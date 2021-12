Weihnachten 2021: Unser Anker der Hoffnung ist …

Schauspieler und Theaterintendant Dieter Hallervorden in seinem Schlosspark Theater in Berlin.

Zu Weihnachten haben wir besondere Menschen in Berlin zu besonderen Fotos gebeten – es geht um die Hoffnung. Das Symbol ist ein Anker.

Pandemie ohne Ende, Hiobsbotschaften, Beschränkungen, politisches Hin und Her. Dazu steigende Preise, nasskaltes Wetter und dann Hass und Gemecker überall. Und jetzt fällt auch noch Weihnachten aus, zum zweiten Mal! Zumindest gefühlt. Manchmal ist es im Leben wie bei einer ungemütlichen Überlandfahrt bei Nacht. Wenn man denkt, gleich wird einen die Dunkelheit endgültig verschlucken, scheint von irgendwoher Licht. Hat es überhaupt noch Sinn, auf irgendwas zu hoffen?

Für die Weihnachtsausgabe der Berliner Morgenpost haben wir Berliner gefragt: Was ist Ihr Hoffnungs, Ihr „Anker“ im Leben? Wir waren nicht sicher, wie die Antworten ausfallen würden. Intensiv-Krankenschwester Iris Mehl etwa, die auch am heutigen Tag für ihre Patienten da ist: Corona hat die Krankenhäuser fest im Griff, sie hätte allen Grund zur Klage. Aber nein – lesen Sie selbst. Oder Johannes Albrecht, Seelsorger für alte und sterbende Menschen – er sagt, er habe von diesen Menschen gelernt, dass Hoffnung eine Kraft ist, die aus uns selbst erwächst. Und die sich auf andere übertragen kann.

Für unsere Reportage waren wir mit einem großen, „goldenen“ Anker unterwegs (in Wirklichkeit war er aus Styropor). Der Anker als Symbol stammt unter anderem aus der Bibel, die Glaube, Liebe, Hoffnung als das preist, was bleiben wird. Aber der Anker steht auch für Heimat, für Menschen, die man liebt, ein Zuhause. Und alles, was einen an die Zukunft glauben lässt. Was ist Ihr Anker? Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schauen und Lesen – und hoffnungsfrohe Feiertage!

Unser Anker in dieser Zeit ist: Für bedürftige Menschen da zu sein

Anna-Sofie Gerth, Leiterin der City Station für stadtarme Menschen am Kurfürstendamm, Mitarbeiterin Ulrike Lemke-Merten (62), Timm Filipowski (19), FSJ-ler.

Anna-Sofie Gerth (33) leitet die City Station der Berliner Stadtmission am Kurfürstendamm. Ulrike Lemke-Merten (62) und FSJ-ler Timm Filipowski (19) gehören zum Team. „Wir haben ein Jahr lang während der Pandemie Hoffnung gespendet, denn wir waren auch hier, als am Kudamm ansonsten so ziemlich alles geschlossen war. Es ist eine schwere Zeit für unsere Gäste. Viele sind obdachlos, andere haben vielleicht eine Wohnung, aber sonst nicht viel. Viele sind einsam. Bei uns gibt es in normalen Zeiten im Restaurant warmes Essen, auf Wunsch soziale Beratung und Seelsorge. Wer will, kann sich bei uns einfach ausruhen.

Seit der Pandemie ist vieles anders. Zurzeit geben wir Essen am Fenster aus, Gäste können sich nur von 18 bis 20 Uhr im Innenraum aufhalten und wir bieten 20 Schlafplätze im Rahmen der Kältehilfe. Was bedeutet: Alle Gäste müssen getestet werden. Hygiene- und Abstandsregeln sind wichtig, aber sie bedeuten auch großen Aufwand. Trotz aller Vorsicht gibt es immer wieder positive Fälle. Manche von uns waren schon fünf- oder sechsmal in Quarantäne. Trotzdem war die City Station bisher nur drei Tage geschlossen, darauf sind wir stolz. Unsere Hoffnung ist, dass die City Station weiter geöffnet bleiben kann, dass es keinen Corona-Ausbruch bei uns gibt. Und dass es möglich ist, ein besinnliches Weihnachtsfest zu feiern – trotz allem.“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Andere mit meiner Musik glücklich zu machen

