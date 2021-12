70 tolle Tipps für Weihnachtsgeschenke

Was legt man bloß dieses Jahr wieder unter dem Christbaum? Manch einem gehen da mitunter die Ideen aus. Die Berliner Morgenpost hat für Sie einige Vorschläge für Geschenke zusammengestellt.

Weihnachtstipps für Daheim

Schlafen wie im Hotel

Wer einmal in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtet hat, möchte danach auch zu Hause die Annehmlichkeiten von Matratzentoppern und einem Überangebot an federweichen Kissen und Decken nicht mehr missen. Abhilfe schafft der Onlineshop The Nest Company mit seinem Angebot an ebensolchen Produkten in Luxushotelqualität. Kissen und Decken sind in verschiedenen Größen und Stärken sowie als Daunen-Variante oder vegane Alternative mit fluffigen Faserbällchen erhältlich. Zum Verschenken eignen sich auch die handgefertigten Tagesdecken aus reiner Baumwolle (ab 59 Euro). Auf dem Blog unter www.thenestcompany.de gibt es dazu Gratistipps, wie sich das eigene Bett mit ein paar Handgriffen in das Pendant aus dem Lieblingshotel verwandeln lässt.

Designermode fürs Sofa

Mit den Entwürfen von Leyla Piedayeshs Label Lala Berlin schmücken sich nicht nur trendbewusste Berlinerinnen, sondern auch Prominente wie Heidi Klum, Barbara Schöneberger und Heike Makatsch auf dem roten Teppich. Neben den ikonischen Trian-gle-Schals aus Kaschmir gibt es von der Designerin aber auch Loungewear wie Socken, Jogginghosen und Hoodies für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa (Im Onlineshop unter www.lalaberlin.com, Socken ab 19 Euro, Jogginghosen ab 139 Euro). Wer gar nicht genug vom Lala-Look bekommen kann, bestellt sich dazu die passenden Kissen und Kuscheldecken, beispielsweise auf www.kids-world.com für 388 Euro, ebenfalls aus Kaschmir im klassischen Trinity-Muster.

Spa im eigenen Badezimmer

Mit den Kosmetikprodukten, Duftstäbchen und -kerzen, Handtüchern und Bademänteln von Rituals wird das eigene Bad zum Spa-Bereich. „Wir verkaufen keine Schönheit. Wir möchten, dass Sie sich gut fühlen“, lautet das Motto des niederländischen Unternehmens, dessen Philosophie von den alten Traditionen fernöstlicher Kulturen inspiriert ist. Rituals-Produkte duften nach Süßorange und Zedernholz, Rosen und Süßmandelöl oder Eukalyptus und Rosmarin. Sie zeichnen sich durch die hochwertige Verpackung aus. Zu Weihnachten gibt es besondere Geschenksets, erhältlich unter anderem im Shop im Europa-Center.

Sonnenaufgang im Schlafzimmer

Wer sich zu Hause bereits hauptsächlich mit Alexa unterhält, für den dürfte das Hue-Lichtsystem von Philips die logische Weiterentwicklung des Smart Homes sein. Die Lampen – so das Versprechen – liefern passend zum Biorhythmus immer das perfekte Licht für Wohnzimmer, Küche, Bad oder Garten, gesteuert von einer App oder der eigenen Stimme. Zum Einstieg eignen sich beispielsweise die Tischleuchten, die als Lichtwecker morgens einen Sonnenaufgang imitieren oder abends mit warmweißem Licht dabei helfen, den Körper auf einen guten Schlaf vorzubereiten. Erhältlich für 99 Euro, unter anderem bei Amazon.

Neapolitanische Pizza wie im Urlaub

Die UNESCO zählt die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens zum Weltkulturerbe. Wer sich schon einmal zu Hause an der kulinarischen Urlaubserinnerung versucht hat, weiß, warum sich Tiefkühlpizzen so gut verkaufen. Abhilfe schafft der „Ooni Karu 16 Multi-Fuel“, der erste Pizzaofen für zu Hause, der von der True Neapolitan Pizza Association in Italien zugelassen wurde. Der Ofen ermöglicht perfekte 500 Grad und bringt so die Pizza in nur 60 Sekunden in Bestform, kann aber auch Tomahawk-Steaks, gegrilltes Gemüse oder gebackenes Brot zubereiten. Einsetzbar auf dem Balkon oder im Garten. 499 Euro, Einsteigermodell Ooni Fyra 12 ab 299 Euro, bestellbar unter www.de.ooni.com.

Instrumente des Trinkgenusses

Das von offizieller Seite empfohlene Meiden von Menschenmengen bietet den perfekten Vorwand, endlich einmal in den lange geplanten heimischen Weinvorrat und passende Gläser zu investieren. Auf das Design des österreichischen Traditionsunternehmens Riedel setzen Hobbysommeliere und Gastronomen gleichermaßen. Der Grund: Das Bauhaus-Credo „Form follows function – Form folgt Funktion“ ist auch die Philosophie hinter den Entwürfen aus dem Haus von Maximilian Riedel. Weinkenner und -produzenten sind bei der Entwicklung der auf Rebsorten abgestimmten Formen beteiligt. Die „Instrumente des Trinkgenusses“, wie die Gläser liebevoll genannt werden, gibt es unter www.riedel.com und in Berlin beispielsweise bei Galeria Kaufhof.

Königliche Duftmanufaktur

Tassen, Schalen und Teller der Lab- und Kurland-Kollektionen der Königlichen Porzellan-Manufaktur müssen Sie normalerweise zu Hause selbst mit Genussmitteln füllen. Bei den Duftkerzen-Editionen Weiss hat die KPM das bereits erledigt und mit Aromen wie Lavendel, Anis und Orange die Geruchswelt der Manufaktur mit detailgetreuen Blumenmalereien, Landschaften und Veduten zwischen Tradition und Moderne eingefangen. Die Lab-Duftkerze kostet 89 Euro, die Kurland-Duftkerze 99 Euro. Bestellbar bei www.kpm-berlin.com oder beispielsweise im Flagship-Store an der Wegelystraße 1.

Bei Carrie zu Hause

Das Daheim-Gefühl in der Ferne hat Airbnb seit seiner Gründung 2008 mit der Idee der kurzzeitigen Untervermietung von Privatwohnungen revolutioniert. Wer sich im nächsten Urlaub einmal in den Vier-Wänden eines prominenten Vorbilds zu Hause fühlen möchte, für den bietet das Online-Portal seit diesem Jahr die Möglichkeit, in den Wohnungen von Serien- und Filmcharakteren zu übernachten. In New York wurde dafür kürzlich die Wohnung von Carrie Bradshaw aus „Sex and the City“ nachgebaut. Aktuell lässt sich unter www.airbnb.com/homealone ein Aufenthalt im Original-Haus aus den „Kevin – allein zu Haus“-Filmen buchen.

Sizilianische Liebe für die Küchenmaschine

Mit der „Sicily is my love“-Kollektion von Smeg und Dolce & Gabbana sind zwei italienische Designikonen eine Kooperation eingegangen. Die Küchenmaschinen, Toaster, Wasserkocher und Zitronenpressen des Haushaltsgeräteherstellers mit den markanten 50er-Jahre-Kühlschränken strahlen im Goldgelb von Zitronen, in feurigem Rot von Kirschen, intensivem Blau des sizilianischen Himmels und in intensivem Grün von Feigenkakteen. Inszeniert sind die leuchtenden Farben in den Dekoren traditioneller Karrenmalerei. Preise ab etwa 499 Euro, erhältlich beispielsweise im Smeg-Flag-ship-Store Kantstraße 150a, 10623 Berlin.

Spielzeug für Erwachsene

2013 von Lea-Sophie Cramer und Sebastian Pollok als Start-up in Berlin gegründet, zählt Amorelie heute zu den führenden deutschen Sex-Onlineshops. Spätestens mit dem Amorelie-Adventskalender und Kooperationspartnern wie Designerin Marina Hoermanseder hat das Unternehmen seine Mission erfüllt, Sexspielzeug vom Schmuddelimage des Bahnhofshops zu befreien und zum Lifestyleprodukt zu erheben. Zum Portfolio gehören Lovetoys wie Vibratoren und Dildos, Körperkosmetik, Dessous und weitere Accessoires für Home-Entertainment der besonderen Art. Versandt wird in diskreter Verpackung, ausgewählte Spielzeuge sind auch bei DM und Douglas erhältlich.

Weihnachtstipps für Technikbegeisterte

Digitale Schlüsselsuche

Die sogenannten „AirTags“ des US-amerikanischen Tech-Konzerns Apple sehen auf den ersten Blick aus wie Einkaufswagenchips. Die kleinen, runden Gegenstände erfüllen aber einen praktischen Nutzen. Denn mit dem Gadget gehören verlegte Schlüssel endgültig der Vergangenheit an. In den eigenen vier Wänden funktioniert die Ortung bis auf wenige Zentimeter genau. Der digitalen Schnitzeljagd in der Wohnung steht also nichts mehr im Wege. Preis: 4 Stück für 95 Euro bei apple.de.

Cowboy-Ausrüstung für Nerds

Sieht fast ein wenig wie die Halfter für rauchende Colts aus dem Wilden Westen aus, ist aber das moderne Utensil für den Technik-Liebhaber: Mit der Tablet Gadget Weste, die sich bequem unter der Jacke tragen lässt, hat man auch endlich unterwegs Platz für technische Geräte. So nimmt die Weste unter anderem anderem ein Tablet mit einer Bildschirmgröße bis zu neun Zoll auf. Daneben ist in verschiedenen Taschen Platz für Smartphone, Schlüssel, Geldbörse oder Stifte. Die Fächer sind über Kabeldurchführungen für Kopfhörer verbunden, sodass sich das Smartphone auch unterwegs als Audio-Player nutzen lassen kann. Preis: etwa 130 Euro, urbantool.com.

Digitaler Schutz vor dem Knöllchen

Strafzettel wegen einer vergessenen Parkscheibe gibt es mit diesem Gadget nicht mehr: der elektronischen Parkscheibe. Das Gerät klebt man einfach von innen auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Ein integrierter Bewegungssensor registriert, ob sich das Auto bewegt oder eben nicht. Achtung: Es gibt auch unerlaubte Modelle, die zwar wie klassische Parkscheiben aussehen, aber ein Uhrwerk auf der Rückseite verbaut haben. Der Nutzer muss bei Ankunft lediglich einen kleinen Hebel umlegen, und die aktuelle Uhrzeit ist hinterlegt. Bequem, aber nicht erlaubt. Legale Alternativen gibt es zum Beispiel von Dostmann, Needit , Jacob Jensen und Achilles. Preis: ab 20 Euro.

Schluss mit dem Winterblues!

So klappt es mit dem Energieschub an trüben Wintertagen: Mit sogenannten Tageslichtlampen gibt es Sonnenschein auf Knopfdruck. Der Unterschied zu herkömmlichen Lampen liegt in der Beleuchtungsstärke. Während eine normale Wohnzimmerlampe eine Beleuchtungsstärke von 77 Lux schafft, sollte die Tageslichtlampe mit einer Stärke von mindestens 2.500 Lux leuchten. Die starke Helligkeit simuliert dem Auge und damit dem Gehirn: Es ist Tag. Der Melatoninspiegel sinkt, der Serotoninspiegel steigt und damit auch die Stimmung. Die Technik gibt es zum Beispiel von Beurer. Preis: ab etwa 100 Euro unter beurer-shop.de.

Aufladen mit der Kraft der Sonne

Egal, ob beim Baden am See, Wandern in der Bergen oder beim Campen – mit dem „Anker PowerPort Solar Ladegerät“ gelingt es dabei, die Sonne als Energiequelle zu nutzen. Möglich machen das mobile Solarpanels, die bis zu 21 Watt liefern. Per USB-Anschluss lässt sich die Energie auch unterwegs dann auf das Smartphone, das Tablet oder die Digitalkamera übertragen. Zusammengefaltet misst das Panel nur 28 mal 16 Zentimeter, ausgeklappt sind es 28 mal 67 Zentimeter. So lässt sich die Sonnentankstelle zum Beispiel praktisch auf einem Rucksack anbringen. Preis etwa 70 Euro. Informationen unter anker.com.

Hilfe bei Schmerzen und Verspannungen

Die Massage-Pistole „Theragun“ löst mit Tausenden Mini-Stößen pro Minute Verspannungen, lockert Muskelsteifheit und regt die Durchblutung an. Das verbessert nicht nur die Regeneration nach dem Sport, sondern fühlt sich auch noch gut an. Je nach Bedürfnis können Nutzer zwischen verschiedenen Massageaufsätzen und unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen wählen. Darüber hinaus können einige Geräte auch per Smartphone-App gesteuert werden und haben vordefinierte Programme für die perfekte Entspannung. So effektiv kann kein Masseur der Welt arbeiten. Preis: etwa 400 Euro, beziehbar über amazon.de

Für unentschlossene Schenker

Sie können sich nicht entscheiden, womit Sie ihren technikbegeisterten Liebsten unter dem Weihnachtsbaum eine Freude machen wollen? Oder: Der Beschenkte wünscht sich zwar eine neue Spielekonsole, aber kann sich nicht entscheiden? Gar kein Problem. Genau für solche Situationen gibt es das Angebot der Berliner Firma Grover. Kunden können bei dem Start-up Technik für einen gewissen Zeitraum mieten. Eine „Xbox“ gibt es schon ab 12,90 Euro im Monat, ebenso die „Switch“ von Nintendo. Ausprobieren – und danach kaufen. Denn langfristig ist der Besitz natürlich günstiger als eine Dauer-Miete. grover.com

Retro, aber oho

In den 1980er- und 1990er-Jahren waren die Sofortbildkameras eine kleine technische Sensation. Diese spezielle Kamera produziert unmittelbar nach dem Fotografieren ein gedrucktes Bild, das zum Beispiel Gäste auf Partys direkt als Andenken an den Moment mit nach Hause nehmen konnten. Seit einigen Jahren erlebt die Technik ein Revival. Komfortabel ist zum Beispiel die „instax mini LiPlay“ von Fujifilm. Das Gerät hat ein Display und einen internen Speicher mit einer Speicherkapazität von ungefähr 45 Bildern. Kleiner Gag: Eine Soundfunktion erstellt eine Audioaufnahme des Foto-Moments, wandelt sie in einen QR-Code um und druckt diesen auf das Sofortbild. Kosten ab 145 Euro, unter anderem bei amazon.de.

