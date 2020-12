Kulinarik aus Kroatien und Karlsruhe

Im Restaurant „Aufwind“ an der Windscheidstraße in Wilmersdorf kocht Danijel Kresovic mit Vorliebe Gerichte mit Fisch.

Auf die Frage, welches Gericht ihn an seine Heimat erinnert, muss Danijel Kresovic nicht lange überlegen. Zander mit Kartoffelpüree und Sauerkraut ist typisch für die Region rundum Karlsruhe, seine Geburtsstadt. Gerade in den Wintermonaten käme der Fisch oft auf den Teller. Bei Kresovic dürfe es gern das ganze Jahr über so sein. Kein Wunder, dass er nun im Restaurant „Aufwind“ an der Windscheidstraße in Wilmersdorf kocht. Denn das fokussiert sich auf vegetarische Speisen und Fisch.