Cellist Artem Kara mit dem „Anker der Hoffnung“ der Morgenpost am Spreeufer in Kreuzberg,

Cellist Artem Kara ist 30 Jahre alt, aber wenn er zu spielen beginnt, wirkt er vertieft in seine Klänge und Melodien wie ein Kind. Man versteht, warum es heißt, jemand „spiele“ Musik. Kara kommt aus der Ukraine. Er hat klassische Musik studiert, dann aber die moderne „Cellovechno Band“ gegründet. In der Ukraine sind sie ein größeres Ensemble. Mit seinem Kollegen Stepan Lytvyn am Piano ist Kara derzeit unterwegs in Berlin. Vor der Pandemie traten sie in Botschaften und auf Veranstaltungen auf. Mit Corona wurde es schwierig. Derzeit spielen sie auf Plätzen, in Einkaufszonen, überall, wo Menschen sind – und hoffen auf neue Engagements. Es dauert nie lange, bis die ersten Passanten stehen bleiben, angezogen von den samtenen Klängen des E-Cellos zu Beats vom Band. Viele Zuhörer sind neugierig auf das Instrument, das den Korpus eines klassischen Cellos nur als Rahmen andeutet.

Die Idee seiner Musik sei, den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. „Musik geht direkt ins Unterbewusstsein, sie kann die Stimmung und auch das Verhalten von Menschen positiv beeinflussen“, sagt Kara. Vielleicht gilt das auch ein bisschen für ihn selbst. In seiner Heimat in der Ukraine herrscht zurzeit große Besorgnis über das, was an der russischen Grenze geschieht, sagt Artem Kara, der mit Frau und Sohn 200 Kilometer von der Grenze entfernt lebt. Seine Hoffnung: Dass es friedlich bleibt in seiner Heimat. Und dass er bald wieder Einladungen und Aufträge bekommt, um auf Bühnen oder bei Veranstaltungen aufzutreten.

Mein Anker in dieser Zeit ist: Optimistisch in die Zukunft zu blicken

Schauspieler und Theaterintendant Dieter Hallervorden in seinem Schlosspark Theater in Berlin.

Komiker, Schauspieler und Theaterintendant Dieter Hallervorden verbindet wohl wie kaum ein anderer die Generationen in Deutschland. Mit 86 hat er in diesem Jahr noch mal etwas Neues gewagt und sein erstes Pop-Album herausgebracht. „80 plus“ blickt mit rockig-bluesigen Klängen auf sein Leben und eine vielversprechende Zukunft. Im Schlosspark Theater in Steglitz probt er zudem derzeit ein neues Stück: „Der König stirbt“ von Eugène Ionescu soll am 19. März 2022 Premiere haben. Hallervordern sagt: „So schwer die Zeiten mit all ihren Einschränkungen zu ertragen sind, für mich gilt: Hände in den Schoß legen und Rumjammern hilft uns nicht weiter. Wem das Wasser schon bis zum Hals steht, der sollte tunlichst nicht auch noch den Kopf hängen lassen. Ich werde mit meinen Kollegen im Schlosspark Theater die vorgesehenen Stückproduktionen bis zur Premierenreife weiterproben, damit wir – sobald einigermaßen normaler Spielbetrieb wieder möglich ist – reich und opulent servieren können.

Ich blicke optimistisch in die Zukunft, denn Optimisten wandeln lustvoll auf Wolken, unter denen Pessimisten Trübsal blasen. Menschen meines Alters haben einen Weltkrieg überstanden, da sollten wir uns von Viren nicht verwirren lassen. Wie sagte Martin Luther: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute mein Apfelbäumchen pflanzen! Mein Credo: Ausdauer und Courage sind die Schlüssel zum Erfolg!“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Meine positive Energie im Kampf gegen den Krebs

Paralympicssiegerin Elena Semechin muss im kommenden Jahr wegen eines bösartigen Tumors behandelt werden. „Ganz oben auf meiner Liste steht, dass ich wieder gesund werde.“

Es ist diese eine Frage, die Elena Semechin umtreibt: „Wann fängt denn mein normales Leben wieder an?“ Die Hoffnung ist groß, dass es irgendwann im neuen Jahr so weit ist. Dass sie dann dort anknüpfen kann, wo sie nach ihrem Paralympics-Sieg im Sommer in Tokio aufhören musste. Als ein diffuses Astrozytom die sehbehinderte Schwimmerin stoppte.

