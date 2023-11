Weihnachtsmarkt Schloss Charlottenburg 2022: Öffnungszeiten & alle Infos

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 2023 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Die Infos.

Berlin. Was für eine märchenhafte Kulisse! Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg ist wohl einer der romantischsten Weihnachtsmärkte in Berlin. Möglich macht's natürlich die Kulisse des zauberschönen Barockschlosses. Hinzu kommt das heimelige Beleuchtungskonzept, das den gesamten Markt in eine weihnachtliche Winterwelt verwandelt.

Weihnachten kann man in Charlottenburg vielleicht auch deswegen so gut feiern, weil der Markt für sich beansprucht, konsequent auf billigen Plastikschmuck zu verzichten. Stattdessen sollen warme Naturmaterialien und ein innovatives Abfall- und Pfandkonzept zum Einsatz kommen.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

In den geheizten Pagoden auf dem zentralen Schlossplatz kann man Kaffeehausatmosphäre und internationale Speisen genießen – vom kleinen Snack bis zum opulenten Weihnachtsmenü. Für Kinder gibt es zwei kostenlose Karussels.

„Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg ist nicht nur ein Ort des Einkaufens und Genießens, sondern auch ein Ort der Begegnung“, heißt es auf der Website der Macher des Weihnachtsmarkts am Schloss Charlottenburg. Für sie ist es übrigens eine Premiere: Zum ersten Mal findet der Weihnachtsmarkt unter Regie der Jens Schmidt GmbH aus Velten statt.

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 27. November bis 31. Dezember 2023, geschlossen am 24. Dezember

27. November bis 31. Dezember 2023, geschlossen am 24. Dezember Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22 Uhr

täglich 12 bis 22 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin-Charlottenburg

Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin-Charlottenburg Anfahrt: Westend (S41/42, S45), Richard-Wagner-Platz (U7), Sophie-Charlotte-Platz (U2)

