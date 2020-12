Wo der Wildhase im Pfeffer liegt

Berlin. Mit Märchen und Sprichwörtern ist das ja so eine Sache. Was auf den ersten Blick klingt wie harmlose Unterhaltung für Kinder, entfaltet auf den zweiten Blick nicht selten sein Gruselpotenzial. Der berühmte Hase im Pfeffer liege natürlich nicht wirklich auf einem Bett aus Gewürzen, erklärt Dominik Obermeier, Küchenchef in der „Brasserie Colette“ an der Passauer Straße, und weist damit die Richtung, in die es bei seinem Festtagsgericht gehen soll. Der Hase liege vielmehr in seinem Blut, das stamme aus der Jägersprache, so Obermeier. Genauer gesagt in einem Ragout aus Gemüse, Rotwein und Blut. Paderborner Pfefferpotthast hat Obermeier ausgewählt.

Paderborner was? Für kulinarisch Ortsunkundige ist mit dem Pfeffer gerade einmal ein Teil des Gerichts entschlüsselt. Hast bezeichne das Fleisch, der Pott den Topf, in dem alles gekocht werde, sagt Obermeier. So langsam kommt Licht ins Dunkel, selbst für Berliner. „Außerhalb von Ostwestfalen kennt man das wahrscheinlich kaum“, gibt Obermeier zu. Gerade deshalb sei er froh, dem Pfefferpotthast auf diese Weise zu neuer Berühmtheit zu verhelfen. „Es ist ein uraltes Gericht für Winter- und Feiertage und sehr typisch für die Region.“ Zudem seien ausgeprägte Kochkünste für ein gutes Gelingen nicht vonnöten. Beste Voraussetzungen also für eine stressfreie Weihnachtszeit.

Mutige werden mit intensivem Geschmackserlebnis belohnt

Der Blick auf die Einkaufsliste scheint dem Profi recht zu geben. Fleisch vom Wild, Fond, Rotwein, Steckrübe und ein paar Gewürze – viel mehr Zutaten sind darauf nicht zu finden. Dem unkomplizierten Feiertagsschmaus stehen also nur noch ein paar Handgriffe im Wege – wenn nur das Blut nicht wäre. Viele Menschen ohne Jagdhintergrund plagen sich mit Berührungsängsten, das kann Dominik Obermeier nicht abstreiten. Die gute Nachricht für Zartbesaitete: Statt Blut lässt sich zum Binden auch Paniermehl verwenden. Für den Küchenchef kommt das natürlich nicht in Frage. Neben Rotwein und Wildfond hat er das Blut zur Vorbereitung ganz harmlos in eine Glaskaraffe gefüllt.

Küchenchef Dominik Obermeier

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Mutige werden mit einem intensiveren Geschmackserlebnis belohnt, verspricht Obermeier. Außerdem schade es nicht, sich der Herkunft seines Essens zu stellen. Gutes Fleisch gebe es nach Vorbestellung beim Metzger des Vertrauens, beispielsweise bei „Kumpel & Keule“ in der Markthalle Neun. „Die besorgen alles“, sagt Obermeier. Wer vorher Bescheid gebe, bekomme auch das entsprechende Blut dazu – meistens sogar umsonst. Statt Hase lasse sich auch jedes andere Wild oder Rind verwenden. Ebenso vielseitig seien die Möglichkeiten beim Wurzelgemüse.

Mit der Arbeit muss bereits zwei Tage vorher begonnen werden

Wichtig für das Rezept: Mit der Arbeit muss bereits zwei Tage vor dem Genuss begonnen werden. Obermeier löst den Knochen von den Wildhasenkeulen, sodass nur noch das Fleisch übrig ist. Das wird anschließend grob gewürfelt und zwei Tage in Rotwein mit Wacholderbeeren und Nelken eingelegt. „Damit das Aroma ein bisschen durchzieht.“ Der Wein müsse übrigens nicht teuer sein, nur trocken. Der Küchenchef empfiehlt stattdessen, das Geld lieber in die Flasche zu investieren, die man dann auch wirklich trinken möchte. Wildhasenfleisch sei sehr fettarm, sagt Obermeier. Das Marinieren erfülle neben dem Geschmack deshalb auch den Zweck, dass am Ende ein zartes Gaumenerlebnis stehe. Wer den Wildfond selbst zubereiten möchte, der kocht im Anschluss die Knochen mit Gemüsewürfeln ein paar Stunden aus. Anschließend das Fleisch und Gemüse anbraten, mit Wein aufgießen, reduzieren, in den Ofen, mit Blut binden, fertig!