Die Operation hat sie schon hinter sich, die notwendige Bestrahlung startet in diesen Tagen, die Chemotherapie wartet im kommenden Jahr. Der Kampf gegen den Krebs hat Vorrang, deshalb sagte die 28-Jährige auch die geplante Reise über Weihnachten in ihre Heimat Kasachstan schweren Herzens ab. „Ich habe meine Familie seit drei Jahren nicht mehr gesehen“, erzählt die Berlinerin. 2022 will sie das nachholen – mit einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft. „Ganz oben auf meiner Liste steht, dass ich wieder gesund werde“, sagt sie. „Eigentlich ist das irrelevant, weil meine Diagnose unheilbar ist, ich werde immer Krebspatientin bleiben. Ich wünsche mir aber einfach, dass der Tumor nicht wieder auftaucht.“

Ihren Optimismus hat Semechin, die vor ihrer Hochzeit im November noch Elena Krawzow hieß, nicht verloren. Nicht nach der Diagnose, nicht nach der Hiobsbotschaft, dass es sich doch um einen bösartigen Tumor handelt und auch nicht nach der Aussicht darauf, dass sie wohl mit dieser Krankheit leben muss. „Ich weiß, dass ich eine sehr starke Persönlichkeit habe. Meine positive Energie hat mir Hoffnung gegeben und natürlich meine Mitmenschen, die mich auf diesem Weg bislang begleitet haben“, sagt sie. Auch sportlich soll es weitergehen. Mit der Weltmeisterschaft im Juni auf Madeira. Und Elena Semechin wäre nicht Elena Semechin, wenn sie sich nicht auch dafür schon ein ambitioniertes Ziel gesteckt hätte: „Ich hoffe, dass es keine so schlechte Platzierung wird.“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Ein religionsübergreifender Ort für alle

Rabbiner Yehuda Teichtal, Vorsitzender des Jüdischen Bildungszentrums Chabad, auf der Baustelle an der Westfälischen Straße.

Rabbiner Yehuda Teichtal, Vorsitzender des Jüdischen Bildungszentrums Chabad, an der Baustelle des Jüdischen Campus an der Westfälischen Straße in Wilmersdorf: „Wenn ich in unserer Kita sehe, wie Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen gemeinsam spielen, wenn ich in der Schule sehe, wie sie gemeinsam lernen – dann sind das für mich Orte der Hoffnung. Oder das Brandenburger Tor, wo wir gerade die Chanukka-Feier hatten: Wenn ich sehe, wie dort Menschen aller Religionen gemeinsam spazieren gehen und die Feiertage erleben, dann ist das eine hoffnungsfrohe Botschaft. Wir haben so viel Positives in unserer Gesellschaft!

Mein persönlicher Ort der Hoffnung ist der Jüdische Campus Berlin an der Westfälischen Straße, den wir gerade bauen. Er wird Ende des kommenden Jahres fertig. Ein religionsübergreifender Ort für alle Menschen, sieben Etagen, 8000 Quadratmeter mit Kita, Schule, einem Bereich für Sport und Räume für Begegnung und Feste. Ein Ort, an dem man miteinander lernen und Berührungsängste abbauen kann, ein Ort der Zuversicht, der Lebendigkeit. Mit anderen Worten: ein Ort des Positiven – und das hier in Berlin, von wo ja zur NS-Zeit die schlimmste Hoffnungslosigkeit ausging. Dass wir jetzt hier ein Haus miteinander bauen – das ist für mich ein Anker der Hoffnung.“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Dass wir gemeinsam gut durch die Pandemie kommen

Intensiv-Krankenschwester Iris Mehl leitet eine der drei Intensivstationen im Vivantes Klinikum Friedrichshain.

