanderplatz, 10178 Berlin-Mitte Anfahrt: S- und U-Bahnhof Alexanderplatz (U2, U5, U8, S3, S5, S7, S9, Tram M2, M4, M5, M6, RB FEX, RB23, RB1, RB2, RE7, RE8)