Der Roboter saugt

Sie mögen es gern sauber, aber haben keine Lust auf Staubsaugen? Dann kann das bald der „Roborock S7-Roboter“ übernehmen, der sogar mit einer integrierten Wischfunktion ausgeliefert wird. Ausgestattet mit diversen Sensoren und einem Laser, navigiert das Gerät sehr sicher durch die Wohnung. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich die Wischfunktion zudem noch mal deutlich verbessert. Der Auffangbehälter wird automatisch gelehrt, sodass sich der jeweilige Besitzer wochenlang keine Sorgen ums Reinigen machen muss. Für Menschen, die es gern sauber haben, ohne sauber machen zu wollen. Preis: etwa 550 Euro, erhältlich bei amazon.de.

Zocken mit Nostalgiefaktor

Der C64 von Commodore war in den 1980er-Jahren für Millionen Menschen der erste Computer. Wie viele der Geräte damals genau verkauft wurden, ist schwer zu sagen, die Zahl variiert je nach Quelle. Experten schätzen, dass es etwa zwischen 12,5 und 17 Millionen Stück waren. Technikfreunde können sich mit „The C64 Maxi“ nun das Gefühl ihrer Kindheit zurückholen. Denn mit der Neuauflage kommen Nostalgie-Zocker voll auf ihre Kosten: 64 Spieleklassiker von „Boulder Dash“ über „Cybernoid II“, „Jumpman“, „Spindizzy“ und „Summer Games II“ sind vorinstalliert. Der Anschluss erfolgt per HDMI an einen Fernseher oder Monitor. Ein Joystick gehört zum Lieferumfang. Der Preis liegt bei knapp 130 Euro, erhältlich etwa bei thalia.de.

Weihnachtstipps für Lesende

Dem Leben entkommen

Es ist die Geschichte eines Aussteigers: Bengt Claasen packt seine Sachen ins Auto, legt das Hundehalsband aufs Armaturenbrett, um dort, wo es zufällig herunterfällt, ein neues Leben zu beginnen. Er landet in Zandschow in Mecklenburg-Vorpommern und lernt dort rasch einen seltsamen Menschenschlag kennen. Thomas Kunst ist mit seinem lustigen und sonderbaren Roman eine fantasievolle und überbordende Hommage an die Provinz gelungen, voller witziger Volten und Assoziationssprünge.

Thomas Kunst: Zandschower Klinken. Suhrkamp, 254 Seiten, 22 Euro.

Annäherung an den Vater

Mit ihrem autobiografisch grundiertem Roman „Vati“ knüpft die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer an ihre Vorarlberger Familiengeschichte an, die sie mit „Die Bagage“ begonnen hat. Ihr Vater, das war ein Versehrter, dem im Krieg ein Bein abfror und der sich lebenslang mit manischer Liebe seinen Büchern zuwendete, bis sie ihm selbst zum Verhängnis zu werden drohten. Ein Buch voller Zärtlichkeit, voller Redlichkeit gegenüber den eigenen Wissenslücken, voller Respekt gegenüber gelebtem Leben.

Monika Helfer: Vati. Hanser, 176 S., 20 Euro.

Eine Frau mit Kampfgeist

Die 1952 in New York geborene Irene Dische, die auch in Berlin einen Wohnsitz hat, erzählt in diesem wilden Roman die wahre Geschichte des Chevalier D’Eon de Beaumont (1728-1810) – ein Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, Degenfechter und Schriftsteller, der den größten Teil seines Lebens als Frau verbrachte. Die Zeitgenossen blieben ratlos, wer sich hinter der „militanten Madonna“ wirklich verbarg. Dische gelingt eine atemlos erzählte, schnelle, auch sehr witzige Geschichte, die nebenbei auch ganz gegenwärtige Fragen von Identität und sexueller Diskriminierung thematisiert.

Irene Dische: Die militante Madonna. Hoffmann und Campe, 224 Seiten, 22 Euro.

Was alles verloren ging

Florian Illies hat schon mit seinem Erfolgsbuch „1913“ bewiesen, wie gut er die Signatur eines Zeitalters in Anekdoten und Lebensstationen spiegeln kann. Diesmal ist es eine Welt am Vorabend des Untergangs, die 1930er-Jahre. Illies erzählt von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir bei einem Besuch in Berlin, von Thomas und Katia Mann auf der Flucht ins Exil, von F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway, von Helene Weigel und Bertolt Brecht. Es entsteht ein Porträt von berauschender Fülle, das zugleich den ungeheuren Kulturbruch sichtbar macht, der mit der Herrschaft des Nationalsozialismus begann.

Florian Illies: Liebe in Zeiten des Hasses. S. Fischer, 432 S., 24 Euro.

Eine erstaunlich kluge Puppe

Die Kunst des britischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro, der im Jahr 2017 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, besteht in einem meisterhaften Feingefühl für subjektive Perspektiven. In diesem Fall ist es eine zunächst unglaubwürdige – die einer künstlichen Intelligenz, einer Puppe namens Klara, die zur Unterhaltung ihrer Käufer dient. Trotz ihres offensichtlich mehrfach eingeschränkten Blickwinkels auf die Welt vermag sie doch zwischenmenschliche Nuancen zu registrieren – und entdeckt eine Gesellschaft, die uns das Fürchten lehren kann.

Kazuo Ishiguro: Klara und die Sonne. Blessing, 352 Seiten, 24 Euro.

Ein Klassiker, neu entdeckt

Gustave Flauberts „L’Éducation sentimentale“, 1869 erstmals erschienen, gilt aus guten Gründen als einer der wirkungsmächtigsten Romane der neueren Literaturgeschichte. In der Geschichte des Protagonisten Fréderic Moreau, der von einem urbanen Leben in gehobener Position träumt und sich unglücklich in eine verheiratete Frau verliebt, entfaltet sich ein Gesellschaftsporträt Frankreichs und Europas in den 1840er-Jahren. Elisabeth Edl ist eine ebenso präzise wie leichtfüßige Neuübersetzung dieses Jahrhundertwerks gelungen.

Gustave Flaubert: Lehrjahre der Männlichkeit. Hanser, 800 S., 42 Euro

Letzte Reise mit der Mutter

Man kann diesen Roman aus zwei Gründen preisen: Zum einen als gelungene Fortsetzung und Persiflage von Christian Krachts Erfolgsroman „Faserland“, der in den 1990er-Jahren das Genre der Popliteratur begründete und dies hier ausgiebig reflektiert. Zum anderen aber auch als literarisches Reifezeugnis. Denn die Geschichte dieses mittelalten Mannes namens Christian Kracht, der mit seiner Mutter eine letzte Reise durch die Schweiz antritt, mit ihr hadert und streitet, sich ihr aber auch immer wieder liebevoll zuwendet, der zugleich an der Vergangenheit und an der Gegenwart verzweifelt: die ist hinreißend geschrieben und oft auch sehr lustig.