Eigentlich, sagt Intensiv-Pflegerin Iris Mehl, habe sie sich in diesem Jahr freie Feiertage gewünscht. Aber sie ahnte schon Anfang Dezember, dass sie auch diesmal wieder im Dienst sein würde. Iris Mehl leitet eine der drei Intensivstationen im Vivantes Klinikum Friedrichshain. Wie im vergangenen Jahr haben sie auch diesmal mit den steigenden Infektionszahlen im Dezember die Station zur Covid-Station umgerüstet, Beatmungsgeräte vorbereitet, das Material bestellt, sich auf die Betreuung sehr vieler, sehr schwer kranker Menschen eingestellt.

Sie alle haben gehofft, dass es anders kommen würde. „Als ausreichend Impfstoff da war, hofften wir, dass sich nun ausreichend Menschen impfen lassen, um die vierte Welle zu verhindern“, sagt die Krankenpflegerin. „Aber das wurde gründlich enttäuscht.” Trotzdem versucht sie, positiv zu denken. „Als mein Team neulich ein bisschen die Ohren hängen ließ, habe ich ihnen gesagt: ,Kommt, noch einmal, noch eine Welle’“, sie lacht. „Aber es stimmt – wer, wenn nicht wir, ist jetzt wieder gefragt?“ Sie hoffen einfach, sagt sie, dass sie trotz allem gut durch die nächste Welle kommen. „Alle gemeinsam, und dass wir alle, auch meine Familie und Freunde, gesund bleiben.“

Und noch eine Hoffnung hat die Stationspflegeleiterin: „Dass möglichst bald wieder mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistert und dort auch gehalten werden. Denn ich werde nicht bis 67 in der Intensivpflege arbeiten können.“ Iris Mehl ist 57 Jahre alt, sie arbeitet seit 40 Jahren in der Pflege.

Die Berlinerin setzt deshalb auch auf die neue Regierung. „Ohne Reformen auf nationaler Ebene können die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in den Kliniken nur bedingt verbessert werden – trotz neuer interner Initiativen wie etwa zum lebensphasengerechten Arbeiten oder unserem neuen Tarifvertrag.“

Mehr Personal, bessere Bezahlung, weniger Arbeitsbelastung: Darauf warten Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen in Deutschland schon lange. Für ihr Team und sich hofft Iris Mehl deshalb auf den neuen Tarifvertrag ihres Arbeitgebers. „Hier werden zum Beispiel feste Besetzungsschlüssel auf den Stationen und Ausgleichsregelungen festgelegt, falls diese einmal nicht eingehalten werden.“ Die Hoffnung von Iris Mehl: „Dass wir damit möglichst viele Pflegekräfte davon überzeugen, bei uns anzufangen oder wieder zurückzukommen.“ Einige Pflegekräfte haben nach vielen Monaten der Pandemie ihren Beruf verlassen. Noch viel wichtiger findet die Stationspflegeleiterin aber, dass die Pandemie im kommenden Jahr endlich eingedämmt werden kann. „Ich hoffe, dass 2022 der Durchbruch gelingt, sich die Welt wieder weiterbewegt und sich die Menschen impfen lassen.“ Und auf noch etwas hofft Iris Mehl: Dass ich im kommenden Jahr über Weihnachten zu Hause sein kann.“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Mädchen und Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben

Boxtrainerin Doha Taha Beydoun vom Verein Boxgirls Berlin in Kreuzberg.

