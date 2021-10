Weihnachtsmärkte Berlin 2021: Alle Infos in der Übersicht

Weihnachtsstimmung am Roten Rathaus und am Alexanderplatz in Berlin.

Berlin. Die Weihnachtsmärkte in Berlin starten 2021 offiziell am 22. November in die Saison. Doch schon vorab gibt es in Berlin einige Märkte, auf denen man in weihnachtliche Stimmung kommen kann. Glühwein trinken, weihnachtliche Süßigkeiten entdecken, Karussellfahren, kleine Geschenke besorgen: Das ist in Berlin und in den Bezirken auf zahlreichen Märkten möglich.

Auch der Senat hat seinen Segen gegeben: Weihnachtsmärkte in Berlin können trotz Corona stattfinden. Grundsätzlich müssen sich Besucherinnen und Besucher an die Maskenpflicht halten. Betreiber können sich aber auch entscheiden, ihre Märkte nach dem 2G-Prinzip (nur für Genesene und Geimpfte) zu öffnen.

Welche Weihnachtsmärkte öffnen wann und wo? Was sind die Öffnungszeiten? Welche Märkte haben besondere Attraktionen oder Spezialitäten? Und was genau planen die Betreiber in Bezug auf die Corona-Regeln? Eine ständig aktualisierte Übersicht finden Sie hier. Außerdem finden Sie eine Liste der Weihnachtsmärkte, die für 2021 abgesagt worden sind.

Winterwelt am Potsdamer Platz

Die Winterwelt am Potsdamer Platz.

Foto: pa

In der Winterwelt am Potsdamer Platz gibt es eine zwölf Meter hohe und 70 Meter lange Rutsche. Die Rodelbahngebühr beträgt 1,50 Euro. Es gelten die 3G-Regelungen auf der Winterwelt, in den Hütten die 2G-Regel. Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt.

29. Oktober 2021 bis 2. Januar 2022, täglich 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember bis 14 Uhr, geschlossen am 14. (Volkstrauertag) und 22. November (Totensonntag). Der Eintritt ist frei.

Winter, Advent und Weihnachten in Berlin - lesen Sie auch:

Winterzauber-Weihnachtsmarkt in Lichtenberg

Der älteste Weihnachtsmarkt mit Rummel im Osten Berlins findet in diesem Jahr rund um die Ikea-Filiale in Lichtenberg statt. Der Weihnachsrummel ist die Nachfolge-Veranstaltung der Weihnachtskirmes am Alexa.

5. November 2021 bis 19. Dezember 2021, Montag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 21, mittwochs ist Familientag mit halbierten Preisen auf Fahrgeschäfte. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Foto: Gregor Fischer / dpa

Die Planungen für den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz laufen auf Hochtouren. Der Schaustellerverband Berlin, der den Weihnachtsmarkt organisiert, teilte bereits mit, dass er derzeit gemeinsam mit dem Senat ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeite. Dabei solle auch ungeimpften Menschen ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden. „Da es sich hierbei um eine Veranstaltung unter freiem Himmel handelt und sich die bisherigen Volksfeste wie der Berlin Park und der Berliner Herbstrummel bei einer Umsetzung der 3G-Regelung bewährt haben, spricht aus Sicht des Schaustellerverbands auch für den Weihnachtsmarkt nichts gegen diese Handhabung“, teilte Pressesprecherin Angelika Grüttner mit. Letztendlich richte man sich aber auch hier nach den Vorgaben des Senats. Zudem könnten Kontrollen an festgelegte Ein- und Ausgängen stattfinden.

22. November 2021 bis 2. Januar 2022, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, 24. Dezember 11 bis 14 Uhr, 25. und 26. Dezember 13 bis 21 Uhr, 31. Dezember 11 bis 1 Uhr, 1. Januar 13 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt findet ab dem 22. November unter 2G-Bedingungen (geimpft oder genesen) statt. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren benötigen einen negativen Test. Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Nachweis. Das Mitführen von Koffern, Trollis, Flaschen (über 0,5 Liter) und großen Rucksäcken ist aus Sichrheitsgründen nicht gestattet.

22. November bis 31. Dezember, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr, Heiligabend 11 bis 18 Uhr, Silvester 11 bis 1 Uhr. Eintritt: ein Euro. Freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren und montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr (außer am 24./25./26. und 31.12.).

Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus

Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus.

Beim Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus an der Westseite des Alexanderplatzes gibt es wie in den Vorjahren ein Riesenrad. Rund um den Neptunbrunnen gibt es eine Eisbahn mit einer Fläche von rund 6000 Quadaratmetern. Der Eintritt dort ist frei, Leih-Schlittschuhe gibt es für 5 Euro pro Laufzeit. Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus findet unter 2G-Bedingungen (genesen oder geimpft) statt. Nachweise werden an den Eingängen kontrolliert. Für Kinder und Jugendliche gibt es Sonderregelungen.

22. November 2021 bis 2. Januar 2022, Öffnungszeiten Montag bis Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, geschlossen am 24. und 31. Dezember, Eintritt frei

Weihnachtsmärkte in Berlin 2021: Diese Märkte wurden abgesagt