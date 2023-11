Winterzauber 2023: Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee in Lichtenberg

Wann öffnet der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Lichtenberg? Was sind die Öffnungszeiten?

Der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Lichtenberg.

Der „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist ein Weihnachtsmarkt mit Kirmes-Atmosphäre

Öffnungszeiten, Termin, Adresse – alle Infos zum Weihnachtsrummel

Berlin. Der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ findet 2023 wieder an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg statt. Geboten wird ein Weihnachtsmarkt mit Kirmes-Atmosphäre. Damit dürfte der „Winterzauber“ definitiv zu den trubeligeren Weihnachtsmärkten in Berlin zählen.

Viele kennen den Weihnachts-Rummel von seinem ehemaligen Standort hinter der Shopping-Mall Alexa in Berlin-Mitte. Im vergangenen Jahr war er an der Frankfurter Allee/Magdalenenstraße zu finden. 2023 geht es zurück auf die Fläche in der Nähe von Ikea an der Landsberger Allee.

Mit 118 Ständen gehört er zu den größeren Weihnachtsmärkten in Berlin. Neben Glühwein, gebrannten Mandeln und Schokofrüchten prägen vor allem zahlreiche Fahrgeschäfte das Bild: Geister- und Achterbahnen sowie Karussells sollen über die Weihnachtszeit zahlreiche Besucher anlocken.

Der Weihnachts-Rummel dürfte der erste Berliner Weihnachtsmarkt 2023 sein: Seine Pforten öffneten bereits am 3. November und damit zweieinhalb Wochen früher als die allermeisten Weihnachtsmärkte in Berlin.

Wichtig für Familien: Immer mittwochs gibt es auf dem „Berliner Winterzauber“ reduzierte Preise für alle Fahrgeschäfte..

Der „Berliner Winterzauber“ in Berlin-Lichtenberg.

Foto: dpa

„Berliner Winterzauber“ an der Landsberger Allee 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 3. November bis 30. Dezember 2023

3. November bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 26. November und am 24. Dezember)

Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 26. November und am 24. Dezember) Eintritt: frei

frei Adresse: Landsberger Allee 300

Landsberger Allee 300 Anfahrt: Bus 256/N56 bis Liebenwalder Straße/Landsberger Allee, Tram 16/M6 bis Arendsweg