Boxtrainerin Doha Taha Beydoun ist 20 Jahre alt und hat eine Mission: Sie möchte Mädchen und jungen Frauen mehr Selbstbewusstsein geben, ihren eigenen Weg zu gehen. Egal, ob Kopftuch oder nicht, egal welche Sprache, Schule oder Herkunft – in ihrem Training geht es ums Dranbleiben und Durchhalten, im Kampf natürlich ums Gewinnen. Wobei Letzteres gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Sie selbst habe zwar auch schon an Sparringskämpfen teilgenommen, sagt sie, „und das war wirklich toll“, sagt Doha, die neben ihrer Trainerinnenarbeit Gesundheitsmanagement studiert. Doch vielen Mädchen gehe es vor allem um den Sport – und um das Erfolgserlebnis, etwas zu lernen, das einem auch im sonstigen Leben ein gutes Selbstwertgefühl verleiht. Doha Taha Beydoun nimmt sich selbst als Beispiel. Nach der 10. Klasse habe sie etwas gesucht, das sie ganz für sich allein machen könnte. „Ich wollte irgendwo meine Stärke beweisen und mich etwas trauen.“ Im Internet fand sie zunächst den queer-feministischen Sportverein „Seitenwechsel“. „Ich habe wochenlang überlegt, ob ich es wagen sollte.“ Inzwischen hat Doha die Trainer-Lizenz – und noch ein weiteres Ziel für die Zukunft: „Im Mai werde ich Mutter.“ So lange es geht, will sie ihre Mädchen-Gruppen trainieren. Nach einer Babypause steigt sie dann selbst wieder in den Ring.

Meine Anker in dieser Zeit waren: Familie und Freunde in Zeiten der Krankheit

Pastor und Krankenhaus-Seelsorger Johannes Albrecht in der Dorfkirche in Trechwitz (Potsdam-Mittelmark).

Die Zeit, in der seine Hoffnung auf die Probe gestellt wurde, war vor einem Jahr. Krankenhausseelsorger Johannes Albrecht kam am zweiten Weihnachtstag selbst ins Krankenhaus. Allein mit dem Rauschen des Sauerstoffs, der seine Atmung unterstützte, die Frage nach Beatmung stand im Raum. Allein mit den Gedanken. Angst vor dem Sterben habe er nicht gespürt, sagt er, keine Wut, kein Bedauern – eher eine tiefe Dankbarkeit für ein reiches Leben. „Da war nur eine tiefe Traurigkeit für meinen Sohn, er war keine 15 damals.“ Johannes Albrecht, 63 Jahre alt, ist Pfarrer, Dauerläufer, spielt Trompete. Ein lebensfroher Mensch. „Ich hatte geglaubt, Corona, wenn es mich überhaupt erwischte, im Vorübergehen ‚erledigen‘ zu können“, sagt er. Ein Irrtum.

Wie viele Menschen Albrecht selbst beim Sterben begleitet hat, hat er nicht gezählt. Seit vielen Jahren ist er Seelsorger in der Palliativmedizin und Geriatrie in Potsdam. Wie vermittelt man Hoffnung, wo eigentlich keine ist? Er sagt: Hoffnung wachse in den Menschen selbst. Er erzählt von einer Frau, sie war sterbenskrank, aber wenn er ins Zimmer kam, strahlte sie ihn an. „Sie war nicht religiös, meine Besuche aber freuten sie sehr“, erinnert er sich. „Immer wieder versicherte sie, wie dankbar sie sei, dass sie so ein schönes Leben gehabt hatte. Ich wiederum dachte: Ob ich das über mein Leben jetzt auch schon so sagen könnte?“ Er musste an sie denken, als er nun selbst im Krankenhaus lag. Erst im Mai 2021 konnte er wieder beginnen zu arbeiten. Seine persönliche Hoffnung, die Krankheit überwinden zu können, sagt er, entstand aus Zielen. Wieder laufen zu können, zu musizieren, zu arbeiten. Und aus der Zuwendung von Familie, Kollegen und Freunden. „Ich habe sie alle gespürt, obwohl die meisten mich nicht besuchen konnten.“ Unser Bild zeigt Albrecht in der wunderschönen Kirche in Trechwitz bei Lehnin, deren Sanierung er als Gemeindepfarrer durchsetzte und über Jahre begleitete.

Unser Anker in dieser Zeit ist: Weiter auf der Bühne stehen zu können

Die Schauspieler Jaqueline Bergrós Reinhold und Oliver St. Louis aus der Grand Show „Arise“ auf der Bühne im Friedrichstadt-Palast.

