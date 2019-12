Pfannkuchen auf Israelisch

Zum Weihnachtsshopping nach New York – Meir Adoni ist um die Festtage im Big Apple. Zeit für einen Einkaufsbummel aber wird er nicht haben. Der israelische Starkoch mit marokkanischen Wurzeln betreibt nicht nur das Layla am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg, das Ende November seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. Dort interpretiert er die Küche des mittleren Ostens neu, ebenso wie in seinem Bistro Lumina in Tel Aviv oder in dem ebenfalls in Tel Aviv befindlichen koscheren Dachterrassen-Restaurant Blu Sky im Hotel Carlton.

Gerade erst hat er in Barcelona ein Tapas-Restaurant aufgemacht. „In zwei Monaten eröffne ich in Kiew“, sagt Adoni, der für seine Läden um die Welt reist und zur Weihnachts- sowie Chanukka-Zeit – das achttägige Lichterfest beginnt dieses Jahr am 22. Dezember – in seinem Restaurant Nur in New York sein wird. „An Chanukka wird Sulganijot, rundes, frittiertes Teiggebäck mit Marmeladen- und Vanillecremefüllung, das mit Puderzucker bestäubt wird und Berliner Pfannkuchen gleicht, gegessen“, erzählt Adoni. Verspeist wird Frittiertes im Angedenken an das Ölwunder im Tempel. Während Christen im Advent vier Kerzen auf dem Adventskranz entzünden, erleuchten Juden acht Kerzen am Chanukka-Leuchter.

Das Gebäck erinnert an das frühere Bleigießen an Silvester

Die süßen Donuts des Restaurants „Layla“

„Ich habe diese gefüllten Donuts, ohne Loch in der Mitte, mit meiner Oma gebacken“, erzählt der Gastronom und Chefkoch, der mit Form und Füllung spielt. Das sei nicht ungewöhnlich, sagt er. Regional gäbe es die verschiedensten Donut-Varianten.

Adonis Gebäck ist nicht kreisrund, vielmehr kommt es in einer Freestyle-Optik daher. Es erinnert an das frühere Bleigießen an Silvester. Eine kulinarische Spielwiese ist auch das Innere. Adoni kreiert etwa Füllungen aus Passionsfrucht, Kaffernlimette und Zimt oder, wie in seinem Weihnachtsrezept, aus Ananassaft, Limetten und Kokosnusscreme. „Ich mag es würzig und pikant. Manchmal gebe ich auch noch etwas Chili hinzu“, verrät er. Um das Gebäck mit einem Duft zu umgeben, zündet Meir Adoni lange Zimtstangen an, die dann langsam verglühen.

Geburtstags-Tasting-Menü für 16 Euro im „Layla“

Ein Donut gehört auch zum kleinen Geburtstags-Tasting-Menü, drei Snacks mit einem Aperitif für 16 Euro, das im Layla bis zum 30. Dezember angeboten wird. Auch sonst stehen Doughnuts in dem Szene-Restaurant am Anhalter Bahnhof und vis-à-vis des Tempodroms auf der Karte. Nicht unbedingt süß, es gibt auch herzhafte Interpretationen wie etwa die geräucherten Forellen-Donuts mit Medjuol-Datteln, Mandeln und Madarinenvinaigrette.

Adonis jüdische Mutter und Großmutter stammen aus Marokko, sind aber nach Israel ausgewandert. Meir Adoni wurde in der Hafenstadt Eilat, einem Urlaubsort am Roten Meer im Süden Israels, nahe Jordanien, geboren. „Beim Kochen und Backen habe ich immer neben den beiden gestanden und zugeschaut. Die Seele des Kochens habe ich von ihnen“, erinnert er sich bis heute dankbar an seine Mutter und Großmutter.

Adoni lernt in Berlin Weihnachtsrituale kennen

Chanukka sei auch ein Fest des Essens, sagt Meir Adoni, der unter anderem bei Lenôtre in Paris gelernt und im Noma in Kopenhagen hospitiert hat. Frittiertes wie Latkes, frittierte Kartoffelpuffer, Süßes, was man im Allgemeinen unter „gesunder Ernährung“, so Adoni, verstehe, sei während Chanukka nicht das Maß der Dinge. Während der acht Feiertage ist es üblich, Kindern Chanukka-Geld zu schenken. Dadurch sollen Kinder zum Spenden erzogen werden. Jeden Abend etwas Chanukka-Geld, so sollen sie lernen, selber regelmäßig kleine Spenden zu machen. „Ich bin sehr traditionell erzogen worden“, verrät der Layla-Gründer, „meine Kinder erziehe ich auch so.“ Er ist Vater von fünf Kindern im Alter von einem bis zu 17 Jahren. Mit seiner zweiten Frau, ihrer kleinen Tochter und dem einjährigen gemeinsamen Nachwuchs, lebt Adoni inzwischen in ländlicher Abgeschiedenheit im Norden Israels an der Grenze zum Libanon. Zum internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv sind es drei Autostunden. „Zu Hause brauche ich diese Abgeschiedenheit und Ruhe. Dies tut meiner Seele richtig gut“, so Adoni.

