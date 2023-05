Bogenschießen in Berlin – ein faszinierendes Hobby

Berlin. Man hatte es sich schon gedacht: Bogenschießen ist nicht gleich Bogenschießen. Pfeil an die Sehne, spannen, loslassen, fertig – von wegen. Zuerst bekommt man von Jan Wichers erklärt, dass es zwei unterschiedliche Arten von Bogenschießen gibt: das traditionelle und das olympische. Traditionell heißt: so schießen wie seit Zehntausenden von Jahren, mit einem mongolischen Bogen oder einem englischen Langbogen. Olympische oder sportliche Bögen sind zumeist an vom Bogen wegstehenden Stabilisatoren zu erkennen.

Man merkt sofort: Jan Wichers ist kein Freund der olympischen ­Variante. Der Mann ist Purist. Einen Bogen hatte er mit acht Jahren in der Hand – und dann erst wieder mit 30. Während der heute 56-Jährige als Tontechniker beim Film arbeitete, gewann sein Hobby Bogenschießen immer mehr an Bedeutung – bis er vor zehn Jahren den Sprung ins kalte Wasser wagte und den Laden „Jäger & Sammler“ in der Neuköllner Weisestraße eröffnete.

Mittlerweile sind mit Milan Gebhardt und Ricardo Dillner zwei Geschäfts-Kompagnons zu ihm gestoßen. Gemeinsam betreiben sie den Neuköllner Laden und die Bogensportanlage in Lankwitz.

Freizeit in Berlin – Lesen Sie auch:

An der Schießanlage befindet sich auch ein richtiger Parcours

Ein breite Auswahl von Bögen steht bei „Jäger & Sammler zur Verfügung“.

Foto: Martin Schwarz

Dorthin hat Jan Wichers ­eingeladen: ein naturbelassenes Terrain, auf dem im vorderen Bereich ein Unterstand mit bereitgelegten Bögen aller Art steht. Weiter links befindet sich in einer Hütte die Bogenbau-Werkstatt mit Schnitzbänken und daneben überdachte Tische zum Fachsimpeln und Verweilen. Hinter einem Bogenschießplatz für Kinder verläuft ein verschlungener Wegeteppich, gespickt mit Zielen wie Tierattrappen, Heuballen oder Scheiben – ein Parcours zum Bogenschießen. Einige junge Leute, erfahrener im Umgang mit Pfeil und Bogen, tummeln sich dort, stets die ­Sicherheitsvorschriften einhaltend.

Das Gelände darf man nur mit einer gültigen Haftpflichtversicherung nutzen, die wird per Unterschrift bestätigt. Der Laie sollte sich erstmal einen Bogen aussuchen, natürlich unter der fachkundigen Beratung der drei Betreiber. Man muss das Material zum Bogenschießen nicht gleich kaufen, sondern kann es sich auch ausleihen. Wer keine Vorerfahrung hat, bekommt eine kurze Einweisung. Außerdem muss man kein Vereinsmitglied sein, es bedarf nur einer Terminbuchung. Man kann also bereits als Laie ohne eigenen Bogen auch im Parcours Bogenschießen und Spaß haben. „Bei der Auswahl darf, nein, sollte man sich ruhig vom Gefühl leiten lassen“, erklärt Wichers. „Man nimmt einen Bogen in die Hand und spürt, wie er sich für einen anfühlt, es gibt Bögen für Rechts- und Linkshänder.“

Genießen in Berlin – Das könnte Sie auch interessieren:

Bogenschießen in Berlin: Worauf es ankommt

Zur Einführung präsentieren ­Wichers und Gebhardt einen englischen Langbogen. „Mit so etwas hätte Robin Hood geschossen, wenn es ihn denn gegeben hat“, sagt Gebhardt und grinst. Ein beeindruckendes Gerät, das bestimmt um die 1,70 Meter misst und sich trotzdem leicht anfühlt. Wobei: Ein „leichter Bogen“, damit wird in der Fachsprache nicht das Gewicht eines Bogens betitelt, sondern seine Zugkraft. „Mehr als 20 Pfund Zugkraft sollte ein Anfänger nicht nehmen“, sagt Wichers, „sonst tut er sich zu schwer.“

Einsteigerbögen kosten um die 120 Euro, Wichers empfiehlt aber welche ab 180. Es gibt auch sogenannte „Take Down Bögen“, also jene, die man in Einzelteile zerlegen kann.

Und wie spannt man nun die Sehne? „Wir schießen mediterran“, sagt der Bogenexperte kryptisch und erklärt, so nenne man den Griff, bei dem die drei mittleren Finger die Sehne greifen und ziehen. Und beim Pfeil komme es auf den richtigen „Spine“ an, auf die Steifigkeit des Materials. Eine weitere Option: Man baut einen Bogen, unter Anleitung, selbst. Auch diese Möglichkeit gibt es bei „Jäger & Sammler“. Für die Bogenbaukurse wird meist Rattanholz verwendet.

Für das Erlernen des Bogenschießens empfiehlt Jan Wichers nicht nur die Kurzeinführung, sondern auch eine Trainerstunde. Da hört man dann Sätze wie: „Wir trainieren unser Muskelgedächtnis, damit der Pfeil immer an dieselbe Stelle kommt. Es geht um Hand-Augen-Koordination und nicht ums Zielen. Der Pfeil ist die Verlängerung des ausgestreckten Armes und Zeigefingers.“ Wer will, kann sich also im „Show Room“ in Neukölln erst einmal umsehen und beraten lassen. Und dann seinen Gefallen an diesem urwüchsigen Hobby finden.

Jäger & Sammler Tel. 0177/216 21 68

Laden: Weisestr. 52, Neukölln, Mi.–Fr. 13–18 Uhr

Weisestr. 52, Neukölln, Mi.–Fr. 13–18 Uhr Bogensportanlage: Kamenzer Damm 34a, Lankwitz, Mi.–Fr. 14.30–18.45 Uhr, Sbd.+So. 10–18.45 Uhr

Kamenzer Damm 34a, Lankwitz, Mi.–Fr. 14.30–18.45 Uhr, Sbd.+So. 10–18.45 Uhr Online-Shop: jägersammler.de

Bastel- und Hobbyläden in Berlin – eine Auswahl