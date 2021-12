„Du Bonheur“: Ein süßes Stück vom Glück

Während vorn im Verkaufsraum schon Macarons, Brioche und Baguette über den Tresen gehen, bekommen hinten in der Backstube noch einige süße Kunstwerke ihren letzten Schliff. Mit ruhiger Hand arrangiert Konditorin Rusnè drei Himbeeren und drei Blätter karamellisierten Kakaobohnenbruch auf den Schokoladentörtchen. Chefin Anna Plagens widmet sich der Vollendung des geschichteten Blätterteigs, gefüllt mit Mandel- oder Vanillesahne. Auf die französische Spezialität Millefeuille kommt noch Puderzucker. Eine kleine runde Stelle, die vom Zucker ausgespart bleibt, wird am Ende mit einer Mandel verziert.

Alle arbeiten zügig, aber nicht hektisch. Und mit Präzision. Seit 5.45 Uhr brennt Licht in der Backstube. Gleich ist es 11 Uhr und die Produktion für den tagesaktuellen Verkauf geschafft. Viel Zeit für eine Pause bleibt nicht. Nach dem Putzen der Backstube gehen die Vorbereitungen für den nächsten Tag los: Blätterteig herstellen, Sauerteig füttern, Mürbeteig backen, Himbeergelee vorbereiten. Seit 2013 geht das schon so an der Brunnenstraße 39 in Mitte. Dort, wo die roten Markisen ausgezogen und die Tische draußen fast immer besetzt sind.

Eis herzustellen hat sie nie gereizt

„Du Bonheur“ hat Anna Plagens ihre Konditorei mit Café genannt: Sie möchte „etwas vom Glück“ abgeben, weitergeben, vielleicht auch ihr eigenes teilen. Denn so, wie sie von ihrem Handwerk erzählt, hat sie ganz offensichtlich ihr Glück darin gefunden. „Das ist ein Handwerk für die Sinne“, sagt Anna Plagens. Obwohl ihr nicht von Anfang an klar war, dass süße Kreationen aus der Backstube ihre Leidenschaft sind.

Ja, sie habe schon in der Schulzeit lieber gebacken als für eine Klausur gelernt, erzählt die 40-Jährige. Schwarzwälder Kirschtorte oder zu Weihnachten zehn verschiedene Sorten Kekse. Ihre Klassenkameraden haben wahrscheinlich viel früher gewusst, welchen beruflichen Weg sie einmal einschlägt. Für sie sei es zunächst nur eine schöne Beschäftigung gewesen, „ein warmes Gefühl, nicht nur durch den Backofen“. Eis herzustellen habe sie dagegen nie gereizt.

Nach dem Abi in Hannover hat sie verschiedene Jobs ausprobiert, darunter bei einem Produktdesigner und auch in einem Restaurant. Dann fiel die Entscheidung: Im Elsass machte sie eine zweijährige Ausbildung zum Patissier und Chocolatier, ging dann nach Wien in ein Sterne-Restaurant, wo sie für den Nachtisch, die Begrüßungsteller und die Pralinen zuständig war. Die nächste Station — fünf Jahre in Paris bei Star-Konditor Pierre Hermé — war die entscheidende. Dort hat sie sich um die Produktentwicklung gekümmert, „da konnte man sich verausgaben“. Zum Beispiel neue Macarons erfinden. Es sei ein Traumjob gewesen. Und doch hat es sie weitergezogen. Auf Wien und Paris konnte nur Berlin folgen. Sie kam in die Stadt mit zwei Ideen: ihren Meister und sich selbstständig zu machen.

Die Konditorei hat viele Stammkunden

In Mitte und Charlottenburg suchte sie einen Laden, „wegen der hohen Franzosendichte“. Charlottenburg war zunächst der Favorit, zum Beispiel in der Bleibtreustraße. Aber in Mitte fand sie schließlich genau den richtigen Laden. Schon durch das Schaufenster habe sie die nackte Ziegelwand im Verkaufsraum gesehen, die sie überzeugte, erinnert sich die Konditorin. Heute sieht sie sich genau am richtigen Ort: Prenzlauer Berg und der Wedding sind nur zwei Straßen entfernt. In der Nähe ist eine deutsch-französische Schule, gegenüber ein Musikgymnasium. Die Konditorei hat viele Stammkunden, bunt gemischt und sehr wertschätzend. Anna Plagens erzählt, wie eine 80 Jahre alte Frau zu ihr gesagt hat: „Auf so etwas wie Sie habe ich mein Leben lang gewartet.“

Während sie in der Backstube erzählt, hat die Konditorin den Millefeuille zu Ende dekoriert, in kleine Stücke geschnitten, auf einem Tablett arrangiert und in den Verkaufsraum gestellt. Auch Rusnè hat nach den Schokoladentörtchen noch den Johannisbeerenbaiser mit entscheidenden Geschmackskomponenten verziert. Als Anna Plagens vor acht Jahren ihre Konditorei eröffnete, fing sie mit Croissants, Pains au chocolat, fünf bis sechs Macarons und ein paar Törtchen an. Heute bietet sie 16 Sorten Macarons an, bis zu 15 Törtchen und vier bis fünf Sorten Brot. Auch Herzhaftes gibt es, wie Quiche, Käse-Schinken-Schnecken und belegte Stullen.