Ein paar Tipps für Fortgeschrittene hat Dominik Obermeier dann aber doch noch parat. So wie dekorative Zwiebelchips, die er beim Anrichten auf dem fertigen Teller platziert. Die Knolle scheidet er dafür in feine Scheiben, bestäubt sie mit Puderzucker und gibt sie dann bei 110 Grad in den Ofen, bis sie kross sind. Als Beilage serviert er Rot- oder Grünkohl, die beim „Colette“-Küchenchef natürlich ebenfalls selbst gemacht sind. Kohl fein hobeln, mit Portwein, Orange, Salz und Zucker marinieren, zwei Tage stehen lassen, mit Zwiebeln durchschmoren und winterlich würzen. Ganz einfach, oder?

Dominik Obermeier kocht nach Rezept seiner Oma

Obermeier kocht nach einem Rezept seiner Oma. Die habe auf ihrem Bauernhof früher selbst Hasen gehalten. Bei den Recherchen vorab habe er im Internet unendliche Variationen des Gerichts gefunden, so der Küchenchef, jedoch keine, die der seiner Oma ähnelte. Wahrscheinliche habe jede Familie ihre eigene. „Andere Menschen würden vermutlich sagen, dass mein Teller mit einem Pfefferpotthast rein gar nichts zu tun hat“, sagt er und lacht. „Für mich allerdings schmeckt das genau so wie zu Hause.“

Geboren und aufgewachsen ist Dominik Obermeier in Paderborn, eine 150.000-Einwohner-Stadt im östlichen Nordrhein-Westfalen. Seine Ausbildung absolvierte er im Hotel „Intercontinental“ an der Budapester Straße. Seit der Eröffnung der Hauptstadt-Dependance der „Brasserie Colette“ kocht Obermeier an der Passauer Straße. Das Konzept für eine bodenständige, aber dennoch hochwertige Brasserieküche stammt von Zwei-Sternekoch Tim Raue. Klassische französische Küche sei seine berufliche Heimat, sagt Obermeier. Trotzdem bereite es ihm Vergnügen, hin und wieder mit den Geschmäckern seiner Kindheit zu experimentieren. Den Pfefferpotthast koche er immer wieder zwischendurch, wenn er sich nach ein bisschen Zu-Hause-Gefühl sehne.

Nach Paderborn geht es für Dominik Obermeier dann auch an Weihnachten. Dann überlasse er den Herd aber seinen Eltern – immerhin beide begeisterte Hobbyköche. Schließlich brauche auch ein Küchenchef mal eine Pause, wenn er an den Feiertagen schon das seltene Glück einer Auszeit habe. Der Pfefferpotthast kommt dann allerdings nicht auf den Tisch. Es gibt Gans.

Paderborner Pfefferpotthast

Zutaten für vier Personen

750 Gramm Wildhasenkeule

500 Milliliter trockener Rotwein

1 Liter Wildfond

2 große Zwiebeln

3 Esslöffel Schmalz

1 Steckrübe

1 Teelöffel Wacholderbeere

2 Esslöffel Schwarzer Pfeffer

3 Nelken

30 Milliliter Wildblut (alternativ Paniermehl)

Küchenchef Dominik Obermeier bei der Zubereitung von Pfefferpotthast.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Zubereitung

Die Wildhasenkeulen vom Knochen lösen, die Steckrübe und die Zwiebel schälen und alles in grobe Würfel schneiden. Die Hasenwürfel mit Rotwein, Wacholderbeere und Nelken zwei Tage marinieren. Das Fleisch aus der Rotweinmarinade nehmen und zusammen mit den Gemüsewürfeln in einem großen Topf scharf anbraten und salzen. Wenn alles dunkel angebraten ist, den Rotwein von der Marinade angießen und köcheln lassen bis er fast ganz verkocht ist. Dann den Wildfond aufgießen, alles kräftig mit Pfeffer würzen, aufkochen und den Topf bei 140 Grad für 2 bis 2,5 Stunden in den Ofen geben. Den Topf aus dem Ofen nehmen und unter Rühren langsam das Wildblut zugeben, bis eine schöne Bindung entsteht. Mit Rotkohl oder Grünkohl servieren