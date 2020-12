Traditionelles Weihnachten: Ofenschlupfer von Ralf Zacherl

„Omas Ofenschlupfer" wird auch Scheiterhaufen genannt. Beim Berliner Koch Ralf Zacherl gab es die Süßspeise häufig in der Adventszeit.

In der schwäbischen Heimat von Zacherl ist Weihnachten eine traditionelle Angelegenheit. Freitags im Advent gibt es Omas Ofenschlupfer.

Ralf Zacherl muss erst einmal schnell einkaufen. Zum Glück ist der Supermarkt direkt gegenüber vom „Schmidt Z & Ko.“ an der Rheinstraße in Friedenau, und zum Glück braucht das Gericht nicht viele Zutaten. Zacherl macht Omas Ofenschlupfer, eine Spezialität seiner Großmutter aus dem heimischen Sachsenhausen, einem Ortsteil von Wertheim im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg.