Schöneberg: Schmuckstücke aus Berlins erster Fairtrade-Goldschmiede

Berlin. Breit und auffällig? Oder doch lieber etwas dezenter? Matt oder glänzend? Das Paar, das sich von Goldschmiedin Stefanie Holtz beraten lässt, schaut sich verliebt an. Noch müssen die jungen Leute einen Moment darüber nachdenken, welchen Ring sie sich am schönsten Tag ihres Lebens über den Finger streifen wollen. Dass sie sich ihre Trauringe aber auf jeden Fall in der Goldschmiede „Oronda“ anfertigen lassen wollen, steht für die beiden fest.

Eigens aus dem Süden Brandenburgs sind sie deswegen angereist – weil Stefanie Holtz Schmuck individuell nach Kundenwunsch anfertigt und darauf achtet, dass die von ihr verarbeiteten Rohstoffe unter fairen ökologischen und sozialen Bedingungen abgebaut worden sind.

Als erste Goldschmiede Berlins hat sich „Oronda“ vor acht Jahren von Fairtrade Deutschland zertifizieren lassen. Seit 2018 darf die Schöneberger Goldschmiede zudem das „Fair Mining“-Siegel tragen. Die meisten Kunden kommen gezielt deswegen in das wie ein gemütliches Wohnzimmer anmutende Ladengeschäft – wohl wissend, dass sie für Schmuckstücke aus fair produzierten und gehandelten Materialien etwas mehr bezahlen müssen.

Stefanie Holtz führt die Goldschmiede gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Krause. Sie hat in der Werkstatt das Sagen, er in der Buchhaltung.

In Florenz und Madrid erlernte Stefanie Holtz das Kunsthandwerk

In der Gesellschaft habe ein Bewusstseinswandel stattgefunden, sagt Stefanie Holtz. Erst hätten die Leute bei Lebensmitteln genauer hingeschaut, woher sie kommen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden, dann bei der Kleidung. Unterdessen täten viele das auch im Schmuckbereich. Ihr war die ethisch korrekte Beschaffung ihrer Materialien schon immer wichtig – nur gab es in Deutschland noch nicht die entsprechenden Zertifizierungen, als sie 2011 „Oronda“ gründete.

Zu dem Zeitpunkt war Stefanie Holtz beruflich wie privat schon weit herumgekommen. Ihre Ausbildung zur Goldschmiedin absolvierte sie an der Fachhochschule „Le Arti Orafe“ in Florenz – nicht zuletzt, weil Italien im Kunsthandwerk und vornehmlich in der Goldschmiedekunst zu den führenden Ländern in Europa zählt. Ihre nächste Station war Madrid, wo sie sich zur Gemmologin, also zur Edelsteinexpertin, und Schmuckwertschätzerin ausbilden ließ. Es folgten Arbeitsjahre unter anderem in Dublin, wo sie keltisch inspirierten Schmuck entwarf, bevor sich die gebürtige Würzburgerin 2008 in Berlin niederließ.

Sie liebt ihren Beruf, hat ihn stets mit Leidenschaft ausgeübt. Aber die teils erheblichen Umweltbelastungen beim Goldabbau und die oft schlechten Arbeitsbedingungen der Goldschürfer waren ihr ein Dorn im Auge. Als sie vor zwölf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, stand für sie fest: „Ich wollte in dem Rahmen Einfluss nehmen, der mir möglich ist.“ Intensiv suchte Stefanie Holtz nach alternativen Bezugsquellen und wurde fündig: Bei den von ihr verarbeiteten Edelmetallen aus Südamerika kann sie sich sicher sein, dass beim Abbau Umweltschäden weitestgehend vermieden werden und dass es keine Kinderarbeit gibt. Auch für ihre Edelsteine hat sie zuverlässige Lieferanten gefunden. Zertifizierungen gebe es in dem Bereich leider noch nicht, bedauert Holtz, die gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Krause unter anderem in dem von ihr mitgegründeten „Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin“ aktiv ist.

Auch alter Schmuck wird umgearbeitet

Auch Nachhaltigkeit wird bei Oronda großgeschrieben, weshalb die Goldschmiedin auch auf Recycling setzt und gern alten Schmuck umarbeitet. Zum Beispiel Diamantschmuck. „Die Steine tragen sich nicht ab, selbst wenn die Stücke schon über zwei Generationen vererbt worden sind. Die kann man einfach neu fassen.“ Denn natürlich unterliege auch Schmuck einem Zeitgeist. Das zeige sich insbesondere bei den Trauringen. Aktuell gebe es einen Trend zu gehämmerten, gebürsteten, grob gefeilten Exemplaren. „Womöglich ist das eine Reaktion auf die kalten technischen Accessoires unseres Alltagslebens“, mutmaßt die Goldschmiedin. Die raue Haptik der Ringe bilde dazu einen wohltuenden Kontrast.

Die meisten Paare würden nach wie vor goldene Trauringe bevorzugen. Anders bei Verlobungsringen, die sich – ursprünglich eher nur im Angelsächsischen verbreitet – in Deutschland gut etabliert hätten. In dem Segment sei häufig Silber gefragt, meist ziert zudem ein Stein den Verlobungsring. Ein breit gefächertes Sortiment an Musterringen liegt in den Vitrinen des Ladengeschäfts aus – wunderschöne Modelle, die den Kunden als Orientierungsanker dienen sollen. Denn natürlich fertigt Stefanie Holtz auch bei den Verlobungsringen ganz nach individuellen Wünschen.

Oronda Fair Trade Goldschmiede, Gotenstr. 21, Schöneberg, Tel. 89 37 45 00, Di., Mi., Fr. 10–18 Uhr, Sbd. 10–15 Uhr, www.oronda.de