Christian Kracht: Eurotrash. Kiepenheuer & Witsch, 224 S., 22 Euro.

Das Universum einer Familie

Sechs Jahre nach seinem Großroman „Unschuld“ hat sich Amerikas berühmter Romancier einem weiteren Mammutprojekt zugewendet: „Crossroads“ ist der Auftakt zu einer Trilogie mit dem Titel „Der Schlüssel zu allen Mythologien“, mit der sich Jonathan Franzen erneut die psychologischen Tiefenschichten der USA erkunden will. Dabei blendet er in die 1970er-Jahre zurück und erkundet, multiperspektivisch wie schon in den Vorgängerromanen, den Alltag, die Nöte und die Hoffnungen einer Familie im mittleren Westen. Das ist vor allem Literatur, die sich viel Zeit nimmt für den genauen Blick, die es auch sprachlich auf größtmögliche Präzision abgesehen hat.

Jonathan Franzen: Cross- roads. Rowohlt, 832 Seiten, 28 Euro.

Ein Jahrhundert besichtigen

Helga Schubert gewann 2020 mit der titelgebenden Erzählung „Vom Aufstehen“ den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis – im Alter von 80 Jahren. Auch Angela Merkel zählt zu den Leserinnen dieser 29 Geschichten, in denen, meist ausgehend von der Kindheit, ein Jahrhundert an uns vorbeizieht, das 20. und schrecklichste von allen. Ein persönliches Erinnerungsbuch und zugleich viel mehr als das.

Helga Schubert: Vom Aufstehen. dtv, 224 S., 22 Euro.

Meisterin der Andeutungen

Die Ich-Erzählerin in Judith Hermanns „Daheim“ hätte nach Singapur reisen und als Assistentin eines Zauberers Kreuzfahrtpassagiere bespaßen können. Wer weiß, denkt sie manchmal, wie mein Leben verlaufen wäre, vielleicht wäre es ein großes Abenteuer geworden. Heute sitzt sie in einem alten, sanierungsbedürftigen Haus irgendwo in Nordfriesland und schaut auf den Deich. Das Wetter ist rau, die Landschaft karg, und die Menschen um sie herum sind, nun ja, seltsam. Erneut erweist sich Judith Hermann als Meisterin des Atmosphärischen, des Andeutens und Weglassens, der durchschimmernden Dramen im Alltag. Sie spricht von Geheimnissen, ohne sie zu verraten.

Judith Hermann: Daheim. S. Fischer, 192 Seiten, 21 Euro.

Weihnachtstipps für Genießer

Kaviar aus Brandenburg

Natürlich muss es nicht immer Kaviar sein. Aber manchmal eben schon. Susanne und Matthias Engels bewirtschaften schon seit einigen Jahren den Forellenhof Rottstock, der inzwischen „25 Teiche“ heißt. Ihre Fische sind in vielen Sternerestaurants Berlins beliebt. In den Teichen züchten sie auch Störe – und gewinnen aus ihnen einen milden Kaviar, der jede Festtafel krönt. Passend dazu gibt es auch den Wodka „Red Spring“, der mit Wasser aus der hauseigenen Quelle destilliert wird. 50 Gramm Kaviar kosten 65 Euro, der Wodka 59 Euro. Auch geräucherte Fischspezialitäten gibt es. Zu bestellen unter www.25teiche.com/shop oder nach einer E-Mail an mail@25teiche.com am 23. Dezember abholbar im Restaurant „Brikz“, Grolmanstraße 53/54, 10623 Berlin

Haute Cuisine zu Hause

Jonathan Kartenberg hat im Lockdown aus der Not eine Tugend gemacht. Der Besitzer des „eins44“ in Neukölln und des Sternerestaurants „Irma la Douce“ in Tiergarten hat während der Schließung der Restaurants einen Gourmetshop im Internet aufgemacht. Hier gibt es zahlreiche selbst gemachte Delikatessen, von Suppen über Soßen bis hin zu ganzen Gerichten, alles eingeweckt. Spitzenküche zum Aufwärmen. Auch ganze Boxen beispielsweise mit Burgern gibt es. www.the-good-taste.de.

Wein ohne Umdrehungen

Wein ist zum Essen natürlich der klassische Begleiter. Aber muss es denn immer auf einen Rausch hinauslaufen? Immer mehr Weingüter bieten inzwischen alkoholfreie Varianten an – als unbeschwerte Alternative. Dazu gehört auch das Weingut Brogsitter von der Ahr. Im Angebot sind ein Merlot Rosé, ein Riesling, ein Chardonnay und ein Cabernet Sauvignon. Als Zwölfer-Probierpaket gibt es die Weine für 82 Euro bei der Bodega unter www.die-bodega.de.

Die Berliner Küche als Buch

Ein Genussführer zu den aufregendsten Köchen der Stadt, eine Liebeserklärung an die neue Berliner Küche und eine Hommage an die kulinarische Wandlungsfähigkeit unserer Stadt, das will „Berlin brodelt – die Stadt kocht“ von Cathrin Brandes und Florian Bolk sein. Mit dabei Porträts berühmter Köche und natürlich auch Rezepte. 19,76 Euro, zum Beispiel bei Amazon.

Lebenslange Pfannenliebe

Groß im Geschäft sind Filip Mierzwa und Simon Köstler. Die beiden haben die ideale Bratpfanne entwickelt, namens Stur. Eine eiserne Pfanne, die die gleichen Eigenschaften hat wie eine gusseiserne, aber nicht so schwer und bereits eingebrannt ist und damit wirkt wie eine beschichtete. Damit gelingt alles: von Steaks bis zu Gemüse. Für Hobbyköchinnen und -köche, die alles auf eine Pfanne setzen wollen. Das Probierpaket inklusive Pfannenwender und Ledergriff kostet 156 Euro. Da die beiden noch immer im Anfangsstadium sind und zahlreiche Bestellungen haben, liegt die Lieferzeit allerdings bei einigen Monaten. Späte Weihnachtsfreude, die ein Leben lang anhält. www.sturcookware.de

Trüffel für alle

Man gönnt sich ja sonst nichts: Massimo Ferradino verkauft im Winter in der Markthalle 9 in Kreuzberg seine frischen Trüffel – und viele andere Produkte rund um den Edelpilz, den er direkt von den Suchern bezieht und dadurch recht günstig anbieten kann. Auch in seinem Onlineshop kann man sie unter tartufodelre.com bestellen. Wer bislang keine Trüffel mochte, der sollte die von Ferradino probieren, dessen Motto lautet: Trüffel für alle!

