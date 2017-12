Friedrichstadt-Palast Wie die Künstler von "The One" Weihnachten feiern

Die Künstler von "The One" kommen aus aller Welt. Weihnachten feiern sie ganz verschieden.

Kaum eine Truppe in Berlin ist so vielfältig wie die des Friedrichstadt-Palastes. Mehr als 100 Künstler aus 26 Nationen stehen dort für die Produktion „The One“ auf der Bühne. Wer in diesen Nationenkosmos eintaucht, merkt, wie verschieden Weihnachten gefeiert wird - mal wird vorher gefastet, mal ruft der erste Stern die Familie zusammen, mal stecken die Geschenke in Strümpfen. Gegessen wird überall viel, doch die Frage ist - mit oder ohne Fleisch? Zwölf Gerichte für die Apostel oder doch lieber Würstchen mit Kartoffelsalat? Auf den Tisch kommen auch für uns seltsame Köstlichkeiten wie Fisch in Schokoladensoße oder ein Kuchen, der wie ein Baumstamm aussieht.

Aber überall auf der Welt, ob in Kanada, Spanien oder der Ukraine, spielte die Familie eine große Rolle zu Weihnachten. Und in manchen Regionen wird an diesem Tag nicht nur mit den lebenden Verwandten gefeiert. Sondern die Verstorbenen sind - im Geiste - auch dabei.

Unsere Tänzer können leider dieses Jahr nicht Weihnachten mit ihren Familien verbringen - denn frei haben sie nur an Heiligabend. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist schon wieder Vorstellung. Um so lieber erinnern sie sich an ihre schönsten Weihnachtserlebnisse aus der Heimat.

Ezzat Gamel, 24, aus Ägypten

„Wir haben in Ägypten keine Weihnachten. aber ich mag es, wie das Fest in Deutschland gefeiert wird. Seit fünf Jahren lebe ich hier. Ich mag das Licht zu Weihnachten und auch der Schnee ist was Neues für mich. Ich werde am 24. Dezember zur Familie meiner Frau gehen. Sie ist halb-arabisch, halb-deutsch. Wir sitzen zusammen, trinken und essen. Es wird aber kein Fleisch und keinen Alkohol geben. Auch keinen Baum, dafür aber Schokolade für die Kinder.“

Azza und Azama Bashir, 29, Zwillingsschwestern aus Kanada

„Geboren wurden wir in Jamaika. Als wir fünf Jahre alt waren, sind wir nach Kanada gezogen. Wir sind eine große Familie, deshalb dreht sich Weihnachten bei uns ums Zusammensein. Es ist immer ein sehr großer Baum da, und alle helfen mit beim Dekorieren. Jedes Jahr darf einer den Stern oben drauf setzen. Und dann ,wichteln’ wir mit der Familie - secret center, heißt das auf Englisch. Wir ziehen einen Namen aus dem Hut, jeder kommt so zu seinem Geschenk.“

Justyna Woloch, 21 Jahre aus Polen

„Bei uns in Polen fängt Heiligabend mit dem ersten Stern am Himmel an. Und wegen der 12 Apostel kommen bei uns zwölf verschiedene Gerichte auf den Tisch - alle ohne Fleisch. Darunter mein Lieblingsgericht „pierogi ruskie“ , das sind Teigtaschen mit einer Füllung aus Kartoffeln und Quark. In meiner Gegend ist in einer dieser Teigtaschen ein Groschen versteckt. Und die Person, die darauf beißt, hat das Glück für das ganze Jahr. Das ist mir drei, viermal gelungen als Kind.“

María Baeza Pamies, 32, aus Spanien

„Bei uns spielt der 24. Dezember keine so große Rolle, da gibt es traditionell auch keine Geschenke. Der 6. Januar, der Tag der Heiligen Drei Könige, ist für uns wichtig. Am Nachmittag des 5. Januar sitzt die Familie zusammen, man trinkt heiße Schokolade und isst dazu einen speziellen Kuchen: Roscón de Reyes, ein Hefekranz mit Nüssen und Trockenfrüchten. Manchmal ist ein kleines Spielzeug, eine Figur eingebacken oder ein Ring. Für die Kinder. Und eine Bohne kann man darin auch finden. Wer die Bohne hat, muss am Ende die Heiligen Drei Könige, die irgendwann klingeln und vorbeikommen, bezahlen. In der Nacht, wenn die Kinder dann schlafen, kommen die Heiligen Drei Könige nochmals ins Haus und bringen Geschenke für die Kinder mit.“