„Arise“, so heißt die aktuelle Grand Show im Friedrichstadt-Palast. Das Wort bedeutet „aufstehen“. Im Stück geht es darum, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die unsterbliche Kraft der Liebe zu bewahren. Auf der Bühne verwandeln die Künstler die Geschichte des Fotografen Cameron in ein wahres Feuerwerk aus Musik, Tanz, Akrobatik, Farben und Licht. Doch auch im richtigen Leben ist die Frage nach dem Nicht-Aufgeben für die Künstler gerade sehr real.

Wie viele Bühnen stand der Friedrichstadt-Palast 17 Monate coronabedingt still. Die Weltpremiere der neuen Grand Show wurde im September entsprechend gefeiert. Doch für viele Künstler bedeute die nicht enden wollende Pandemie, dass sie nun noch härter arbeiten und kämpfen müssen, sagt Musicaldarstellerin und Sängerin Jaqueline Bergrós Reinhold. In „Arise“ ist sie das „Licht“, Sänger Olivier St. Louis spielt die „Zeit“. Sie sagt: „Ich hoffe, dass es uns trotz allem weiter möglich bleibt, auf der Bühne stehen und den Menschen unsere Geschichten zu erzählen zu können und sie gemeinsam mit ihnen zu erleben.“ Für Olivier St Louis hat Pandemie die Bedeutung von Familie wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. „Als Ehemann und Vater ist es mein Ziel, eine gute Work-Life-Balance zu erreichen. Das ist leichter gesagt als getan, doch alles ist möglich.“

Meine Anker sind: Die guten Momente im Leben und der Stolz auf unser Berlin

Berlins neue Regierende Bürgermeisterin: Franziska Giffey (SPD).

Hinter Franziska Giffey (SPD) liegt ein aufreibendes Jahr – mit gutem Ende. Seit 21. Dezember ist die 43-Jährige Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Sie sagt: „Meine Hoffnung ist, dass wir die Pandemie bald überwinden, die Gesellschaft wieder zu einer Gemeinschaft zusammenführen und wir zur Normalität zurückkehren können. Mein ganzes Leben lang hat mich der Grundsatz geleitet, aus jeder Situation das Beste zu machen. Das ist auch eine Aufgabe von Politik: Andere genau darin zu bestärken. Das Entscheidende ist immer, wie man auch mit schwierigen Situationen und Brüchen umgeht. Ich arbeite dafür, dass alle Berlinerinnen und Berliner gut und sicher leben können, dass wir ihre Gesundheit schützen, dass unsere Stadt funktioniert, dass die Menschen eine Wohnung haben und die, die Hilfe brauchen, diese bekommen. Eine große Aufgabe, die ich voller Zuversicht angehe. Mein Anker sind die guten Momente im Leben und auch der Stolz auf unser Berlin.“

Unser Anker in dieser Zeit ist: Die Begeisterung unserer kleinen und großen Zuschauer

Mit Urgroßeltern und Enkelin Helene (4): Familienzirkus Hermann Renz in der Manege, in der es in Werder ab Heiligabend den „Weihnachtszirkus“ gibt.

Das Jahr 2020 fing mit wenig Hoffnung an für den kleinen Familienzirkus Hermann Renz. Während der Lockdowns konnten sie nicht auftreten. Fast ein Jahr langen hielten sie sich knapp über Wasser, mit Spenden und viel Hilfe, auch für den Unterhalt ihrer Ponys, Pferde und der zwei Kamele. Doch dann wurde alles besser, sagt Tamara Renz. Die 51-jährige ist als Frau des Zirkusdirektors gleichzeitig Managerin des Zirkus und ihrer großen Familie. Im Sommer konnten sie in Falkensee bei Berlin ihre Zelte aufschlagen, später gastierten sie sechs Wochen in Pankow. In Falkensee starteten sie ein neues Ferien-Angebot: Eine Sommer-Zirkusschule für Kinder. Jeweils eine Woche lang konnten etwa 20 Kinder am Zirkusleben teilhaben, kleine Kunststücke üben, sich ausprobieren. „Wir waren überrascht über den großen Zuspruch“, erzählen Tamara Renz und ihre beiden Töchter Mercedes (19) und Jenna (29). „Es war toll zu sehen, wie sehr sie aus sich herausgingen, wie viel Spaß sie daran hatten, etwas zu lernen und vorzuführen.“ Das habe auch manche Eltern überrascht.

