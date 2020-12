Gefüllte Milchkalbsbrust - Saarländische Momente zum Fest

Markus Herbicht aus dem „Schmelzwerk“ in den Sarotti-Höfen am Mehringdamm stammt aus Wahlschied nahe Saarbrücken. Zum Fest gibt es bei ihm gefüllte Milchkalbsbrust mit Schmorgemüse, saarländischen Kartoffelklößen und Morchelrahmsoße

Der Duft empfängt uns schon am Eingang – er zieht durch die Sarotti-Höfe in Kreuzberg und verbreitet die erste olfaktorische Idee von dem, was uns bevorsteht: Weihnachten. Im Ofen des „Schmelzwerks“ gart die gefüllte Milchkalbsbrust, sorgfältig betreut von Koch Markus Herbicht. Der begrüßt uns mit vollen Händen – gerade werden die „Hoorigen“ zubereitet, eine Art Knödel mit rohen Kartoffeln, geformt wie größere Schupfnudeln. Er schaut zufrieden zu, wie die Klößchen im siedenden Wasser Härchen aufstellen wie kleine Tiere. Dann erklärt er die Aussprache: „Hoorische, mit zwei O. Alternativ kann man auch ‚Knepp‘ sagen.“