Helena Polčiková, 34, aus Tschechien

„Bei uns beginnt das Weihnachtsessen mit dem ersten Stern - vorher wird gefastet. Und wer lange genug fastet, der hat vielleicht das Glück, das goldene Schwein zu sehen. Das erscheint einem, wenn man so richtig hungrig ist. Als Kind habe ich mir oft vorgenommen, so lange durchzuhalten und nichts zu essen, bis mir das goldene Schwein erscheint. Oft klappt es nicht, aber manchmal schon. Und wer das goldene Schwein sieht, von dem sagt man, er hat besonders viel Glück im kommenden Jahr. Diese Tradition feiern wir schon seit dem Mittelalter.“

Habid Badillo, 32, aus Mexiko

„Bei uns wird Weihnachten nicht wie hier still und besinnlich gefeiert, sondern es ist ein großes, fröhliches Feiern. Mit traditionellen Bräuchen wie Piñata, (Kinder schlagen mit einem Stock gegen Figuren aus Pappmaché, die mit Süßgikeiten gefüllt sind). Es gibt Köstlichkeiten zum Essen wie Bacalao (Stockfisch). Er wird mit einer besonderen Soße zubereitet aus Schokolade und Chili. Und es wird schon vor Weihnachten gefeiert. Da gibt es die „Posadas’. Sie fangen am 16. Dezember an. Die Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft wird dargestellt. Eine Gruppe vor einem Haus und eine andere Gruppe im Haus singen sich sozusagen an. Die Gruppe draußen repräsentiert Maria und Josef, sie beginnt zu singen, dass sie nach einer Unterkunft sucht. Und die Leute drinnen singen: Nee, wir können euch nicht reinlassen. Dann versuchen die Leuten draußen, die drinnen zu überzeugen, die Türen aufzumachen.

Nina Makogonova, 32, Dänemark

„Ich habe mich immer auf die Geschenke gefreut. Wir konnten sie aber erst nach dem Singen und Tanzen im Kreis um den Baum bekommen. Zum Essen gab es „Flæskesteg“: ein Schweinebraten. Karamelisierte Kartoffeln durften nicht fehlen. Und die Geschenke? Mit sieben habe ich eine große, große Puppe bekommen. Sie hatte rosarotes Haar und sah total süß aus. Ich war so aufgeregt, dass ich die ganze Nacht nicht einschlafen konnte. Sie lag neben mir, und ich habe sie nur so gedrückt.“

Dimitri Genco, 28, aus Frankreich

„Wir sind eine große Familie, zu Weihnachten kommen da immer zwischen zwölf und 15 Leute zusammen. Worauf ich mich freue: Es ist wieder die Zeit, wo ich Foie gras essen kann. Gänseleberpastete. Meine Mutter hat immer für die ganze Familie gekocht: Pute, Fisch, jedes Jahr etwas Anderes, aber es war immer lecker. Wie auch der Dessert. Da gab es Bûche de Noël, eine Art Eiskuchen. Mein schönstes Geschnek bekam ich mit fünf Jahren: mein erstes Fahrrad.“

Zahari Zahariev, 31, aus Bulgarien

„Wir backen jedes Jahr zu Weihnachten ein ganz spezielles Fladenbrot. In einem ist eine Geldmünze versteckt. Wer sie findet, muss die Münze danach unter das Kissen stecken. Was man dann träumt, wird wahr. Für mich als Kind war es ein tolles Gefühl, die Münze unter dem Kopfkissen zu haben. Ob das, was ich geträumt habe, wahr wurde? Ja. Aber worum es dabei ging, bleibt mein Geheimnis.“

Madlen Engelskirchen, 27, aus Deutschland

„Wir haben immer aufs Christkind gewartet, nicht auf den Weihnachtsmann. Das hat sich mit einem kleinen Glöckchen angekündigt. Wir waren als Kinder unten und dann ist der Papa immer mal hochgegangen und hat geguckt, ob das Christkind schon da ist. So zwei- dreimal. Und irgendwann hat es geklingelt. Inzwischen habe ich meine eigene Familie, einen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei. Da kommt das Christkind jetzt auch. Mit Glöckchen natürlich.“

