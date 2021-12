Wetter in Berlin: Frostige und sonnige Weihnachtsfeiertage

Berlin/Potsdam. Einen Tag vor Heiligabend hat es in Berlin geschneit. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr fielen die ersten Flocken. "Vielerorts hat sich eine dünne Schneedecke ausgebildet, in Berlin Dahlem messen wir 3 cm (20 Uhr), bis zu 5 cm sind es in der Uckermark (Angermünde)", hieß es auf dem Twitter-Account Wetter Berlin Dahlem.

Doch lange kann man sich nicht an dem Schnee erfreuen. "Wer einen Schneemann bauen will, sollte nicht zulange warten. In der Nacht (den Wettermodellen nach ab 23/24 Uhr) soll das ganze in Regen übergehen."

Wetterdienst: Schönes Winterwetter an den beiden Feiertagen

An Heiligabend wird es eher unfreundlich mit Regen und Schneeregen. Doch an den beiden Weihnachtsfeiertagen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf schönes Winterwetter freuen. Es wird wieder frostig und sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Donnerstag mitteilte.

Nachdem es schon am ersten Weihnachtstag am Samstag von Norden her zunehmend aufheitert, werden für den zweiten Weihnachtstag längere sonnige Abschnitte vorhergesagt. Erst in der zweiten Tageshälfte ziehen Wolkenfelder auf und es setzt leichter Schneefall oder auch gefrierender Regen ein.

Die Temperaturen steigen am ersten Weihnachtstag auf minus zwei bis null Grad. Nur im Süden Brandenburgs werden vorübergehend plus ein Grad erreicht. Am zweiten Weihnachtstag liegen die Maximalwerte zwischen minus vier und null Grad.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Freitag, der 24. Dezember 2021: Am Freitag (Heiligabend) bedeckt und zeitweise Regen, in der Uckermark weiterhin nasser Schnee. Dort teils nur um 1 Grad, sonst Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad. Am Abend mit einfließender kühlerer Luft in der gesamten Nordhälfte Brandenburgs Übergang in Schneeregen oder Schnee, nachlassende Intensität. Glättegefahr! Im Norden schwacher West- bis Nordwestwind. In der Südhälfte mäßiger, teils frischer Wind mit einzelnen Windböen aus Südwest bis West, am Abend nachlassend und ebenfalls auf Nordwest drehend. In der Nacht zum Sonnabend (1. Weihnachtsfeiertag) stark bewölkt. Gebietsweise leichter Schneeregen oder Schnee, im Verlauf südwärts abziehend. Nachfolgend Auflockerungen. In der Uckermark einzelne Schneeschauer. Temperaturrückgang auf 0 Grad im Süden und bis -5 Grad im Norden. Streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe oder etwas Neuschnee. Schwacher Wind, zunehmend aus Nord.

