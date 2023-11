Christmas Garden Berlin: Tickets, Einlass – alle Infos

Der Christmas Garden in Berlin verzaubert mit seinen Illuminationen.

Berlin. Der Christmas Garden Berlin im Botanischen Garten in Steglitz öffnet im November zum siebten Mal seine Pforten: Die Licht-Installationen sind ab dem 17. November 2023 zu sehen, täglich von 16.30 bis 22 Uhr. Die weihnachtliche Lichterwelt hat bis zum 14. Januar 2024 geöffnet. Über 30 Illuminationen sind auf dem zwei Kilometer langen Rundweg zu sehen, wie die Organisatoren mitteilen.

Schneegestöber, Italienischer Garten, Wald der Träume, Magische Galaxie oder Argusaugen heißen die farbenfrohen Installationen. Entlang des Rundwegs gibt es viele kulinarische Angebote: vom Glühwein und Kinderpunsch bis zu herzhaften und süßen Speisen, versprechen die Christmas-Garten-Veranstalter auf ihrer Website.

Was kosten die Tickets beim Christmas Garden 2023? Wie erhält man die Tickets? Wann muss man am Einlass sein? An dieser Stelle beantworten wir die wichtigsten Fragen zu dem Lichter-Spektakel.

Christmas Garden 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 17. November bis 14. Januar

17. November bis 14. Januar Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, Sonntag: letzter Einlass um 19.30 Uhr, Schließung um 21 Uhr, Freitag und Samstag sowie 21. Dezember bis 7. Januar: letzter Einlass um 20.30 Uhr, Schließung um 22 Uhr

Montag bis Donnerstag, Sonntag: letzter Einlass um 19.30 Uhr, Schließung um 21 Uhr, Freitag und Samstag sowie 21. Dezember bis 7. Januar: letzter Einlass um 20.30 Uhr, Schließung um 22 Uhr Schließzeiten: 20./21./27./28. November sowie 24. und 31. Dezember.

20./21./27./28. November sowie 24. und 31. Dezember. Adresse: Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin

Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin Anfahrt: Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten, Bus 101, X83

Christmas Garden Berlin: Tickets und Zutritt

Tickets für den Christmas Garden Berlin können online hier gekauft werden. Besucherinnen und Besucher müssen sich für ein Zeitfenster entscheiden. Der Einlass für Besucher ist pro 30 Minuten limitiert. Besucher werden gebeten, während der auf dem Ticket angegebenen Einlasszeit zu erscheinen. Der Eingang muss innerhalb der auf dem Ticket angegebenen halben Stunde passiert werden. Beispiel: Wer ein Ticket für 16.30 Uhr gekauft hat, muss zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr zum Einlass erscheinen.

Tickets gibt es auch an der Abendkasse, dort wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2 Euro erhoben. Die Abendkasse ist Mo.-Do./So. von 16 bis 19.30 Uhr geöffnet. Fr./Sa. sowie 21.12.-7.1. 16 bis 20.30 Uhr. Beliebte Zeitfenster können ausverkauft sein, es kann zu Wartezeiten kommen. Wenn die Tickets online ausverkauft sind, gibt es auch an der Abendkasse keine Tickets mehr.

Was kosten die Tickets für den Christmas Garden?

Der Christmas Garden verwendet ein nachfrageorientiertes Preissystem. Aus diesem Grund kosten die Tickets an verschiedenen Tagen und Tageszeiten unterschiedlich viel. Wer früh bucht, kann besonders günstige Tickets erhalten, versprechen die Macher.

Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre): ab 16,50 Euro

Kinder (6 bis 14 Jahre): ab 12 Euro

Kinder bis einschließlich 5 Jahre: kostenlos

Studenten und Senioren (ab 65 Jahre): ab 12 Euro

Familien (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren): ab 44 Euro

Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Christmas Garden auch bei Regen und Schnee öffnet. Eine Rückgabe von Tickets aufgrund schlechter Witterung ist ausgeschlossen. Hunde dürfen nicht mitgenommen werden.