Jennas vierjährige Tochter Helene ist seit diesem Jahr übrigens der jüngste Star in der Manege. Sie kann schon kleine akrobatische Figuren, etwa Spagat, und tritt mit ihrem Bruder Joey an Heiligabend auf, sagt ihre Mutter stolz. „Als Weihnachtsengel eröffnet sie außerdem unsere Show mit einem Gedicht.“ Dass Zirkus eine Schule fürs Leben ist, wissen sie als Zirkusfamilie natürlich am besten. In den mitreisenden Wagen leben neben Tamara und Hermann Renz und ihren fünf Kindern – der Jüngste ist 14 – auch Enkelin Helene, ein Pflegekind sowie die Schwiegereltern Roswitha und Franz Renz. „Fürs nächste Jahr hoffen wir, dass wir weiter auftreten können – und dass alle gesund bleiben“, sagt Tamara Renz. Auf unserem Titelbild verkörpert Artistin Mercedes übrigens den Weihnachtsengel – wer den Familienzirkus Hermann Renz live erleben möchte, kann das beim „Weihnachtszirkus“ tun: Von Heiligabend bis 9. Januar in Werder (Havel) im Werder-Park. Info und Vorverkauf: 0174 13229224.

Unser Anker in dieser Zeit wäre: Eine richtige Wohnung für unsere Familie

Abdullatif und Nashima Mohammady mit Ibrahim, Ismail und Baby Elias aus Afghanistan in der Prisod-Unterkunft in Spandau.

Abdullatif Mohammady unterrichtete Mathematik und Physik an einer Mädchenschule in Afghanistan. Vor sieben Jahren floh er nach Deutschland, 36 Tage, teilweise zu Fuß. Auch bevor die Taliban die Regierungsmacht wieder übernahmen, sagt er, sei das Leben in Afghanistan nicht sicher und auch nicht frei gewesen. Seine zwei älteren Söhne älteren sah er über Jahre nur ab und zu per Video. Erst 2020 konnte seine Frau Nashima nach Deutschland kommen. Dass die Familie heute wieder zusammenlebt, ist ihr ganz großes Glück, sagen alle. Baby Elias ist vor sieben Monaten in Berlin geboren. Ibrahim und Ismail gehen inzwischen in die erste und dritte Klasse der Grundschule und können schon gut deutsch. Sie freuen sich auf Weihnachten, das in der Prisod-Unterkunft für Geflüchtete in Spandau gefeiert wird. Dort leben sie zu fünft auf 36 Quadratmetern. Die Unterkunft sei an sich ein guter Ort, die Betreiber gäben sich sehr viel Mühe, den Bewohnern Betreuung und Unterstützung anzubieten, sagt Mohammady, der derzeit in einer Pizzeria arbeitet, um die Familie zu ernähren. Seit kurzem wissen sie, dass sie bleiben dürfen, die drohende Abschiebung wurde ausgesetzt. Größter Wunsch sei nun eine Wohnung, groß genug für die ganze Familie, sagt er Vater, „und möglichst in einem Viertel, in dem die Kinder keinen schlechten Umgang haben.“

Mein Anker in dieser Zeit ist: Mein Ziel, Fahrradmechaniker zu werden

DJ Bobby (26) aus Potsdam, ist Mitglied im Fahrradclub Barkada BC und mit einem mit selbstgebauten Custom Cruiser unterwegs an der Oberbaumbrücke.

Acht Monate hat DJ Bobby aus Potsdam an seinem bunt beleuchteten Custom Cruiser auf einem Smyinz-Rahmen gebaut, jetzt ist das bunt beleuchtete Fahrzeug mit Musikbox ein Hingucker, auf den er oft angesprochen wird. Es ist nicht sein einziges Fahrzeug, im Keller steht zum Beispiel auch noch eines mit drei Rädern. Fahrräder sind sein Leben. DJ Bobby ist 26 Jahre alt, er wohnt in Potsdam, aber in Berlin trifft er seine Freunde aus dem Fahrradclub Barkada Bike Club. Der Club sei wohl früher mal ein Motorradclub gewesen, sagt er, daher die Kutte, er lacht. Den Club gibt es deutschlandweit. Wie in Motorradclubs fahren, schrauben und fachsimpeln die Mitglieder gemeinsam. Sie sind sozusagen Rocker in bunt – und umweltfreundlich.