Marzipan mit Lafer und Lokalkolorit

Schokolade macht glücklich – ein bisschen mehr sogar noch, wenn sich damit dem Lokalpatriotismus frönen lässt. Zusammen mit der Neuköllner Marzipanmanufaktur Ohde hat Starkoch Johann Lafer Pralinen in den drei Geschmacksrichtungen Wildpistaziennougat und -marzipan im Zartbittermantel, Weiße Schokolade, Wildpistazienmarzipan und -nougat mit Safran-Orangen-Gelée sowie Vollmilch-Kuvertüre mit Ganache-Füllung auf Safran-Orangenblüten-Basis kreiert. Die Master Collection in der Box mit jeweils neun Pralinen gibt es für 19,90 Euro im KaDeWe oder direkt unter ohde.berlin. Gründer Hamid Djadda gründete die Manufaktur 2017 in Rixdorf und produziert dort jährlich über 20.000 Tonnen Marzipan.

Betreutes Genießen

Ein Rundum-Sorglos-Paket bieten die Genussangebote der Berliner Morgenpost. Jeden Monat präsentieren sich Berliner Restaurants, Bars, Hotels und die Weinhandlung „Planet Wein“ mit exklusiven Angeboten für die Leserinnen und Leser, die sich natürlich auch verschenken lassen. Gönnen Sie Ihren Liebsten fünf Gänge mit Weinbegleitung beim Morgenpost-Menü, fünf Cocktails mit Foodpairing beim Morgenpost-Tasting, einen Luxusurlaub in der eigenen Stadt bei der Morgenpost-Hotelaktion oder Weine und Delikatessen beim Morgenpost-Online-Tasting. Die wechselnden Arrangements und Konditionen (Preis: ab 49,90 Euro pro Person) gibt es unter www.morgenpost.de/gastronomie

Das neue Superfood

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit Ihrem ersten Kaffee am Morgen nicht nur etwas für Ihren Koffeinhaushalt, sondern auch etwas gegen Ihr Stresslevel und mit der heißen Schokolade am Nachmittag etwas gegen das Lunchtief und gleichzeitig für Ihren Blutdruck tun. Mit den Vitalpilz-Drinks von Vividsoil machen sich die Berliner Gründer das Wissen der traditionellen chinesischen Medizin zunutze, in der Pilze schon seit Jahrtausenden wegen ihrer immunisierenden, stärkenden und entspannenden Wirkung zum Einsatz kommen. Durch ein eigens entwickeltes Extraktionsverfahren entfällt das stundenlange Auskochen der Pilze in der eigenen Küche. Abgefüllt in handliche Sachets (10 Stück für 13 Euro unter www.vividsoil.com) wird das so hergestellte Pulver mit Wasser oder (pflanzlicher) Milch aufgegossen, steigert das tägliche Wohlbefinden und steht einem Macha Latte in Geschmack und Instagramtauglichkeit in nichts nach.

Daten wie der Bachelor

Fans des RTL-Formats „Der Bachelor“ wissen, dass sich die historische Schwimmhalle des hotelgewordenen Stadtbads Oderberger Straße in Prenzlauer Berg bestens für ein romantisches Date eignet. Wer keine Kamera dabei haben möchte, wenn die imposante Architektur mit umlaufender Empore und Kreuzgratgewölbe, Saunagänge und ein Glas Schaumwein ihre Wirkung entfalten, für den gibt es das Erlebnis auch als Gutschein zum Verschenken. Für 349 Euro, buchbar unter hotel-oderberger- berlin.vouchercart.com, stehen Ihnen Bad und Sauna von 22 bis 24 Uhr mit Beleuchtung in ihrer Wunschfarbe exklusiv zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet Handtücher, Bademäntel und eine Flasche Oderberger Pinot Rosé-Sekt, eine Exklusivabfüllung vom Weingut Marbé Sans.

Weihnachtstipps für Gestresste

Alles für mich!

Mal ehrlich: Das Schönste an Weihnachten ist doch das Auspacken. Dieser Moment der Spannung, in dem man sich fragt, was da nun wieder drin ist. Wer keine Zeit hat zum Zusammenstellen, kann inzwischen bei vielen Herstellern fertig gepackte Boxen bekommen oder bestellen. Von der Backbox mit Zutaten und Rezepten (backkiste.backmomente.de, um die 20 Euro) über die Zalando-Beauty-Box für Männer (zalando.de, etwa 30 Euro) bis zur Willkommen-im-Leben-Baby-Box mit Pflegeprodukten von Weleda (weleda.de). Vor Weihnachten bieten viele Geschäfte, etwa Drogeriemärkte, limitierte Auflagen besonderer Boxen an. Das Auspacken entspannt nicht nur die Beschenkten, sondern erspart auch den Schenkenden Stress.

Verspannungen wegkegeln

Schmerzende, verdickte Stellen zwischen den Schultern oder im Nacken? Diese sogenannten verdickten Triggerpunkten können im ganzen Körper entstehen. Ursache sind Stress, Fehlbelastungen, aber auch ständiges Sitzen im Büro, hartes Training oder verklebte Faszien. Wer nicht gleich zum Arzt gehen und Schmerzmittel vermeiden will, kann mit einem sogenannten Triggerholz den Verdickungen vorbeugen oder diese lösen. Das Prinzip ist das der Akupressur. Die Holzkegel (Preis ab etwa 30 Euro) haben eine runde Spitze. Wie sie eingesetzt werden – buchstäblich von Kopf bis Fuß – erklären Videos auf der Herstellerseite tmx-trigger.de

Würdevoll zurück ins Kinderzimmer

Wer je Kind war oder welche hat, denen er beim Legobauen zuschauen kann, weiß: Achtsamkeit wurde von Kindern erfunden. Bloß: Wie kommt man als erwachsener Mensch würdevoll wieder in diese Welt zurück, in der Zeit keine Rolle spielte – und das, ohne sich nachts heimlich ins Kinderzimmer zu schleichen? Natürlich hat der dänische Spielzeughersteller auch diese Marktlücke längst erkannt. Im Segment „Lego für Erwachsene“ lassen sich berühmte Bauwerke, Kunstwerke oder die Welt aus „Star Wars“ nachbauen. Im Angebot sind auch Lego-Repliken von Rennwagen oder einer historischen Schreibmaschine. Aber Achtung: Die Legosets (Preise zwischen 50 und 250 Euro) sind Sammlerstücke und schnell ausverkauft. So auch die „Krokodil“ genannte Lokomotive, die Bahnfans auch als grünes Märklinmodell kennen. Info: lego.com

Besser leben mit Kierkegaard

„Leben kann man nur vorwärts“: Dänemarks berühmtester Philosoph Søren Kierkegaard (1813-1855) gibt Anregungen zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie Genuss, Natur, Liebe, aber auch Glaube und Ehe. Bis heute haben seine leuchtend klaren, amüsanten und zutiefst nachdenklichen Gedanken nicht an Aktualität verloren. Die Auswahl der Zitate traf Herausgeber Ulrich Sonnenberg. Für Auskenner: Die richtige Aussprache des Namens lässt sich auf wikipedia.de abrufen, dort gibt es eine Videodatei zum Nachsprechen. „Kierkegaard für Gestresste“, Insel-Verlag, 183 Seiten, 9 Euro

