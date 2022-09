Berlin-Kreuzberg: Brettspiele für Klein und Groß in der Körtestraße

Berlin. Ist es nicht etwas Wunderbares, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Von Schauspielern hört man so etwas öfter. Oder von Piloten. Aber von Einzelhändlern? Andreas Kaluza hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, und das vor fast 40 Jahren: das Spielen.

Im Jahr 1984 ergriff er die Gelegenheit, in den relativ neuen Laden „Spielbrett“ einzusteigen. Noch heute betreibt er die beiden Spieleläden in Kreuzberg und Wilmersdorf zusammen mit seinem Kompagnon Christian Seipelt. Und ist immer noch mit Verve bei der spielerischen Sache: „Wenn neue Spiele eintreffen, dann löst das bei meinen Mitarbeitern und mir immer noch ein Gefühl wie an Weihnachten aus: Auspacken! Ansehen! Die Neugier nach etwas Neuem ist immer noch da.“

Zweimal die Woche wird in der Mitarbeiterschaft und mit Freunden Neues ausprobiert. Bereits mit sechs Jahren hat der 1960 Geborene angefangen, mit der Oma Schach und die Klassiker aus der Spielesammlung von „Halma“ bis zu „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen – und wurde infiziert.

Erst in den 1990er-Jahren wurde Deutschland zum Spiele-Mekka

Ein großer Raum im „Spielbrett“ ist für Kinderspielzeug reserviert.

Gegründet wurde das „Spielbrett“ Anfang der 1980er-Jahre zusammen mit einem Großhändler für asiatische Spiele. Kaluza erinnert sich: „Damals war die Auswahl an Spielen nicht so groß wie heutzutage, vieles musste ­importiert werden.“ Allmählich mauserte sich Deutschland zum Spiele-Mekka, auch dank heute noch beliebter Verkaufsschlager wie „Scotland Yard“, „Das verrückte Labyrinth“, „Die Siedler von Catan“ oder „Carcassonne“. Eine immer größere Bedeutung kam dabei dem seit 1979 von Kritikern ausgewählten Gütesiegel „Spiel des Jahres“, dem „Brettspiel-Oscar“, zu. „In der Hochphase ab Mitte der 1990er-Jahre waren wir glücklicherweise in der Lage, das jeweilige ,Spiel des Jahres‘ palettenweise zu bestellen“, sagt Kaluza. Und er ­erweist sich ganz nebenbei als ­Experte und sagt den ­2022er-Gewinner voraus: „Living ­Forest“ wurde „Kennerspiel des Jahres“.

Der Schwerpunkt im „Spielbrett“ lag also von Beginn an auf Brettspielen, also aufwendigere Spielarten für meist mehrere Personen auf einem manchmal fertigen, manchmal während des Spiels zu bauenden Brettes. Aber natürlich sind auch Würfel- und Kartenspiele oder Freizeitvergnügen wie Puzzle in allen Größen und Varianten im Angebot. Letztere sind besonders im Herbst und Winter begehrt und mitunter dann auch mal ausverkauft. Im Wohnzimmer an einem 3000-Teile-Puzzle zu werkeln, das hat ja auch was.

Aber auch die jüngeren Spielefans können im „Spielbrett“ viel entdecken. Es ist ein eigener großer Raum für Kinderspiele reserviert. Und es werden sogar Babysachen angeboten. „Und die meisten Kinder wissen sehr genau, was sie wollen und suchen die Spiele selber aus“, sagt Kaluza.

Und dann verraten sie ihr Lieblingsspiel

Andreas Kaluza verkauft nicht nur Spiele, er kennt sie auch alle.

Als Besucher wirkt die Fülle des Angebots mitunter etwas erschlagend. Spätestens hier kommt die Kompetenz der Verkäufer ins Spiel. Die besitzt nicht nur Andreas Kaluza, sondern auch Olaf Bormann. Seit 27 Jahren arbeitet er im „Spielbrett“. Und egal, welches Spiel zur Sprache kommt, der Mann weiß Rat. Und so kann man hier auch Unerfahrenen zum Spieleglück verhelfen. Kaluza erklärt: „Wir fragen die Leute: Was spielen Sie? Was haben Sie schon gespielt? Schach? Skat? Monopoly? Scrabble? So erfahren wir, welche Spielart dem Kunden gefallen könnte und tasten uns langsam an ein dann zu empfehlendes Spiel heran.“

Und? Nie Lust gehabt, mal selbst ein Spiel zu entwickeln? Kaluza lacht und winkt ab: „Gott bewahre! Nein, ich bin begeisterter Konsument. Die Spieleentwicklung tue ich mir nicht an. Das ist viel zu kompliziert.“ Was ja wohl auch gut so ist, denn sonst hätte er womöglich weniger Zeit, seine Kunden so kompetent zu bedienen.

Und zum Schluss die Frage aller Fragen an Andreas Kaluza und Olaf Bormann: „Welches ist Ihr Lieblingsspiel?“ Die beiden sind sich schnell einig: „,Zug um Zug‘, das geht immer!“ Das Spiel des Spieleautors Alan R. Moon wurde 2004 zum „Spiel des Jahres“ gekürt; auf einer Nordamerika-Karte muss ein Eisenbahnnetz verlegt werden. Es gibt aber längst eine Europa- und Deutschland-Variante. Erhältlich im „Spielbrett“ in Kreuzberg und Wilmersdorf.

