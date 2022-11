Weihnachtsmarkt und Winterwelt am Potsdamer Platz 2022 in Berlin: Alle Infos

Wann öffnet Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz 2022 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Die Infos.

Besucherinnen und Besucher auf dem „Winterwelt“-Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz in Berlin.

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmarkt und Winterwelt am Potsdamer Platz 2022

Berlin. Am Potsdamer Platz wird es zur Weihnachtszeit sportlich. Denn auf der „Winterwelt“ gibt es eine Rodelbahn. Laut Veranstalter handelt es sich sogar um Europas größte mobile Rodelbahn mit einer Höhe von zwölf Metern und einer Höhe von 70 Metern. Und das ganz ohne Kunstschnee. Denn die Besucherinnen und Besucher können dort in aufblasbaren Ringen auf Matten hinunterrutschen. So viel Action dürfte es auf den übrigen Weihnachtsmärkten in Berlin eher nicht geben – zumal es außerdem eine Eislauffläche und Eisstockschießen gibt..

Neben der Rodelbahn (Kosten: 1,50 Euro) gibt es eine „Hüttengaudi“ mit Essens- und Getränkeständen und abends Après-Ski-Partys samt umweltfreundlicher LED-Weihnachtsbeleuchtung. Die Außenwände der „Schmankerl Hüttn“ bestehen laut Veranstalter aus 180 Jahre altem Hüttenholz, innen sind die Hütten dekoriert mit Skiern und Skischuhen, alten bäuerlichen Werkzeugen und Hausrat, einem 80 Jahre alten Kachelofen mit handgemalten Kacheln, davor geraniengeschmückte Fenster, Holzkutsche, Lastschlitten, Holzstapel und Weinpresse schaffen einen Raum voller Gastlichkeit, Wärme und Gemeinsamkeit.

Die Rodelbahn der „Winterwelt“ am Potsdamer Platz in Berlin.

Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Michael Kuenne

Weihnachtsmarkt und Winterwelt am Potsdamer Platz 2022 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: Winterwelt 28. Oktober bis 1. Januar 2023, geschlossen am 13. November (Volkstrauertag) und 20. November (Totensonntag), Weihnachtsmarkt 25. November bis 26. Dezember

Winterwelt 28. Oktober bis 1. Januar 2023, geschlossen am 13. November (Volkstrauertag) und 20. November (Totensonntag), Weihnachtsmarkt 25. November bis 26. Dezember Öffnungszeiten: Winterwelt 11 bis 22 Uhr, Heiligabend bis 14 Uhr, Weihnachtsmarkt 10 bis 22 Uhr, Heiligabend 10 bis 16 Uhr

Winterwelt 11 bis 22 Uhr, Heiligabend bis 14 Uhr, Weihnachtsmarkt 10 bis 22 Uhr, Heiligabend 10 bis 16 Uhr Eintritt: frei, Rodelbahngebühr 1,50 Euro

frei, Rodelbahngebühr 1,50 Euro Adresse: Potsdamer Platz, 10785 Berlin

Potsdamer Platz, 10785 Berlin Anfahrt: Potsdamer Platz (S1, S2, S25, S26, U2)

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.

Weihnachtsmarkt 2022 Berlin: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte mit Terminen und Öffnungszeiten auf einen Blick