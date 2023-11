Weihnachtsmarkt Mercedes-Benz Arena 2023 in Berlin - alle Infos zum Glühwald

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt „Glühwald“ an der Mercedes-Benz Arena 2023 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Die Infos.

Kurz vor dem Konzert oder dem Sport-Event in der Mercedes-Benz Arena noch einen Glühwein trinken? Das geht wunderbar im „Glühwald“ direkt nebenan

Öffnungszeiten, Termine, Programm: Alle Infos zum Weihnachtsmarkt am Mercedes-Platz in Berlin-Friedrichshain

Berlin. Der „Glühwald“ am Mercedes-Platz in Berlin-Friedrichshain gehört zu den jüngeren Weihnachtsmärkten in Berlin – und ist bereits vor der offiziellen Saison-Eröffnung in die Weihnachtszeit gestartet.

Für die besondere Atmosphäre inmitten des sonst so grellen Entertainment-Areals sorgt ein „uriges Wäldchen bestehend aus hunderten von saftig-grünen Tannen“, wie es auf der Website der „Glühwald“-Macher heißt.

Durchaus also ein interessantes Kontrastprogramm zu den Sport- und Konzertveranstaltungen in der direkt angrenzenenden Mercedes-Benz Arena, der Verti Music Hall oder dem Trubel in dem dortigen Bowling-Center und dem UCI Luxe Kino.

Die Veranstalter versprechen auf dem Weihnachtsmarkt Winzer-Glühwein aus dem Rheinland in nachhaltigen Recup-Pfandbechern und eine Vielfalt weihnachtlicher Leckereien wie Crêpe, Bratwurst, Reibekuchen oder Räucherlachs. „In diesem Jahr möchten wir zudem einen weiteren Beitrag für die Umwelt leisten und, nach Möglichkeit, auf die Heizstrahler in unseren überdachten Krippen verzichten. Stattdessen wollen wir in der romantischen Winterzeit wieder etwas näher zusammenrücken und uns mit den von uns zu Verfügung gestellten Decken oder an unserer Feuertheke warmhalten“, so die Veranstalter.

Termin: 4. November bis 30. Dezember

4. November bis 30. Dezember Öffnungszeiten: Mi.-So. von 16 bis 22 Uhr, bei Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena oder in der Verti Music Hall auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Mi.-So. von 16 bis 22 Uhr, bei Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena oder in der Verti Music Hall auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Eintritt: frei

frei Adresse: Mercedes-Platz, 10243 Berlin

Mercedes-Platz, 10243 Berlin Anfahrt: Warschauer Straße (U1, U3, S3, S5, S7, S75, S9)