Jetzt in der Weihnachtszeit werden nicht nur kleine Brioche-Männchen sondern auch Stollen gebacken. Der Stollen aus dieser Backstube ist etwas Besonderes. Eine überregionale Tageszeitung wählte ihn einst in einem Test zum zweitbesten in ganz Deutschland. „In dem Jahr habe ich mich halb tot gearbeitet“, sagt Anna Plagens. Im Jahr zuvor hätte sie 90 Stollen verkauft, nach dem guten Abschneiden im Test seien es 1100 gewesen.

Die Orangen für den Stollen werden selbst konfiert

Was ist ihr Geheimnis? „Viele Gewürze – er schmeckt sehr nach Weihnachten“, erklärt sie. Orangeat und Zitronat mag sie nicht. Deshalb konfiert sie die Orangen selbst. „Dadurch wird er viel fruchtiger und man hat das Gefühl, etwas Gesundes zu essen“, sagt die Konditorin und lacht. In diesem Jahr ist sie in jedem Fall besser vorbereitet.

Als Anna Plagens ihren Meister in Berlin gemacht hat, wollte sie nebenbei jobben. Doch sie fand keine entsprechende Patisserie. In dem Moment war ihr klar, dass es keine schlechte Idee sein konnte, hier in Berlin einen solchen Laden zu eröffnen. Sie behielt recht. „Ich habe unendlich viele Anfragen von jungen Menschen, die hier ihre Ausbildung machen wollen“, sagt die Chefin. Offensichtlich gebe es nicht so viele andere Orte. Oder es habe sich herumgesprochen, dass man bei ihr das Handwerk sehr gut lernen kann. Drei Azubis bildet sie derzeit aus, sie alle mussten eine Woche Probearbeiten. Auf Schnelligkeit kommt es nicht an. Wichtig ist auch die Sympathie. „Die muss stimmen, denn man verbringt viel Zeit miteinander.“ Unterdessen ist die Backstube leer und sauber. Die Brotformen sind für den nächsten Morgen vorbereitet. Jetzt heißt es wieder Teig vorbereiten und kaltstellen. Die Spätschicht kann kommen.

Brioche-Männchen (Manala)

Brioche-Männchen (Manala).

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Zubereitungszeit

etwa 1 Stunde plus Ruhezeit, das heißt: 30 Minuten für den Teig

dann Nachtruhe oder 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank,

15 Minuten formen

2-3 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen

10 Minuten backen

Zutaten

(eventuell am Vortag zubereiten)

250 Gramm Dinkelmehl T630

10 Gramm Hefe

125 Gramm (3 kleine) Eier

25 Gramm Mandelmilch

35 Gramm Zucker

7 Gramm Salz

125 Gramm Butter

evtl. 50 Gramm Schokodrops

Zubereitung

1. Im Kessel einer Küchenmaschine Mehl, Hefe, Eier und Mandelmilch glattkneten. Den Zucker komplett unterarbeiten lassen und wenn der Teig sich wieder glatt vom Kesselrand löst, das Salz und die kalte, in Würfel geschnittene Butter zugeben. Dann kneten, bis der Teig wieder homogen ist und sich erneut vom Kesselrand löst (insgesamt etwa 20 Minuten). Dadurch erhält der Brioche seine Elastizität. Er sollte idealerweise eine Endtemperatur von 24 Grad haben. Die Schokodrops zuletzt einarbeiten. Auf etwas Mehl glattwirken und abgedeckt im Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden oder über Nacht kühl stellen.

2. In ungefähr 70 Gramm schwere Stücke teilen, rundwirken und in eine Karotten-ähnliche Form bringen. Als Kopf mit der bemehlten Handkante eine kleine Kugel abteilen, den Körper etwas flach drücken und mit Hilfe eines Messers von unten her zur Hälfte einschneiden für die Beine und seitlich für die beiden Arme. Alles etwas auseinanderziehen, wie ein Ampelmännchen.

3. An einem warmen Ort abgedeckt 1,5-2 Stunden gehen und das Volumen verdoppeln lassen. Dann mit etwas mit Wasser verdünntem Eigelb bepinseln und bei 180 Grad etwa 7-10 Minuten zu einer goldbraunen Färbung backen.

Du Bonheur

Konditorei Café Feinkost

Brunnenstraße 39, 10115 Berlin

info@dubonheur.de

www.dubonheur.de