Hirschgulasch mit Topfenknödel von Thomas Kammeier

Berlin. Thomas Kammeier steht in der offenen Küche seines neuen Restaurants „The Cord“ auf dem Euref-Campus in Schöneberg und schaut in den leeren Gastraum. Eigentlich hätte das Grill-Restaurant im November öffnen sollen, doch der zweite Lockdown verhinderte das. Auch wenn immer noch etwas zu tun ist, auch wenn man sich bei Kammeier Gerichte für zu Hause bestellen kann , so hat er dennoch Zeit, für den Kulinarischen Adventskalender ein Gericht zuzubereiten, das ihn an den Advent als Kind erinnert: Hirschgulasch mit Preiselbeer-Topfen-knödel.

Der ehemalige Sternekoch des „Hugos“ im Hotel „Intercontinental“ und heutige Gastronomische Leiter auf dem Euref-Campus stammt aus Schermbeck in Nordrhein-Westfalen. Das liegt im Kreis Wesel, im Regierungsbezirk Düsseldorf und auf der Grenze zwischen Niederrhein und dem westfälischen Münsterland. Und: Das Dorf hat einen großen Forst in der Nähe, heute ein Naherholungsgebiet, ein Teil davon mit dem malerischen Namen Dämmerwald. Somit gab es auch viel Wild. Eine durchaus idyllische Gegend, wie sich Kammeier erinnert, sehr ländlich geprägt. Und eine beschauliche Kindheit, die Kammeier auch seiner Tochter in der Stadt gerne gegönnt hätte. „Meine Mutter hatte nie Sorge mit uns, wir waren immer draußen. Man musste eher sehen, dass die Kinder zum Essen kamen.“

Weihnachten kam in der Familie Wild auf den Tisch

Gerne für ein Wildgericht. „Letztendlich war es bei uns in der Weihnachtszeit so: Ein Freund von meinem Vater war Jäger“, erinnert sich Kammeier. Die Adventszeit war Jagdsaison. „Und oftmals gab es dann ein Stück Wild zu Hause.“ Also standen vor Weihnachten häufig Wildgerichte auf dem Tisch, „auch, weil wir was bekommen haben“. Schließlich sei die Familie ja nicht „mit dem goldenen Lorbeerkranz aufgewachsen. Das waren schon normale Verhältnisse“. Dabei spielte es für das Rezept keine Rolle, um welches Wild es sich handelt. „Hier habe ich Hirsch genommen“, sagt der 54-Jährige, „aber oft war es auch mal Wildschwein, ganz unterschiedlich.“ Das Wildgulasch seiner Mutter sei eines seiner Lieblingsgerichte gewesen. „Was mich damals immer schon fasziniert hat, war diese Mischung aus herzhaft und süß“, erzählt Kammeier, „weil sie dazu auch immer Topfenknödel gemacht hat.“ Früher habe man noch selber Preiselbeeren oder Brombeeren gesammelt, und seine Mutter habe die Knödel dann immer mit kaltgerührten Preiselbeeren gefüllt. „Das war für mich, ohne zu wissen, dass ich mal Koch werden würde, immer ein kulinarisches Highlight, dieses Herzhafte und die Süße.“ Aus heutiger Sicht auch die Einfachheit. „Es muss nicht immer kompliziert sein, und es kann trotzdem gut schmecken“, so Kammeier.

Auch an Weihnachten selbst ging es einfacher zu. Heiligabend gab es immer „irgendwie eine „Schnitzelzubereitung“, mal Jägerschnitzel, mal das heute namentlich nicht mehr politisch korrekte Zigeunerschnitzel. Ansonsten gab es kein traditionelles Weihnachtsgericht. „Meine Mutter hatte keine Lust auf Gans und ist heute auch noch nicht glücklich damit.“ Heute kochen Kammeier und sein Bruder, der bereits in Rente ist, zu Hause für die ganze Familie. Alle drei Kinder von Mutter Kammeier haben ein Händchen für das Kochen entwickelt. „Meine Mutter hat uns da immer mitgenommen und uns an das Backen und Kochen herangeführt.“

Grundsätzlich sei es heute an den Feiertagen mit der Familie natürlich etwas anders als früher, vor allem auch, da er wegen der Arbeit nur selten Weihnachten feiern konnte. Normalerweise sei es aber so, dass sich die Familie mit den Enkelkindern bei seiner Mutter in Schermbeck treffe und dort gemeinsam gefeiert werde. Wie gesagt, ein bestimmtes Weihnachtsgericht gebe es nicht, aber für ihn selbst sei es schon wichtig, immer etwas Kaviar und Trüffel dabei zu haben, was natürlich dekadent sei. Seine größte Freude: Seine 14-jährige Tochter esse zwar dem Alter entsprechend viele Dinge nicht, aber Kaviar und Trüffel schon.