Sofia Schabus, 26, Österreich

„Ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr zu Hause verbracht. Aber früher in meiner Kindheit haben wir am 24. Dezember tagsüber immer ausgiebige Schneespaziergänge gemacht. Natürlich gehört auch eine Schneeballschlacht dazu. Ich habe einen großen Bruder, da war das ganze Programm dabei, also mit Einreiben und so. Abends haben wir uns zur Bescherung zu Hause getroffen. Mit der ganzen Familie. Und danach sind wir zusammen zur Mitternachtsmesse in die Kirche gegangen.“

Kateryna Klymenko, 32, aus der Ukraine

„Vor Weihnachten fasten wir 40 Tage lang. Unser Essen an Heiligabend beginnt dann mit einem kleinen, dünnen Brötchen, das „Körper Gottes“ heißt. Als erstes muss man dieses Brötchen essen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Gericht: Kutja. Das ist süß - aus Weizen, mit Mohn, Walnüssen und Honig. Die beiden Sachen muss man zuerst essen. Erst danach essen wir die vielen anderen Dinge auf der Tafel.“

Filip Veres, 25, aus der Slowakei

„Für mich und meine Schwester war Weihnachten immer die beste Jahreszeit. In unserer Familie beginnt der Weihnachtsabend damit, dass mein Vater einen Apfel immer in so viele Teile schneidet, wie Gäste am Tisch sitzen. Damit man sich im nächsten Jahr wieder trifft. Und wir schmeißen Walnüsse in die Ecken der Zimmer. Denn wir glauben, dass auch unsere Toten anwesend sind. Und niemand soll an Weihnachten allein sein, alle sollen genug zu essen haben. Um Mitternacht gehen wir in die Christmette.“

Paolo Busti, 23, aus Italien

„Wir feiern Weihnachten in meiner Familie, wir sind immer viele Leute - und wir essen viel! Bei uns gibt es an Heiligabend eine große Tafel, viele Gerichte, übrigens mit und ohne Fleisch. Meine Mutter kocht alles für uns. Und wir essen auch gerne den italienischen Weihnachtskuchen, Panetone, mit Trockenfrüchten drin. Der ist sehr gut. Und wir trinken viel Prosecco oder Sekt. Um Mitternacht gehen wir dann zur Christmette. Na gut, meine Familie geht. Ich meistens nicht.“

Adriana Bernic, 30, Moldawien

„In Moldawien feiern wir Weihnachten nach dem Gregorianischen Kalender. Am 7. Januar. Zwei Wochen später. Schon zwei Wochen vor Weihnachten dürfen die Leute keine tierischen Lebensmittel essen. Ich habe das nie gemacht, aber meine Großeltern zum Beispiel. Am 7. Januar feiern wir wie hier auch mit einem Weihnachtsbaum. Außerdem gehen die Kinder in der Weihnachtszeit von Haus zu Haus und singen Weihnachtslieder. Das heißt Colinde. Als Dank bekommen sie Süßigkeiten oder Geld.“

Anudari Nyamsuren aus der Mongolei

„Bei uns wird Weihnachten nicht gefeiert, weil wir Buddhisten sind. Aber ich wohne schon seit über 25 Jahren in Deutschland und wir haben übernommen, dass wir am Heiligabend zusammen kommen. Mein persönliches schönstes Weihnachtserlebnis hatte ich vor drei Jahren. Wir haben meine Schwiegereltern besucht. Ich war im siebten Monat schwanger mit meinem Sohn – und sie wussten noch gar nichts von dem Kind. Sie waren außer sich vor Freude.“

Maria Esau, 24, aus Kasachstan

„Mit sechs Jahren habe ich vom Weihnachtsmann eine Cinderella-Barbie bekommen. Die habe ich immer noch und steht bei mir im Regal. Ein typisches Essen aus meiner Heimat ist der Salat „Olivje“ mit saurer Gurke, Eier, Karotten, Fleisch und ganz viel Mayonnaise. Da mein Vater Deutscher ist, gibt es aber auch manchmal den typischen Entenbraten. Meine Eltern wohnen in Berlin. Dieses Jahr feiern wir zu fünfzehnt hier. Es kommen Familienangehörige aus Sibirien und aus Kasachstan.“