Ein Restaurant in Berlin zu eröffnen, war für den Spitzenkoch trotz seiner weltweiten Restauranttätigkeit spannend. „Berlin ist für mich eine der aufregendsten Städte überhaupt. Sie ist kosmopolitisch und zieht viele junge Menschen an“, sagt er. „Ich finde Berlin sehr liberal und hier herrscht ein toller Spirit.“ Obwohl er immer nur für eine begrenzte Zeit an der Spree weilt und die Tage dann vornehmlich mit Arbeiten verbringt, konnte er schon ein wenig den Geist des hiesigen Weihnachtsfest spüren. Er hat Weihnachtsmärkte besucht, die ihm sehr gefallen. „Wenn es kalt ist und man dann einen heißen Glühwein trinkt, ist dies ein echtes Erlebnis“, zeigt er sich begeistert. Auch Lebkuchen habe er schon probiert und das mit Honig gesüßte und unter anderem mit Anis, Fenchel, Muskat, Nelken und Zimt gewürzte Weihnachtsgebäck habe ihm gut geschmeckt.

Adventskalender als Präsent aus Berlin

Was er bislang noch gar nicht kannte, sind Adventskalender. Die Beschreibung nimmt er interessiert auf und will denn auch gleich wissen, wo es die zu kaufen gäbe. Dass man die traditionell mit Milchschokolade gefüllten Kalender schon für wenig Geld in jedem Supermarkt erstehen kann, findet er schon fast ungewöhnlich. Eher hätte er diesen Artikel in Feinkostgeschäften vermutet. Ein schönes Präsent aus Berlin für seine Kinder, findet Adoni. Platz in seinem Koffer hätte er noch. Allerdings ist er erst wieder im Januar daheim in Israel und dann ist die Adventskalendersaison leider bereits vorüber.

Besondere Wünsche für das neue Jahr hat der Küchenchef, der in seiner israelischen Heimat auch ein bekannter Fernsehkoch ist, nicht und Geschenke braucht er auch nicht. Sein größtes Geschenk wird nur noch einige Tage auf sich warten lassen. „Im Januar kommt mein sechstes Kind auf die Welt“, sagt er stolz und voller Vorfreude. Das wird dann später auch in den Genuss der Kochkünste des Vaters kommen. „Alle meine Kinder stehen Essen sehr aufgeschlossen gegenüber und probieren ohne Scheu alles. Die Großen nehme ich auch immer wieder auf meine Reisen und in meine Restaurants mit, so dass sie dort ständig Neues kennenlernen können“, sagt Adoni. Bei einem der nächsten gemeinsamen Besuche in Berlin im Dezember könnten auch Weihnachtsmärkte anstehen und Lebkuchen Co. gemeinsam verkostet werden.

So backt man die süßen Donuts

Rezept für 30 Stück

Zubereitungszeit ca. eine Stunde,

Ruhezeit Gelee drei Stunden

Zutaten für die Füllung:

– 75 g Zucker

– 450 ml frischer Ananassaft

– 300 ml Kokusnusscreme

– Saft von 1,5 Limetten

– 45 ml Rum

– 37 g Agar

Donut-Teig: – 150 g Mehl

– 6 g getrocknete Hefe

– 7,5 g Zucker

– 200 ml warmes Wasser (nicht kochend)

– Prise Salz

Zutaten zum Verzieren:

– Zucker

– Marokkanische Gewürze

Zubereitung:

Alle Zutaten werden in einem Kochtopf vermischt und zum Köcheln gebracht. Anschließend in eine Tupperbox gießen und für etwa drei Stunden abkühlen lassen, bis die Flüssigkeit zu einem stabilen Gelee wird – optimal steht die Flüssigkeit am Ende etwa drei Zentimeter hoch. Das Gelee in drei mal drei Zentimeter große Würfel schneiden. Die Gelee-Würfel in Mehl wälzen und auf Backpapier legen.

Teig:

Alle Zutaten zusammen mischen, bis sich eine homogene Textur ergibt. Die Gelee-Würfel mit der Donut-Teig-Mischung umhüllen – darauf achten, dass alles bedeckt ist. Anschließend die Donuts in tiefem und sehr heißem Öl fünf Minuten lang frittieren. Aus dem Öl nehmen und auf Küchenkrepp legen, damit das überschüssige Öl abtropft.

Für die Garnitur etwas Zucker mit

marokkanischen Gewürzen (50:50)

in einer Schüssel mischen und

die warmen Donuts darin wälzen.

Warm servieren.

