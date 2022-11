Wann öffnet der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 2022 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Die Infos.

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 2022: Alle Infos

Berlin. Was für eine märchenhafte Kulisse! Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg ist wohl einer der romantischsten Weihnachtsmärkte in Berlin. Möglich macht's das heimelige Beleuchtungskonzept, das den gesamten Markt in eine weihnachtliche Winterwelt verwandelt.

Weihnachten kann man am Schloss Charlottenburg vielleicht auch deswegen so gut feiern, weil der Markt für sich beansprucht, konsequent auf billigen Plastikschmuck zu verzichten. Stattdessen sollen warme Naturmaterialien und ein innovatives Abfall- und Pfandkonzept zum Einsatz kommen.

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

In den geheizten Pagoden auf dem zentralen Schlossplatz kann man Kaffeehausatmosphäre und internationale Speisen genießen – vom kleinen Snack bis zum opulenten Weihnachtsmenü.

Auf dem Programm steht auch in diesem Jahr der traditionelle Nikolaus-Besuch in Begleitung von Engeln und den Musikern des Weihnachtsmarkts-Orchesters am 6. Dezember. Außerdem kommen erneut die „Christmas-Biker“ auf den Markt (10. Dezember).

Im vergangenen Jahren war der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg corona-bedingt abgesagt worden. Umso strahlender dürfte die diesjährige Ausgabe werden. Zumal der Weihnachtsmarkt vorerst zum letzte Mal vor dem Schloss stattfinden dürfte. Wegen des Baus eines Besucherzentrums am Schloss Charlottenburg wurden der Vertrag zuletzt nicht verlängert.

Termin: 21. November bis 26. Dezember 2022, geschlossen am 24. Dezember

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember von 12 bis 20 Uhr

Eintritt: kostenlos

Adresse: Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin

Anfahrt: Westend (S41/42, S45), Richard-Wagner-Platz (U7), Sophie-Charlotte-Platz (U2)

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.

