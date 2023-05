Delikatessen in Berlin: Zu Besuch beim Käse-Dealer von Neukölln

„Peppikäse“ in Neukölln bietet Käse in unglaublicher Auswahl. Georg Weishäupl ist Maler und Grafiker, Kneipier und Käsehändler zugleich.

Berlin. Seine Herkunft kann Georg Weishäupl nicht verhehlen, will er auch gar nicht. Obwohl der 53-Jährige seit mittlerweile 15 Jahren in Berlin lebt, spricht er mit dem typischen westösterreichischen Dialekt seiner Vorarlberger Heimat. Von dort kommen auch viele der Käsesorten, die Weishäupl in seinem Neuköllner Ladengeschäft und auf diversen Berliner Wochenmärkten unter dem Label „Peppikäse“ verkauft. Er hat sich spezialisiert auf Rohmilchkäse aus dem österreichischen und schweizerischen Alpenraum. Außerdem führt er italienische Spezialitäten wie etwa den „Fiore Sardo“ oder den „Fontina di Alpeggio“ und auch ein paar holländische Sorten.

Rund 300 verschiedene Käsesorten hat er im Programm. Etwa die Hälfte davon bietet er immer in seinem Käselager an der Weichselstraße an, hinzu kommen zahlreiche saisonal verfügbare Sorten. Was die österreichischen und schweizerischen Käsesorten anbetrifft, habe er vermutlich das berlinweit größte Sortiment, sagt Weishäupl. „Ein paar Sorten“ gebe es, die niemand sonst in der Stadt führe. Wer Weishäupl und seine bescheidene Art kennt, weiß, dass es pure Untertreibung ist und es sicher ein paar mehr Sorten sind, die man nur bei ihm bekommt.

Das Geschäft war zuerst eigentlich nur ein Nebenprojekt

Dabei war der Käseverkauf in Berlin anfangs eigentlich nur ein Hobby. Als Weishäupl zum Ende der Nullerjahre seiner damaligen Lebensgefährtin und heutigen Ehefrau aus Österreich in die deutsche Hauptstadt folgte, hatte er ein halbes Rad Bergkäse im Gepäck. „Wenn man einmal einen so guten Käse gegessen hat, dann kommt man davon nicht mehr los“, sagt Weishäupl.

Während er sich beruflich seinem „Hauptprojekt“ widmete, der Bar und Galerie „Peppi Guggenheim“, verkaufte er am Wochenende seinen geliebten Vorarlberger Käse auf dem Zehlendorfer Wochenmarkt – „sozusagen als Nebenprojekt“. Denn mit dem Vertrieb von Käse kannte sich der diplomierte Maler und Grafiker bereits gut aus. Schon während seines Studiums in Wien brachte er seinen Kommilitonen regelmäßig Käse von der Vorarlberger Alpenregion mit. „Das war ein sehr begehrtes Tauschgut“, erzählt der 53-Jährige. Ein Freund, der seinerzeit schon gut in Sachen IT bewandert war, professionalisierte den Handel und hob gemeinsam mit ihm die Internetplattform kaes.at aus der Taufe.

Heute hat Weishäupl freilich einen eigenen Webshop, über den er seinen „Peppikäse“ vertreibt. Und das vor Jahren schon eröffnete Käselager schräg gegenüber dem „Peppi Guggenheim“ ist längst ein festes zweites Standbein geworden. „Kunst, Käse, Kneipe“, das ist die Trias, auf die Weishäupl setzt.

Industriekäse gibt es hier nicht

Von rund 30 Produzenten bezieht er seinen Käse – von Sennereien, die ihn noch klassisch in Handarbeit herstellen, im Sommer aus Weidemilch, im Winter aus Heumilch. „Industriekäse kommt bei mir nicht ins Sortiment“, betont er, „nie und nimmer“. Weil der einfach nicht schmecke. „Bei Käse kann man nicht schummeln“, sagt der Käse-Dealer. „Nur wer fair mit seinen Tieren umgeht, bekommt gute Milch, und die ist entscheidend für den Geschmack des Käses.“ Die Produzenten zu besuchen, sei der schönste Teil seines Jobs. Zehnmal im Jahr reise er dafür in Richtung Süden, beispielsweise ins schweizerische Lichtensteig zum Käsevirtuosen Willi Schmid oder in den Bregenzerwald zu Theresia Schneider.

Einer der Bestseller bei Georg Weishäupl ist der Schweizer Bergkäse, „der geht gut zu jedem Wein“. Den kann man auch gleich bei ihm kaufen, er führt eine große Auswahl an traditionellen Weinen von österreichischen Winzern wie den Veltiner oder den Zweigelt. Ebenfalls „ganz ein toller Käse“ sei der „Chällerhocker“. Oder der „Jersey Blue“ aus der fett- und eiweißreichen Jersey-Weidemilch. Sein persönlicher Favorit ist der „Bergmatter“ von Willi Schmid mit dem feinen Teig und den tierischen Gänseleber-Aromen im Abgang. „Für mich ein echter Fleischersatz“, sagt Weishäupl, der auch die Gastronomie mit seinem Käse beliefert, unter anderem das Speiselokal „Tante Fichte“ oder das „eins44“.

Voraussichtlich in diesem Sommer will Georg Weishäupl in den Räumen neben seinem Käseladen auch wieder mit seinem „Cheese Club“ durchstarten, mit dem er während der Corona-Zeit pausiert hat. „Das ist eine Extremverkostung“ verrät er, „da gibt es neben Kunst und Musik mindestens 20 Käsesorten pro Abend.“

Peppis Käselager „Peppikäse“ Weichselstr. 65, Neukölln, Di. 14–20 Uhr, Fr. 10–20 Uhr, Sbd. 9–16 Uhr, Verkauf auch auf den Wochenmärkten Schillermarkt, Südstern und Dicke Linda am Kranoldplatz sowie auf dem Bauernmarkt Seelower Straße (Sbd. 10–16 Uhr) Leopoldplatz (Di./Fr. 10–17 Uhr) und am Maybachufer (Fr. 11–17 Uhr), Tel. 0176/50 30 76 56, www.peppikaese.de