Gooooooong! Zaubertrommel für schöne Töne

Zugegeben, das seltsame Wort „Zungentrommel“ lässt Spielraum für Fantasie. Wer das Musikinstrument aber einmal erlebt hat, versteht es sofort. Werden die Zungen der Stahltrommel mit einem Schlägel oder der Hand angeschlagen, entstehen sphärische Klänge, ähnlich denen der Steeldrum, aber weicher. Die Trommeln sind nach Harmonien gestimmt – „schiefe“ Klänge ausgeschlossen. Gut geeignet zur Meditationsbegleitung – vor allem aber wunderbar für Menschen, die kein Musikinstrument spielen können, aber erleben wollen, wie unmittelbar sich Körper und Seele bei selbst erzeugten Harmonien entspannen. Beziehbar (ab etwa 80 Euro) z.B. über www.sonodrum.net

Warm, aber sexy

Das Heizkissen hat völlig zu Unrecht den Ruf des trutschigsten Oma-Geschenks unter dem Weihnachtsbaum. Würde man es untersuchen, wären Wissenschaftler erstaunt, wie viele Menschen seit Einführung des Homeoffice mit Wärmflaschen, dicken Schafwollboots und anderen höchst uneleganten Wärmespendern am Schreibtisch sitzen, weil sie entdeckt haben: Wärme entspannt. Wer sich warm, aber unsexy fühlen will, kann sich zu Weihnachten ein Wärmekissen von Stoov wünschen: Der niederländische Hersteller bietet schön designte kabellose Heizkissen und Decken in vielen Farben, Materialien und Größen, die in jedem Wohnzimmer gut aussehen und per Akku aufladbar sind: de.stoov.com

Aromatherapie: Entspannung durch die Nase

Was einst die Räucherstäbchen waren, sind heute „Aroma Diffuser“. Sie verbreiten Düfte im Raum, die uns entspannen lassen. Ob man das mag, ist Geschmackssache – inzwischen sind die Duftrichtungen aber unendlich vielfältiger und feiner als zu Räucherstäbchen-Zeiten. Ebenso die Technik: Diffuser enthalten heute Elektronik. Manche erzeugen mit einer vibrierenden Keramikplatte einen kühlen Wassernebel, der dann die ätherischen Öle verbreitet, andere Geräte arbeiten mit Ultraschall. Düfte gibt es bei Parfümherstellern, in vielen Apotheken oder im Fachhandel für Naturprodukte. Das Modell aus Holz ist für etwa 43 Euro beziehbar über www.medpex.de

Einschlafen bei Blaulicht

Guter Schlaf verhilft zu mehr Schönheit und zu besserer Leistung im Büro – aber erstmal muss man in den Schlaf finden. Wer aufs Schäfchenzählen keine Lust hat, für den gibt es jetzt eine technische Lösung. Die Einschlafhilfe Dodow etwa sendet in bestimmten Frequenzen zarte, blaue Lichtstrahlen an die Decke, die größer und kleiner werden und helfen, den Atemrhythmus zu verlangsamen und kreisende Gedanken anzuhalten. Entwickelt wurde das Gerät von Schlafforschern. Die Lichtfrequenz ist zu schwach, um die Melatoninausschüttung zu hemmen. Das Prinzip folgt der Theorie der Herzkohärenz, nach der auch Kampfpiloten lernen, ihre Angst übers Atmen zu kontrollieren. Beziehbar für etwa 50 Euro: mydodow.com

Im Büro: Einfach mal draufhauen

Okay, manchmal helfen weder Musik noch Mediation, da muss anderes her, um Druck abzulassen. Wer nicht gleich die Bürotasse an die Wand werfen oder ins Fitnessstudio fliehen will, für den bietet der Punchingball für den Schreibtisch Abhilfe. Der etwa 35 Zentimeter hohe Mini-Boxsack lässt sich mit einem Saugnapf auf dem Schreibtisch befestigen und kann mit einer Ballpumpe aufgeblasen werden – die wird allerdings nicht mitgeliefert. Wie lange das Ding hält, hängt sicherlich von der Stresssituation des Benutzers ab – auf jeden Fall dürfte es ein Lacher im Büro sein – und Lachen entspannt ja bekanntlich auch. Bestellbar ab etwa 15 Euro zum Beispiel über amazon.de.

Heilstein-Roller fürs Gesicht

Zugegeben: So richtig wissenschaftlich erwiesen ist der Effekt der Gesichtsmassage-Roller nicht, aber in China gibt es sie seit vielen Jahrhunderten. Mit einem Heilstein-Roller kann man sich Massagen selbst verabreichen. Die Massagegeräte bestehen aus glatt geschliffenen Steinen aus Rosenquarz oder Jade, gefasst in einen dekorativen Griff aus Metall. Die Massagen fördern die Durchblutung und entspannen, außerdem lassen sich mit den Rollern, es gibt sie in unterschiedlicher Größe, Pflegeprodukte einarbeiten. Falten lassen sich damit zwar nicht wegmassieren, aber Entspannung fördert ja auch das Aussehen der Haut. Beziehbar online und in Drogerien und Fachgeschäften, die Preise liegen meist um die 30 Euro.

Weihnachtstipps für Angeber

Eine Garage für Ferraris

Die wahrscheinlich luxuriöseste Garage der Welt kommt aus Berlin und ist sicher ein absolutes Edelgeschenk: „Fahrengold“ ist ihr Produktname. Die Philosophie dahinter: Als Superreicher fragt man sich ja öfter, wohin nur mit dem teuren Ferrari, Lamborghini, Porsche – diese kostbaren PS-Wunder kann man in Berlin schließlich nicht einfach überall abstellen, ohne dass sie nach kurzer Zeit zerkratzt würden. Der Berliner Unternehmer Nikita Fahrenholz, selber Ferrarifahrer, hat für dieses Problem eine Lösung: die ästhetische und funktionale „Fahrengold FG1-Garage“, die individuell auf das jeweilige Traumauto abgestimmt gebaut wird. Kostet mindestens 100.000 Euro, die Herstellung kann bis zu 20 Wochen dauern. Informationen unter: www.fahrengold.com

Opulentes Schnüffeln

Kein Angeber kommt um den Berliner Shop „Opulent – The Art of fine Living and Giving“ herum. Hier gibt es Geschenke, die echt dufte sind. Wie die Luxus-Duftkerzen aus Frankreich („Cire Trudon“, Stückpreis 80 Euro), die man als feine Schnüffelnase sogar nach Kopfnote, Herznote und Basisnote auswählen kann. Riecht dann beispielsweise nach Leder-Tabak-Harmonien (Höhe 10 Zentimeter, Brenndauer 70 Stunden). Und es geht noch eine Spur exquisiter: Der Hersteller „Mabou“ hat ein Raumparfüm kreiert, das nicht über Duftstäbchen, sondern über echte Natursteine verströmt wird – ein äußerst schickes Design. Die Boxen sind nachfüllbar. 119 Euro, Duftdauer 3 bis 6 Monate. Verkauf unter: www.opulent-wohnen.com

Mit Berliner Wissen prahlen

Bestens geeignet für Angeber, die ihre Mitmenschen mit historischem Wissen beeindrucken wollen, ist der Kalender „Berliner Geschichte 2022“ vom Elsengold Verlag. Autor Marc Lippuner hat dafür 53 Ereignisse ausgesucht – pro Woche gibt es einen Blick in die Stadthistorie mit schönem Bild und knackigem Text. Berlinbegeisterte können mit den enthaltenen Fakten wunderbar prahlen, zum Beispiel mit der Eröffnung des stadtbekannten Biergartens „Zenner“ in Treptow, die am 11. Juni 1822 stattfand. Die Spiralbindung, 32 Zentimeter hoch, kostet im Buchhandel 22 Euro.

