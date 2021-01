Berlin Schmargendorf: Schuhmacher Simon Wolff ist ein Meister seiner Zunft

Simon Wolff vor seinem Laden an der Sulzaer Straße in Schmargendorf.

Berlin. Mit einem Klingeln öffnet sich die Ladentür. Herein tritt eine ältere Dame mit Hund. Aus ihrer Einkaufstasche holt sie ein Paar Schuhe, legt diese auf den Tresen. „Die Sohlen!“, sagt sie. Und legt eine gefüllte Backwarentüte daneben: „Pfannkuchen – für Sie!“

Die Kunden, die den Schuhmachermeister Simon Wolff in seinem Betrieb aufsuchen, machen nicht viele Worte. „Es sind zu 100 Prozent Stammkunden“, sagt Simon Wolff. Sein Laden liegt zwar im Zentrum von Schmargendorf, nur unweit vom alten Bezirksrathaus und der Berkaer Straße, einer Einkaufsstraße mit Drogerie, Lebensmittelhandel und Schreibwarengeschäft. Doch bis zur Sulzaer Straße 12, einer Seitenstraße und die Adresse der Schuhmacherei, kommt keine Laufkundschaft. Hier wird nur gewohnt. Das aber langanhaltend viele Jahre. Wolff: „Erst in der letzten Zeit findet ein Generationswechsel statt.“

Simon Wolff, Jahrgang 1958, kennt die Gegend seit Mitte der 1970er-Jahre. Damals hatte er hier, im 1953 eröffneten Schuhmacherladen von Meister Heinrich Steeger, seine Lehre begonnen: „Eigentlich wollte ich Tischler werden.“ Aber die Tischlereien wollten ein Abitur sehen, das Wolff nicht hatte. Als Zwölfjähriger war er mit seinen Eltern – Kinder jüdischer Flüchtlinge – von Kolumbien nach Berlin gezogen: „Ich konnte die deutsche Sprache nicht, brauchte eine Weile, bis ich sie lernte. Sprachunterricht für eingewanderte Kinder gab’s an den Schulen damals nicht.“

Verhilft Schuhen zu einem langen Leben: Simon Wolffs Handwerkskunst ist sehr gefragt.

Foto: F. Anthea Schaap

Auch scheinbar hoffnungslose Fälle werden repariert

Doch Heinrich Steeger erkannte die Qualitäten seines Lehrlings: Wolff, jetzt ein kompakter Mann mit gleichermaßen kräftigen wie sehnigen Händen, ist ein ausdauernder Frickler, dabei stets sehr penibel. Neben Klassikern wie „Absätze“ oder „ganze Sohlen erneuern“ setzt er seinen Ehrgeiz in die Reparatur auch scheinbar hoffnungsloser Fälle, teils mit gerissenem Leder. Diese Schuhleichen werden nicht nur gerettet, sondern sollen auch in neuer Schönheit erstrahlen. Das alles mithilfe von museumstauglichen Fräs-, Schleif- und Nähmaschinen, die Wolff von Vorgänger Steeger übernahm.

Der Schumacher greift nach Slippern, deren Lederinnenfutter er komplett erneuert hat. Und nach Stiefeln, bei denen das Leder entlang der Sohle aufgerissen war. Was man nicht mehr sieht: Mit feinsten Stichen hat Wolff im Schuhinneren Lederflicken befestigt. „Customized“ könnte man diese Behandlung im Fashion-Jargon nennen: Ein Stiefel, der durch die Reparatur eine neue Aura gewinnt, individualisiert wird.

Das alles ist viel Arbeit und kostet auch, lohnt sich für die Schuhbesitzer aber immer. „Nach der Reparatur halten die Schuhe noch ewig“, sagt Wolff. Vorausgesetzt, die Ausgangsqualität ist halbwegs okay. So wie unbedingt bei den Klassikern, den Budapester Schuhen für Männer und Frauen, die Wolff neben Schuhpflegemitteln oder Filzpantoffeln aus Manufakturen in seinem Laden verkauft. Sollen lieblos angefertigte Billigschuhe repariert werden, rät Wolff indes schon mal ab – „zahlt sich nicht aus“. Und Billigschuhe seien auf dem Vormarsch. Selbst in Schmargendorf, einer bürgerlichen Gegend, wo man auf gute Schuhe – und deren Erhalt – viel Wert legt: „Zu mir kommen erst die Eltern, später die Kinder, dann die Enkel.“

Die Kundschaft nimmt weite Wege auf sich

Immer öfter reist die Kundschaft aber auch aus Tegel, Kleinmachnow oder Weißensee an. „Mundpropaganda!“, sagt Wolff. In Berlin soll es nur noch zwölf Schuhmachereien geben, bei denen das Handwerk von der Pike auf erlernt wurde. Es waren mal rund 800 Betriebe, als Wolff mit seiner Lehre begonnen hatte.

Sogar aus Köln bekommt der Handwerksmeister kaputte Schuhe geschickt. Unvergessen aber auch der Auftritt einer russischen Kundin im vergangenen Jahr: „Sie brachte mir 30 Paar teure High Heels. Über deren Ledersohlen wollte sie Laufsohlen gezogen bekommen.“ Das alles, damit die Schuhe nicht nur gut aussehen, sondern auch alltagstauglich sind.

Simon Wolff, Sulzaer Str. 12, Schmargendorf, Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Sbd. 8–13 Uhr, Tel. 826 21 69, www.schuhmachermeister-simon-wolff.de

