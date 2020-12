Als plötzlich ein Pferd im Zimmer stand

Zum Fest serviert Herbert Beltle, Eigentümer der „Rotisserie Weingrün“ in Mitte, Fasanenbrust Winzerin Art mit Rieslingkraut und Schupfnudeln – ein typisches Wintergericht aus seiner Heimat in Augsburg.

Berlin. Wer das „Weingrün“ an der Getraudenstraße in Mitte kennt, der dürfte es zurzeit kaum wiedererkennen. Herbert Beltle hat die gemütliche Rotisserie mit dem Backstein-Tonnengewölbe in einen Weinladen umgewandelt und mit seiner Frau weihnachtlich dekoriert. Im Lockdown bietet er Gewächse seines Weinguts Horcher an. Dennoch wird in der Küche fleißig für den Außer-Haus-Verkauf gearbeitet, am großen Flammwandgrill drehen sich die Brathähnchen. Dahinter bereitet Beltle die Fasanenbrust Winzerin Art mit Rieslingkraut und Schupfnudeln zu. Beltle kommt aus Augsburg, die Fasanenbrust sei für den süddeutschen Raum ein klassisches Wintergericht, sagt er.