Zuletzt hat DJ Bobby in einem Krankenhaus gearbeitet, als Reiniger. Aber das Krankenhaus fand er schlimm, auch wegen der Pandemie. „Und warum soll ich nicht etwas machen, was ich kann und was mir Spaß macht?“ Jetzt hat er sich als Zweiradmechaniker beworben. Ein Beruf, der gerade auch seit der Pandemie sehr nachgefragt ist. „Meine Hoffnung ist, dass das klappt und ich im nächsten Jahr in dem Beruf arbeiten kann.“

Unser Anker in dieser Zeit ist: Genau das tun zu können, was wir am meisten lieben

Vici (Victoria Densing) und Fabrice Richter-Reichhelm von der „Songfabrik“ schreiben personalisierte Songs auf Bestellung.

Sie sind mit ganzem Herzen Musiker: Victoria Densing und Fabrice Richter-Reichhelm. Und doch hat die Corona-Pandemie viele ihrer Pläne – von der ersten eigenen Tour bis hin zu Release-Shows fürs erste Solo-Album – durchkreuzt und sie fast an die Grenze gebracht. „Ich war drauf und dran zu sagen: Ich schmeiß das hier hin, es geht nicht mehr“, erzählt die 29-Jährige. Am Ende hat sie es doch nicht getan. Sondern stattdessen mit Richter-Reichhelm aus einer ersten Idee mitten in der Krise ein eigenes Unternehmen aufgebaut: die Songfabrik.

Dort schreiben, komponieren und produzieren die beiden personalisierte Songs auf Auftrag. Ob für einen Heiratsantrag, für drei Geschwister, die sich bei ihren Eltern bedanken wollen, oder ein Hotel, als Überraschung für die Mitarbeiter. „Wir haben gemerkt, dass es super funktioniert, persönliche Geschichten in Songs zu verarbeiten“, erzählt Richter-Reichhelm. Sie singen dann zum Beispiel „Noch in 60 Jahren zusammen lachen und schweigen und über deinen Kaffeebecher streiten. Lass es für immer so bleiben“ und greifen mit dem Kaffeebecher eine Anekdote auf, die ihnen ein Auftraggeber tatsächlich erzählt hat.

Ihre Solokarrieren wollen beide weiter verfolgen, aber auch die Songfabrik ist als langfristiges Projekt gedacht. „Wir sind dankbar, hier das tun zu dürfen, was wir so sehr lieben“, sagt Densing. Als Dank bekommen sie immer wieder emotionale Sprachnachrichten oder Videos geschickt. Eine Auftraggeberin sei einmal „in Tränen aufgelöst gewesen“, weil sie das Lied so bewegt hat. „In solchen Momenten“, sagt die Musikerin, „wissen wir wieder genau, wofür wir das eigentlich machen.“

Unser Anker ist: Die Liebe und unsere Beziehung

Berlin-Touristen Abigail und Aldo (beide 31) aus Mexico City auf der Berliner Oberbaumbrücke.

Abigail und Aldo (beide 31) stammen aus Mexico City, Abigail lebt auch noch dort, Aldo derzeit in Finnland. Berlin ist ihre Lieblingsstadt, deswegen kommen sie immer wieder her. Gerade waren sie in Kreuzberg und Friedrichshain unterwegs, an der Oberbaumbrücke haben sie die Lichtinstallation „Schere, Stein, Papier“ mit den leuchtenden Händen fotografiert. Aldo sieht in den Händen ein Symbol des Aufeinanderzugehens. Ihre Hoffnung? „Dass jeder Mensch seine innere Stimme findet, die ihm den Weg weist“, sagt er, und sie ergänzt: “Dass jeder es schafft, seinen Traum zu verwirklichen”. Für sich selbst haben die beiden auch eine Hoffnung: „Wir kennen uns seit 16 Jahren – und unsere Hoffnung ist, dass unsere Beziehung für immer hält.“