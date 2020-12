Wenn die Thüringer Klöße tanzen

Alexander Brosin, Küchenchef im „Data Kitchen“ an der Rosenthaler Straße, aus Altenburg in Thüringen. Der Wickelkloß ist für ihn nicht nur eine Kindheitserinnerung, sondern auch eine regionale Empfehlung für die Feiertag

Berlin. Eigentlich klingt es wie die perfekte Lösung zu Corona-Zeiten. Ein Automaten-Restaurant. Der Gast bestellt und bezahlt sein Gericht per App und entnimmt das Essen dann aus einer digital gesteuerten „Foodwall“. Doch so ist es nicht. Auch die „Data Kitchen“, die automatisierte „Edel-Kantine“ des Softwareriesen SAP am Hackeschen Markt, ist wegen der Kontaktbeschränkungen „bis auf weiteres“ geschlossen. So steht es auf der Homepage. Koch Alex Brosin schließt für unseren Wickelkloß eigens die Küche auf, die am Hackeschen Markt in einem gemütlichen Hinterhof liegt, abseits vom Lärm und Gehetze, das hier trotz Lockdown tagsüber herrscht.