Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz/Gedächtniskirche 2023 in Berlin: Alle Infos

Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg gehört zu den Klassikern unter den Berliner Weihnachtsmärkten

Berlin. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Charlottenburg gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkten in Berlin. Und er ist sicherlich einer der trubeligsten: Schausteller begeistern Kinder mit ihren Karussells, an den vielen Ständen kann man Kunsthandwerk, Dekorationen oder Accessoires kaufen.

Glühwein, Eierpunsch, adventliche Köstlichkeiten – Weihnachten in Berlin lässt sich im Schatten der Gedächtniskirche besonders stimmungsvoll feiern. Über 100 festlich geschmückte Stände gilt es in diesem Jahr zu entdecken. Besonders beeindruckend auch 2023: der 400 Meter lange Lichtteppich, der über dem Markt zu schweben scheint.

Wer abseits des Weihnachtsmarkts etwas Ruhe und Besinnung sucht, der ist in der Gedächtniskirche gut aufgehoben.

Nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 hatte die Berliner Polizei in den vergangenen Jahren die Sicherheitsvorkehrungen auf und rund um den Markt erhöht.

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Glühwein trinken und gleichzeitig etwas Gutes tun – das ermöglicht die AG City beim karitativen Glühweinverkauf auf dem Weihnachtsmarkt, der am 1. Dezember 2023 von 13 bis 19 Uhr stattfinden wird, zugunsten des DRK-Wärmebusses. Unterstützt wird der Verkauf durch die AG-City-Mitglieder und durch den Schaustellerverband Berlin.

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 27. November bis 7. Januar 2024

Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 21 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 22 Uhr, Heiligabend 11 bis 14 Uhr, 25./26. Dezember 13 bis 21 Uhr, 31. Dezember 11 bis 20 Uhr, 1. Januar 13 bis 21 Uhr

Eintritt: kostenlos

Adresse: Kurfürstendamm 237, 10789 Berlin

Kurfürstendamm 237, 10789 Berlin Anfahrt: Kurfürstendamm (U1/U9), Zoologischer Garten (S3, S5, S7, S9)