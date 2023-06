Hunde in Berlin: Hier bekommt man alles für den Vierbeiner

Kerstin Zumbansen verkauft in ihrem Geschäft „Soul Bits“, was ein Hund braucht. Zudem gibt es Trainingskurse und Workshops.

Berlin. Gerade hat Spencer noch tief geschlafen. Doch kaum hat der Kunde mit seinem Golden Retriever das Geschäft betreten, kommt der dreijährige Pudel von Kerstin Zumbansen schwanzwedelnd hinter dem Tresen hervorgelaufen und meldet sich mit freundlichem Gebell zu Wort. „Er war jetzt lange nicht mit im Laden“, sagt die Inhaberin des kleinen Stores für Hundebedarf, „da muss er erst einmal jeden Neuankömmling begrüßen“. Liebevoll streichelt sie Spencer über den Rücken. Letztlich war das der Hund der Auslöser dafür, dass Kerstin Zumbansen im Sommer 2021 „Soul Bits“ eröffnete.

20 Jahre lang war die gebürtige Berlinerin im Kundenservice und Qualitätsmanagement großer Unternehmen tätig, führte Teams, kümmerte sich um Prozessoptimierung. 2021 kündigte sie ihren festen Job – „mit dem Vorsatz, ein Sabbatical zu machen“. Doch die Auszeit fiel kürzer aus als ursprünglich geplant: Mit einer ihrer „Hundebekannten“ hatte sie sich zum Leckerli-Backen verabredet. „Am Ende des Nachmittags stand fest, dass wir gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit wagen würden.“ Seit November vorigen Jahres führt Kerstin Zumbansen „Soul Bits“ nun aber allein.

Im Nachhinein erscheint ihr die Entscheidung, einen Anlaufpunkt für Hund und Halter im Friedenauer Kiez zu schaffen, absolut folgerichtig. „Ich hatte seinerzeit schon eine Ausbildung in Naturheilkunde für Hunde gemacht“, erzählt die 49-Jährige. Die Beschäftigung mit ihrem Hund habe so viel in ihrem Leben verändert. „Das war letztlich der Ansporn, mich tiefer mit dem Thema Hund zu befassen.“ So ist „Soul Bits“ auch nicht nur ein Laden, sondern eher eine Plattform für fast alle Belange rund um das glückliche Zusammenleben von Mensch und Hund.

Die Inhaberin hat eine Ausbildung in Naturheilkunde für Hunde

Maskottchen des Geschäfts ist der Pudel Spencer.

Foto: Marcus Zumbansen

Natürlich gibt es bei Kerstin Zumbansen allerlei hübsche und nützliche Produkte für den Hund – von Halsbändern und Hundebetten über Leckerli-Beutel bis zu Pflegeprodukten für den vierbeinigen Freund. Im Sommer sind zudem Kühlmatten sehr beliebt, im Herbst ist dann wieder Hundebekleidung angesagt. Sogar Bestellungen für Maßanfertigungen nimmt Kerstin Zumbansen entgegen – für Hundemäntelchen „made in Friedenau“. „Eine Maßschneiderin hier aus dem Kiez hat einen Dackel. Weil der mit seinem langen Rücken in nichts von der Stange passte, hat sie selbst angefangen, Hundebekleidung zu nähen“, erzählt die „Soul Bits“-Chefin.

Bei der Hundenahrung schafft es nur Futter in ihr Sortiment, das „kein Getreide enthält, sondern mindestens 80 Prozent Fleisch und Innereien, gepaart mit einem Gemüse- oder Obstanteil“. Vornehmlich verkauft Kerstin Zumbansen Nahrungsmittel von kleinen Firmen, die ihr Fleisch aus regionaler, kontrollierter Zucht beziehen. Auch auf Insektenbasis hergestelltes Trockenfutter steht in den Regalen und in der Ladenmitte hat sie ein Büfett an losen Kauartikeln aufgebaut – vom getrockneten Pansen zum Knabbern bis zu Hirschgeweihstücken.

Auch Seminare zur Hundeernährung richtet sie aus, außerdem Workshops zu Themen wie „Frust, Erregung, Impulskontrolle“ oder Erster Hilfe beim Hund. In einem anderen Kurs erklärt sie ihren Kunden, welche Massagegriffe den Hund entspannen und sein Wohlbefinden steigern. In Kooperation mit der zertifizierten Hundetrainerin Andrea Popp bietet Kerstin Zumbansen darüber hinaus Trainingskurse an. Da wird beispielsweise ein Überblick geboten über Hundespiele oder die Leinenführigkeit geübt.

Fachvorträge gibt es auch - und ein Sommerfest

Auch ein „Anti-Giftköder-Training“ gehört zum Kursportfolio. Die Kooperation mit Andrea Popp wird Kerstin Zumbansen auch fortsetzen, wenn sie selbst demnächst als Hundetrainerin zertifiziert sein wird. Die Ausbildung hat sie bereits erfolgreich abgeschlossen, jetzt fehlt nur noch die Zertifizierung vom Veterinäramt.

Regelmäßig lädt die „Soul-Bits“-Inhaberin auch Experten zu Fachvorträgen ein, mal eine Osteopathin und Fachfrau für Tierkommunikation, mal eine Aromatherapeutin. Denn ihr Anspruch ist, nicht nur Produkte für Hunde zu verkaufen, „sondern Hundehaltern ein Rundum-Sorglos-Paket für sich und ihre Lieblinge zu bieten“.

Am 3. Juli steigt bei Soul Bits ab 16 Uhr ein Sommerfest zum zweijährigen Bestehen des Geschäfts, zugleich begeht Inhaberin Kerstin Zumbansen an diesem Tag ihren 50. Geburtstag. „Also gleich zwei Anlässe, um gemeinsam mit meinen Kunden zu feiern.“

Soul Bits Bundesallee 133, Friedenau, Tel. 89 37 45 00, Di.–Fr. 10.30–18 Uhr, Sbd. 10–14 Uhr, www.soul-bits.de

