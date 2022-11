Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt – 2022 am Bebelplatz: Alle Infos

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt 2022 findet auf dem Bebelplatz statt. Was sind die Öffnungszeiten? Alle Infos.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt in Berlin.

Weihnachten in Berlin

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmarkt auf dem Bebelplatz 2022: Alle Infos

Berlin. Weihnachten in Berlin: ohne den Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt kaum vorstellbar. Im November und Dezember zählt die Zeltstadt auf dem Platz zwischen Deutschem und Französischem Dom zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Berlin.

Hunderttausende Besucher aus aller Welt tummeln sich jedes Jahr auf dem Gendarmenmarkt und lassen sich vom „Weihnachtszauber“ anstecken – nicht nur wegen der vielen Kunsthandwerker, sondern vor allem wegen seines kulinarischen Angebots.

In diesem Jahr allerdings kann das historische Ensemble aus Deutschem Dom, Französischem Dom und Konzerthaus nicht als Kulisse dienen: Der Gendarmenmarkt wird aufwendig saniert. Deshalb weicht der „Weihnachtszauber“ auf den Bebelplatz an der Staatsoper aus.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt in Berlin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Was für den Gendarmenmarkt gilt, soll allerdings auch für den Bebelplatz gelten: Mit einem abwechslungsreichen Showprogramm unterhalten Künstler und Künstlergruppen die Zuschauer auf der Showbühne. Auf dem Programm steht Musik genau wie wie Theater- und Tanzaufführungen.

Zudem beweisen Kunsthandwerker ihr Können. In der gemütlichen Atmosphäre beheizter Zelte können in Ruhe Geschenkideen entdeckt werden.

Weihnachtsmarkt am Bebelplatz 2022 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 21. November bis 31. Dezember 2022

21. November bis 31. Dezember 2022 Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend bis 18 Uhr

täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, Heiligabend bis 18 Uhr Eintritt: ein Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei

ein Euro, Kinder unter zwölf Jahren frei, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr für alle frei Adresse: Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin

Bebelplatz/Unter den Linden, 10117 Berlin Anfahrt: Museumsinsel (U5), Unter den Linden (U6)

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.

Weihnachtsmarkt 2022 Berlin: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte mit Terminen und Öffnungszeiten auf einen Blick