Hansdampf im freien Fall

Als Geschenk zum Auftrumpfen für Menschen, die sich gerne bei Outdoor-Veranstaltungen in Szene setzen, kommt ein Gutschein fürs „Base Flying“ am Alexanderplatz in Frage. Einmalig in Europa soll diese „schnellste Personen-Abseilwinde der Welt“ sein, verspricht der Betreiber. Aus 125 Metern Höhe können die Teilnehmer (ab 16) vom Dach des „Park Inn“ in die Tiefe rasseln. Einweisung und Ausrüstung inklusive. Gegen Aufpreis, den man mitbuchen kann, gibt es vor Ort ein Video. Die Gutscheine bei www.base-flying.de kosten ab 79,90 Euro.

Um jeden Preis: Auffallen beim Gassigehen

Bling-bling! Damit lässt sich Eindruck schinden: Mit einem glänzenden Luxus-Halsband aus feinem schwarzen Elchleder für den frisch angeschafften Pandemie-Hund. Society Dog aus Berlin bietet ein solches exklusives Halsband an, veredelt mit Swarovski-Kristallen – und lässt auf seiner Homepage nicht unerwähnt, das Moell mit dem Namen „St. Tropez“ sei ein „Must-have-Piece für alle trendbewussten Hunde“. Die topazfarbenen Kristalle sollen bei Lichteinfall traumhaft funkeln und werden einzeln eingesetzt. Fazit des Herstellers: „Mit diesem eleganten Strasshalsband sind neidische Blicke garantiert.“ Erhältlich bei www.societydog.de ab 99 Euro.

Klassischer Hochgenuss

29 Stunden Berliner Philharmoniker auf 20 Discs im Blu-ray-Format! Wenn das keine Klassik-Box zum Angeben ist, die Warner Music da zusammengestellt hat. Zu sehen sind 20 Silvesterkonzerte zwischen 1977 und 2019 mit den in Berlin bestens bekannten Dirigenten Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Herbert von Karajan, Kirill Petrenko und Simon Rattle – und vielen Weltklasse-Solisten wie Anne Sophie Mutter, Lang Lang, Evgeny Kissin oder Maxim Vengerov. Gibt es einen pompöseren Start in die Silvesternacht, als mit so viel Hauptstadt-Klassik? Die Box „New Year’s Eve Concerts“ der Berliner Philharmoniker kostet bei www.amazon.de 83,99 Euro.

Ein XXL-Blickfang für Videokonferenzen

Für das Homeoffice und digitale Meetings bietet die Kunstgalerie „art4berlin“ passende Hintergründe an, zum Beispiel ein großformatiges Kunstwerk. Da heißt es beim Verschenken: klotzen statt kleckern. Ein XXL-Gemälde wird garantiert bei jeder nachweihnachtlichen virtuellen Besprechungsrunde die Blicke auf sich ziehen. Der neue Besitzer kann sich so perfekt als geschmackvoller Kunstfreund in Szene setzen. Wie wäre es etwa mit dem farbenfrohen Bild „Meeting Points“ in Acrylmischtechnik auf Leinwand, 175 mal 85 Zentimeter? Das Original eines jungen Berliner Künstlers kostet 840 Euro. Kaufen kann man solche XXL-Bilder (keine Kunstdrucke!) im Onlineshop unter www.art4home.de.

Schmück dich, um den Postboten zu beeindrucken

Protzen in Zeiten von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen, wie macht man das? Wen kann man beim ständigen Zuhausebleiben noch beeindrucken? Zumindest all jene Postboten, Paketzusteller und Lieferdienstler, die täglich an der Tür klingeln. Für sie kann man sich durchaus aufbrezeln, um an der Wohnungstür einen Hauch von Glamour zu versprühen! Die Corona-Prämie oder das anderweitig Angesparte lässt sich daher prima in eine Goldkette als Geschenk investieren. Güldener Halsschmuck kommt natürlich auch hervorragend in Videokonferenzen zum Tragen. „Auf eine elegante Art rebellisch“ soll etwa das 18-Karat-Gold-Modell „City Hard Wear“ sein, das es unter www.tiffany.de für 18.400 Euro zu kaufen gibt.

Kleiner Glanzpunkt

Als Mann hat man nicht viele Möglichkeiten, mit Goldschmiedearbeiten zu glänzen – meistens kompensiert bei allen, die daran Freude haben, eine besonders teure Uhr die fehlenden Präsentationsmöglichkeiten an Ohren oder Dekolleté. Aber ist nicht sowieso noch viel eindrucksvoller, was nur gelegentlich unter der Anzugjacke hervorblitzt? Bei der hier zu sehenden Abbildung handelt es sich nämlich nicht um einen goldenen Teller, sondern um die vergrößerte Abbildung eines Manschettenknopfes aus reinem Gold von Cartier. Zu haben für nur noch 3088 Euro über vestiaircollective.com.

Im Wein liegt die Wahrheit

Was schenkt man dem Weinliebhaber, der schon alles hat – außer einem eigenen Weinberg? Wie wäre es mit einer Weinbergpatenschaft? Eine Internet-Plattform aus der Pfalz vermittelt solche ausgefallenen Patenschaften und nennt sie „eine nachhaltige Geschenkidee für Weinfreunde, die mehr erleben möchten“. Für deutschen Wein gibt es 13 Anbaugebiete – und jeder neue Pate kann sich sein Lieblingsanbaugebiet selbst aussuchen. Eine einjährige Patenschaft kostet 120 Euro. Der Beschenkte bekommt eine Urkunde, ein Patenschild, einen Weinstockpass, eine Weinleseschere, Arbeitshandschuhe und jährlich drei Flaschen Patenwein aus dem originalen Weinberg. Erhältlich über: www.dein-weinberg.de

Weihnachtstipps für Jugendliche und Kinder

Den Globus neu entdecken

Wie kriegt man die Kinder vom Handy weg? „Alle Welt. Das Landkartenbuch“ von Aleksandra Mizilienska und Daniel Mizilienski (Moritz Verlag, 152 Seiten) bietet eine Chance: Die handgezeichneten Karten zeigen nicht nur Gebirge und politische Grenzen, sondern auch historische Persönlichkeiten, besondere Pflanzen, heimische Tierarten, kulinarische Spezialitäten, besondere Gebäude und vieles andere mehr. Der Atlas stellt 62 Länder auf sechs Kontinenten vor und bietet auf jeder Seite etwas zum Staunen und Entdecken – auch für Erwachsene, die schon alles zu wissen meinen. 34 Euro über moritzverlag.de.

