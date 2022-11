Weihnachtsmarkt Glühwald an der Mercedes-Benz Arena 2022 in Berlin - alle Infos

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt „Glühwald“ an der Mercedes-Benz Arena 2022 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Die Infos.

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmarkt Glühwald an der Mercedes-Benz Arena 2022

Berlin. Der „Glühwald“ am Mercedes-Platz in Friedrichshain gehört zu den jüngeren Weihnachtsmärkten in Berlin – und ist bereits vor der offiziellen Saison-Eröffnung am 21. November geöffnet.

Für die besondere Atmosphäre inmitten des sonst so grellen Entertainment-Areals sorgt ein „uriges Wäldchen bestehend aus hunderten von saftig-grünen Tannen“, wie es auf der Website der Macher heißt – durchaus also ein interessantes Kontrastprogramm zu den Sport- und Konzertveranstaltungen in der direkt angrenzenenden Mercedes-Benz Arena, der Verti Music Hall oder dem Trubel in dem dortigen Bowling-Center und dem UCI Luxe Kino.

Die Veranstalter versprechen auf dem Weihnachtsmarkt Winzer-Glühwein aus dem Rheinland in nachhaltigen Recup-Pfandbechern und eine Vielfalt weihnachtlicher Leckereien wie Crêpe, Bratwurst, Reibekuchen oder Räucherlachs. Und wegen der Energiekrise gibt es in diesem Jahr Decken statt Heizstrahler.

Weihnachtsmarkt „Glühwald“ an der Mercedes-Benz Arena 2022 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: ab 5. November

ab 5. November Öffnungszeiten: Mi.-So. ab 17 Uhr, bei Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena oder in der Verti Music Hall auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Mi.-So. ab 17 Uhr, bei Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena oder in der Verti Music Hall auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten Eintritt: frei

frei Adresse: Mercedes Platz, 10243 Berlin

Mercedes Platz, 10243 Berlin Anfahrt: Warschauer Straße (U1, U3, S3, S5, S7, S75, S9)

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.

