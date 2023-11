RAW Weihnachtsmarkt 2023 in Berlin: Alle Infos in der Übersicht

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände 2023 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm? Alle Infos.

Der Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain zeigt sich auch 2023 im mittelalterlichen Gewand

Termin, Öffnungszeiten, Adresse: alle Infos zum Historischen Weihnachtsmarkt

Berlin. Es dürfte einer der ungewöhnlichsten Weihnachtsmärkte in Berlin sein: Der Historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain sorgt für mittelalterliche Stimmung mitten in der modernen Großstadt. Start ist in diesem Jahr der 16. November 2022 auf einem Teil des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) an der Revaler Straße.

Besucher können sich erwärmen an heißem Met, Glühwein, Glühbier und Feuerzangenbowle, dazu werden deftige und süßen Speisen angeboten. Gaukler, Jongleure und Akrobaten führen Feuershows auf (Mo.-Fr. 17, 19, 20 und 21 Uhr, Sa./So. 14, 17, 19, 21 Uhr), für Kinder gibt es das handbetriebene Holzkarussell, ein Holzriesenrad und Ponyreiten.

Der Historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain

Foto: Uwe Steinert/Carnica

Sein Geschick in mittelalterlicher Waffenkunst kann man beim Bogenschießen und beim Armbrustschießen beweisen. Tickets im Online-Shop sind ein wenig günstiger, Eintrittskarten können aber auch vor Ort an der Tageskasse direkt an der Revaler Straße gekauft werden.

Termin: 16. November 2022 bis 22. Dezember 2022

16. November 2022 bis 22. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr (geschlossen am 26. November)

Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr (geschlossen am 26. November) Eintritt: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre frei, im Online-Vorverkauf günstiger

Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre frei, im Online-Vorverkauf günstiger Adresse: RAW-Gelände, Revaler Straße 99, 10245 Berlin

RAW-Gelände, Revaler Straße 99, 10245 Berlin Anfahrt: Warschauer Straße (S3, S5, S7, S75, S9, U1, U3)