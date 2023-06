Berlin: „Fräulein Weiß“ bietet Brautkleider aus zweiter Hand

Berlin. Drei Farben Weiß: klassisches Weiß, Ivory- oder cremeweiß, weiß unterlegt mit Blush. „Fräulein Weiß“ hüllt sich in zarte Töne. Roséfarbene Sessel und Sofa, Dielenboden, Stuck, Kronleuchter – ein wunderschöner Raum in einer ruhigen Schöneberger Seitenstraße, den man betritt, wenn man einen Termin bei Fräulein Weiß vereinbart hat.

Ein Blick auf die Kleiderstangen, schon ist es da, dieses kleine Lächeln für eines der schönsten Anlässe, die es gibt. „Fräulein Weiß“ ist ein Geschäft für Hochzeitskleider. Klein, fein und anders als üblich. „Wir verkaufen vor allem Second-Hand-Kleider“, sagen Stefanie Jordan und Simone Helm, die das Geschäft vor knapp zehn Jahren eröffnet haben.

Die Auswahl ist übersichtlich, jedoch sehr genau kuratiert. Denn dort hängt nur, was den beiden Geschäftspartnerinnen und langjährigen Freundinnen gefällt oder von dem sie sicher sind, dass es dem Geschmack ihrer Kundinnen entspricht. „Jedes Kleid ist ja bereits einmal von einer Braut ausgewählt worden, hat sich somit gegen andere Kleider durchgesetzt“, sagt Stefanie Jordan, „deshalb gibt es bei uns nur Sieger.“ Einem Kleid ein zweites Leben zu schenken, das ist nachhaltig und sorgt für eine einzigartige Positionierung im Berliner Brautmodenmarkt. Auch deutschlandweit ist dieses Konzept eine Seltenheit.

Die Kleider werden für ein halbes Jahr in Kommission genommen

Die beiden Inhaberinnen Simone Helm (l.) und Stefanie Jordan.

Foto: Himmelblau Weddings: Marina Sturm und Thijsiena Marx

„Eine Freundin war auf Brautkleidsuche, sah sich in den großen Berliner Geschäften um, wurde aber nicht fündig. „Ich habe sie begleitet und festgestellt, dass schön und bezahlbar gar nicht so einfach zu verbinden sind“, erinnert sich Simone Helm (42). Die Idee, sich mit Stefanie Jordan (38) selbständig zu machen, etwas „Kleines, Privates“ im Modebereich zu eröffnen, existierte da schon länger und mündete im ungewöhnlichen Second-Hand-Brautkleider-Geschäft. Anfangs fuhren die beiden zweigleisig, arbeiteten weiter in ihren bisherigen kaufmännischen Jobs.

„Um einen Bestand aufzubauen, haben wir E-Bay-Kleinanzeigen aufgegeben. Wir haben viele Kleider bekommen“, so die Berlinerinnen. Inzwischen wissen die beiden genau, welche Kleider funktionieren. Jedes Teil durchläuft einen Qualitäts-Check, darf maximal drei Jahre alt sein und wird gereinigt. Ein Kleid wird nur einmal in Kommission genommen. Was sich nach einem halben Jahr nicht verkauft hat, wird an die Eigentümerin zurückgegeben.

„Unsere Kundinnen suchen schlichte Kleider, ohne Spitze und wenn mit, dann mit moderner Spitze. Die Kleider sollen leicht fallen, die Figur umspielen. Prinzessinnenkleider sind bei uns nicht gefragt. Beliebte Stile sind Vintage und Boho“, beschreiben sie den Geschmack ihrer Bräute.

Die Anprobe wird zum Event

Der Kauf eines Brautkleides ist ein ganz besonderer Moment. Die meisten Kundinnen kommen mit einem Familienmitglied oder einer Freundin und machen die Suche und Anprobe zu einem Event innerhalb der ganzen Hochzeits-Zeremonie. „Unsere Kundinnen sollen sich wohl fühlen. Sie kommen nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Für jede Braut nehmen wir uns anderthalb Stunden Zeit, und sie ist die Einzige, die dann bei uns im Laden ist“, so Simone Helm. Die Beratung wird mit 19 Euro in Rechnung gestellt und im Falle eines Kaufs verrechnet.

Bei der Anprobe wählt die Kundin drei bis vier Kleider aus. Stefanie Jordan und Simone Helm suchen immer auch nach Alternativ-Kleidern, damit am Ende der Anprobe eine glückliche Braut in „ihrem“ Brautkleid steht. „Das Wichtigste ist, dass sich die Braut nicht verkleidet fühlt“, so die Betreiberinnen. Lächelt die Kundin in einem Kleid, tänzelt gar leicht, wissen alle, dass die Suche erfolgreich war. „Ist sich eine Kundin nicht sicher, raten wir ihr, eine Nacht darüber zu schlafen. Denn unsere Kleider sind vom Umtausch ausgeschlossen“, beschreiben sie ein für beide Seiten faires Geschäftsprinzip.

Zwischen 600 und 1300 Euro kosten die Kleider von „Fräulein Weiß“. Die Hauptgrößen der im Schnitt zwischen Mitte 20 und 40 Jahre alten Kundinnen liegen zwischen 36 und 40.

Auch Schleier, Schuhe und Schmuck gibt es

Beim Vorgespräch und der Terminvereinbarung am Telefon fragen die Geschäftspartnerinnen – vorab können sich die Kundinnen bei Instagram informieren – nicht nach den Wunschvorstellungen fürs Brautkleid. „Unsere einzige Frage ist, wann findet die Hochzeit statt?“, erzählen sie. Sitzt ein Second-Hand-Kleid wie angegossen, braucht es keine lange Vorbereitung. Das aber wird erst bei der Anprobe klar. „Die Schneiderinnen benötigen Zeit, etwa sechs bis acht Wochen. Schließlich haben sie auch immer noch andere Arbeiten zu erledigen. Das kann einige Wochen dauern“, sagt Stefanie Jordan.

Angeboten wird auch ein kleines Zusatzsortiment an schlichten Schleiern, Brautschuhen und filigranem Schmuck einer kleinen Frankfurter Manufaktur. Letzterer ist edel genug für das Ja-Wort. Und er ist auch zeitgemäß genug, um ihn sofort ins tägliche Schmuck-Sortiment zu integrieren.

Von vielen Kundinnen bekommt das Duo nach der Hochzeit ein Foto im erworbenen Kleid zugeschickt, ein Dankeschön, über das sich die beiden jedes Mal sehr freuen. „Wir hatten auch eine Kundin, die bei ihrer Hochzeit kein Brautkleid getragen hat. Ihr Mann schenkte ihr zur Silberhochzeit einen Termin bei uns, wo sie sich ihr nachträgliches Kleid ausgesucht hat und damit sie ihren 25. Hochzeitstag feiern konnte“, erinnern sich die beiden, die bei Terminen an Freitagen und Samstagen immer schwarz gekleidet sind, um sich farblich zurückzunehmen und die ungeteilte Aufmerksamkeit den Kleidern zuteil werden zu lassen. Stefanie Jordan hat übrigens ihr Brautkleid über „Fräulein Weiß“ verkauft, die „große Robe“ von Simone Helm hängt aber seit 15 Jahren als Erinnerung in ihrem Zuhause.

Fräulein Weiß Gutzkowstr. 4, Schöneberg, Terminvereinbarung: Tel. 0152/24 29 30 33 oder über mail@Fraeulein-Weiss.de, www.fräulein-weiss.de