Einen bösen Ausbrecher aufspüren

Wer Spaß am gemeinsamen Lösen schwieriger Rätsel hat, ist mit den „Exit“-Escape-Room-Spielen aus dem Kosmos-Verlag bestens bedient. In der Folge „Die Rückkehr in die verlassene Hütte“ geht es um den erfahrenen Spielerinnen und Spielern bereits bekannten Bösewicht Dr. Arthur Funbeq, der es unerklärlicherweise geschafft hat, aus dem Gefängnis zu entkommen. Schafft es die Runde, ihn wieder einzufangen? Dabei spielt eine so verlassene wie unheimliche Hütte im Wald eine Schlüsselrolle. Das Spiel, das ab 12 Jahren empfohlen wird, braucht einen geduldigen Spielleiter, der den Übermut junger Ermittler zügeln kann. 12,94 Euro, zu beziehen über amazon.de.

Wer ist der Mörder?

Das „Spiel des Jahres 2021“ hat einen außerordentlich detailreichen, liebevoll gestalteten Spielplan, auf dem es eine Menge zu entdecken gibt. Gemeinsam kann man hier auf Verbrecherjagd gehen – denn es gilt, in Kooperation aller Spieler, 16 komplizierte Kriminalfälle zu lösen. Dabei muss man nicht nur genau hinschauen (im Spiel ist übrigens auch eine Lupe enthalten), sondern auch Kombinationstalent beweisen. Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle des Kommissars, kann aber auch mitraten. 26,99 Euro, zu beziehen zum Beispiel über kadewe.de.

Eine Tastatur für Spieler

Auf dem Markt für Gaming-Tastaturen sind äußerst schlichte Modelle genauso zu finden wie wild geformte Exemplare, die sich jeder erdenklichen Ergonomie anschmiegen. Das Cherry MX Board 3.0 S schneidet, studiert man die Testberichte, durchweg gut ab – gelobt werden unter anderem die flachen Tastenkappen des mechanischen Boards, die einen schnellen Anschlag erlauben, weil sie bereits nach zwei Millimetern ansprechen. Kleine Gummikappen garantieren Rutschfestigkeit. 101,99 Euro, zu beziehen etwa über saturn.de.

Bunte Kleiderdiener

Wer Kinder hat, kennt vielleicht das Problem, dass sich der Inhalt des gesamten Kleiderschranks im Lauf der Woche nach und nach über die gesamte Zimmerfläche verteilt. Der „Umbra Buddy Hook“ bietet da möglicherweise eine Hilfe: Die Haken sehen so aus, als würden sie die Wand hochklettern und ziehen deshalb Aufmerksamkeit auf sich. Die Klamotten kann man dann an den Köpfen, an den Armen und an den Beinen aufhängen. Jeder Haken kann bis zu 2,2 Kilogramm tragen, und wenn er mal nicht in Benutzung ist, sieht er auch noch ganz hübsch aus. 20,47 Euro, zu beziehen zum Beispiel über kaufland.de.

Mit Geduld ins Ziel kommen

Früher, als man selbst noch ein Kind war, da zog man manchmal aus dem Kaugummiautomaten diese kleinen Plastiklabyrinthe, durch die man ein Metallkügelchen mit ruhiger Hand vom Start ins Ziel bugsieren musste. Man konnte darüber wahnsinnig werden. Beim „Perplexus Epic“ ist es, wie bei fast allem in unserer heutigen Welt, deutlich komplexer geworden: Die Kugel muss durch einen dreidimensionalen Parcours, der ein bisschen an eine vielfach in sich verschlungene Achterbahn erinnert. Dabei sind, je nach Ausführung, bis zu 125 Hindernisse zu überwinden, die einzeln nummeriert sind. Das braucht nicht nur eine Menge Geduld, sondern auch viel Konzentration und gute Koordinationsfähigkeiten. Die neuesten Modelle ca. 38 Euro, amazon.de.

Die Leuchte für Minecraft-Fans

Fast jedes Kind kennt das Computerspiel Minecraft, ist es doch mit über 235 Millionen Exemplaren das meistverkaufte aller Zeiten. Das liegt auch an der niedlichen, sofort wiedererkennbaren Pixel-Optik des Spiels. Zu seinen bösen Figuren gehören die grüngesichtigen Creeper, an denen sich der Minecraft-Fan auch dann erfreuen kann, wenn der Computer ausgeschaltet bleiben muss: als hübscher, giftgrüner Leuchtwürfel, der auch noch die Sounds aus dem Spiel abspielen kann. 17,95 Euro, zu beziehen zum Beispiel über amazon.de.

Ploppendes Spielzeug

Dieses Spielzeug hat im vergangenen Jahr eine ähnliche Karriere hingelegt wie einst die berühmten Handkreisel namens „Fidget-Spinner“. Es handelt sich um sogenannte PopIts – kleine Matten aus Gummi mit runden Noppen, die man per Fingerdruck in die andere Richtung ploppen lassen kann. Manch einer mag sich vielleicht noch an die Luftpolsterfolie erinnern, die zum Verpacken zerbrechlicher Gegenstände verwendet wird – und deren kleine Bläschen man nach Herzenslust zum Zerplatzen bringen konnte. Hier zerplatzt nichts, der seltsame Entspannungseffekt ist aber der gleiche. Wer damit anfängt, kann kaum noch aufhören. Ab 6 Euro, zu beziehen etwa über bumpli.de.

Zehn Kugelmaschinen

Im Internet kursieren schon seit Jahren Videos mit Kettenreaktionen, bei denen mitunter ein ganzes Haus dafür genutzt wird, um ein Glas Saft einzuschenken. Die Kettenreaktionen von Lego bieten den Spaß in einem Maßstab, der die späteren Aufräumarbeiten in überschaubaren Dimensionen hält. Das 78-seitige Buch bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für zehn Kettenreaktionsmaschinen mit mehr als 30 Lego-Elementen – und wer sich davon inspiriert fühlt, kann selbst erfinderisch werden. 19,99 Euro, amazon.de.

Die Kugeln schnappen lassen

Die Idee ist ganz simpel: Die bunten Kugeln des Regenbogenballs sind durcheinander geraten. Sie können durch einfachen Druck mit dem Finger verschoben werden – im Inneren befindet sich ein Schaumstoffpolster, das sie jeweils in einen der benachbarten Ringe mit einem hübschen Klackgeräusch hinüberschnappen lässt. Es erinnert ein bisschen an den weltberühmten Zauberwürfel, ist aber weniger komplex und schneller lösbar. Ideal also auch für jüngere Semester, die hier zum Beispiel während längerer Autofahrten eine auch die Körpermotorik schulende Beschäftigung finden können. Der Cubidi-Regenbogenball ist auch in größerer Ausführung mit 19 Kugeln erhältlich. Das Einsteigermodell kostet 14,99 Euro, etwa bei amazon.de.