Ein Lieblingsgericht gibt es dennoch, das er einmal kreiert hat: La-Ratte-Kartoffeln in Schnittlauchrahm – und „einfach“ Kaviar dazu. Sollte Weihnachten doch einmal in Berlin stattfinden, dann feiere die dreiköpfige Familie Heiligabend für sich alleine. Nicht mit Schnitzel, sondern mit „schönem Essen“. Am ersten Weihnachtstag treffe man sich gerne mit Freunden und Familie, da gebe es dann oftmals Ente. Und am zweiten Weihnachtstag, das habe sich so eingebürgert, gehe man mit Freunden zu Herrn Wu, dem Inhaber des chinesischen Restaurants „Hotspot“ an der Eisenzahnstraße in Wilmersdorf. „Gute Flaschen aufziehen, Pekingente essen.“

Zurück zum Hirschgulasch. „Es ist aus meiner Sicht nicht schwierig“, sagt Kammeier. Man sollte ein schönes Stück Hirschkeule kaufen, entweder beim Jäger oder beim Fleischer. Das dürfe auch gerne schon ein wenig abgehangen sein. Wer es besonders zart möge, sollte auf Hirschkalb zurückgreifen. „Man sollte auch beim Alkohol nicht sparen“, sagt Kammeier schmunzelnd. Er benutzt für sein Rezept Rotwein und Portwein für die Süße. „Ich liebe es auch, noch etwas Quittengelee dazuzugeben“, sagt er.

Wichtig sei vor allem, sich Zeit zu nehmen, gerade beim Ansetzen eines Gulaschs. Dazu gehöre, das Gemüse anzurösten, so dass es schön goldbraun werde. Und das Ablöschen in drei oder vier Etappen vornehmen und wieder reduzieren, bis alles wieder langsam anfange zu rösten. Dadurch bekomme man deutlich mehr Aromatik und Farbe rein.

Beim Topfenknödel, hierzulande als Quark bekannt, sei es vor allem wichtig, den Quark am Vortag in einem Tuch in ein Sieb zu geben und austropfen zu lassen, damit er die Feuchtigkeit verliere. Denn die „hauseigene Feuchte steht uns beim Topfenknödel im Weg“, erläutert Kammeier. „Dann ist es wirklich nicht schwer.“ Was ihm noch wichtig ist? Kammeier lächelt: „Mit Liebe kochen“, sagt er. Gerade zu Weihnachten.

Hirschgulasch mit Preiselbeer-Topfenknödel

Zutaten

Hirschgulasch

800 Gramm Hirschkeule ohne Knochen, 40 Milliliter Pflanzenöl, 120 Gramm Zwiebeln, 60 Gramm Sellerie, 60 Gramm Möhren, 20 Gramm getrocknete Steinpilze, 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Tomatenmark, 50 Gramm Quittengelee, 375 Milliliter Roter Ruby Portwein, 375 Milliliter Rotwein, 5 Wacholderbeeren, 5 Pimentkörner, 10 schwarze Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter, 3 Zweige Thymian, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle.

Preiselbeer-Topfenknödel

170 Gramm Quark (abgehangen), 90 Gramm Toastbrot ohne Rinde, 20 Gramm Butter, 10 Gramm Puderzucker, etwas Zitronenabrieb, eine kleine Prise Salz, 1 Bio-Ei, 1 Bio-Eigelb, 50 Gramm kalt gerührte Preiselbeeren, 70 Gramm Butter, 1 Esslöffel Semmelbrösel.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Zubereitung

Hirschgulasch

Die Hirschkeule von den Sehnen befreien und in 2,5 Zentimeter große Würfel schneiden. In einem Bräter das Pflanzenöl erhitzen, das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und in zwei Etappen goldbraun anbraten. Das Fleisch in einem Gefäß bereitstellen. Die getrockneten Steinpilze in kaltem Wasser 30 Minuten einweichen, ausdrücken und fein hacken.

Die Zwiebeln und das Gemüse in ein Zentimeter große Würfel schneiden, zusammen mit dem Knoblauch in den Bräter geben und langsam goldbraun anrösten. Tomatenmark zugeben und weiter bräunen, dann in drei Etappen mit dem Portwein und dem Rotwein ablöschen und sirupartig einkochen. Die Gewürze anstoßen und in einem Gewürzsäckchen zu dem Gemüseansatz hinzugeben. Das angebratene Fleisch, die gehackten Steinpilze und das Quittengelee dazugeben und mit kaltem Wasser angießen, sodass es leicht bedeckt ist. Dann alles zusammen aufkochen lassen und bei geringer Hitze und mit Deckel circa eine bis eineinhalb Stunden langsam schmoren lassen. Das Fleisch entnehmen und warm stellen, die Soße durch ein feines Haarsieb geben. Soße um circa ein Drittel reduzieren, abschmecken und gegebenenfalls mit etwas Stärke binden und das Fleisch wieder hinzugeben und warmhalten.

Topfenknödel

Den Quark am Tag zuvor in ein Tuch geben und über Nacht in einem Haarsieb und einer Schüssel im Kühlschrank abtropfen lassen. Das Toastbrot entrinden und in feine Würfel schneiden.

Die Butter mit dem Zucker, etwas Salz und etwas Zitronenabrieb zusammen mit dem Bio-Ei und dem Eigelb schön glatt rühren. Den abgehangenen Quark dazu geben und erneut glatt rühren. Dann das in feine Würfel geschnittene Toastbrot untermengen. Aus der Masse acht gleichmäßige Knödel formen und mit den kalt gerührten Preiselbeeren füllen. Die Knödel in leicht gezuckertem mit einer kleinen Prise Salz gewürztem Wasser vorsichtig garziehen lassen. Die Butter in einem kleinen Topf mit den Semmelbröseln leicht bräunen und über die fertigen, auf dem Teller angerichteten Topfenknödel geben. Das fertige Hirschgulasch dazu auf dem Teller anrichten.