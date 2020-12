Im Videodrom in Kreuzberg werden Filmfans fündig

Die Filme werden immer über Nacht verliehen, für 3,60 Euro pro Stück, drei Filme für zehn Euro. Sonn- und Feiertage zählen nicht, d.h. ein Film, der am Sonnabend ausgeliehen wird, muss erst am Montag bis 22 Uhr wieder abgegeben werden, Ausnahme: Neuheiten bis 20 Uhr. Es gibt auch eine Flatrate: Für 25 Euro im Monat kann man jeden Tag einen Film leihen, Mindestlaufzeit: sechs Monate.

Berlin. Sonnabendnachmittags im „Videodrom“. Am ­Wochenende hat der Chef selber Dienst. Graf Haufen steht mit Mundschutz hinter dem breiten ­Tresen des Videoverleihs und berät einen ­Kunden. Eigentlich heißt er Karsten Rodemann, aber Graf Haufen ist sein offizieller, im Ausweis eingetragener Künstlername, noch aus ­seinen Zeiten als Musiker. Ein Kunde fragt ihn: „Ich hätte gern den ,Odyssee‘-Film von ­Kubrick. Hat der etwas mit ,Planet der Affen‘ zu tun? Graf Haufen erklärt: „Es gibt zwar am Anfang von Stanley ­Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ eine ­Sequenz mit affenähnlichen Urmenschen, aber das hat mit ,Planet der Affen‘ nichts zu tun.“ Ein Blick in die Datenbank – ja, der ­Kubrick-Film ist vorrätig – ein Griff ins Regal, schon ist der Kunde versorgt.

So oder ähnlich macht das Graf ­Haufen nun schon seit mehr als 35 Jahren. 1984 wurde die Videothek gegründet, 1985 ist er mit eingestiegen, am Anfang an der Zossener, dann an der Mittenwalder Straße und seit 2010 in der Friesenstraße. Schnell avancierte der Laden zum Treffpunkt für all jene Leute, für die Filme nicht einfach nur eine lockere Freizeitbeschäftigung sind. Legendär die endlosen Fachsimpeleien mit den stets bestens informierten Mitarbeitern des „Videodrom“. Die gibt es heute noch: Christine Pursch und Jens Hartmann stehen Graf Haufen als Mitarbeiter kompetent zur Seite.

Hinter dem Eingangsbereich des „Videodrom“ an der Kreuzberger Friesenstraße befinden sich noch mehrere kleinere Räume, die vollgestopft mit DVDs und Blu-rays aus aller Herren Länder sind. Doch keine Sorge: Ein Blick von Graf Haufen in die Datenbank – und schon ist der gesuchte Film gefunden.

Foto: Martin Schwarz

Wegen Corona ist die wichtige Kundschaft der Filmprofis weggebrochen

Mit Videokassetten hat alles angefangen, inzwischen gibt es fast ausschließlich DVDs oder Blu-rays mit höherer Auflösung zu leihen. Zu leihen und nicht zu kaufen. Das Videodrom ist also ­weniger für Cineasten geeignet, die Filme sammeln und sie physisch oder in digitaler Form zu Hause haben möchten. Das Angebot richtet sich an jene, die einfach einen ­bestimmten Film erstmals oder erneut sehen wollen. Und bei rund 37.000 Filmen ist die Chance ziemlich groß, einen gesuchten Film hier auch zu bekommen; zudem steht mit Graf Haufen ein wandelndes Lexikon hinterm Tresen, der auch über die ausgefallensten Filme etwas zu sagen weiß – ein Kino­enthusiast der alten Schule, den seinerzeit sein Interesse für ausgefallene Musikfilme ins neu eröffnete „Videodrom“ getrieben hat. „Wir sind klein, aber speziell“, sagt der Videothekar. Und das wissen vor allem auch Profis zu schätzen, also Menschen, die aus beruflichen Gründen einen bestimmten Film sehen müssen.

Und da sind wir schon bei der ­Coronakrise. Denn genau diese wichtige Kundschaft der Profis ist seit März weggefallen. „Wenn keine Filme produziert werden, gibt es auch niemanden, der für seinen Job einen bestimmten Film sichten muss.“ In den ersten Wochen des Lockdowns im Frühjahr sei die Zahl der Ausleihen zwar angestiegen – das „­Videodrom“ durfte wie Buchläden geöffnet bleiben –, doch das habe dann schnell wieder nachgelassen. Und so kämpft der Laden wieder mal ums Überleben, es gab sogar vor zwei Jahren eine Benefizveranstaltung im Kino „Sputnik am Südstern“, um Geld für die angeschlagene Institution zu sammeln, Unterstützung erhielt Graf Haufen damals unter anderen von Regisseur Jörg Buttgereit.

Das Genre Horror war im „Videodrom“ schon immer gut vertreten – hier sind einschlägige Regisseure und Subgenres in Ordnern gesammelt.

Foto: Martin Schwarz

Die Konkurrenz, das sind ­heutzutage nicht mehr andere Videotheken, von denen es nur noch wenige gibt, sondern das ­digitale Angebot von Amazon und ­anderen Anbietern, Filme online zu ­sichten oder zu kaufen. Gegen diese Übermacht kommt Graf Haufen, Jahrgang 1965, nur an, indem er möglichst breit aufgestellt ist. Und da macht dem „Videodrom“ kein anderer Laden in Berlin etwas vor: Ob nun rare deutsche Dramen, ausgefallene Horrorfilme aus Spanien oder die neuesten TV-Serien – hier kann man es leihen. Ob ein Film vorrätig ist, das lässt sich auch auf der Homepage überprüfen: Die Datenbank dort ist immer auf dem neuesten Stand, eine Kundennummer muss man aber schon besitzen, um online zu stöbern, und Kunde kann man ­wiederum nur vor Ort im Laden werden. Allerdings ist online nicht zu erkennen, ob der Film im „Videodrom“ auch ausleihbar wäre.

Videodrom in Kreuzberg: Es ist ein ganz besonderer Ort

Machen wir doch mal die Probe aufs Exempel: Wie sieht es aus mit Filmen von Helmut Käutner, einem der erfolgreichsten deutschen Regisseure? Klar, die Klassiker „Große Freiheit Nr. 7“ und „Des Teufels General“ sind da, aber eben auch rare Filme wie „Das Geheimnis der ­Orplid“ oder „Auf Wiedersehen, Franziska“. Es macht aber auch Spaß, einfach ohne festen Filmwunsch in der Videothek zu stöbern, sich von auffälligen DVD-­Hüllen oder den zahlreich vertretenen Aufschriften „Filmtipp von Graf Haufen“ ­inspirieren zu ­lassen, in etlichen thematisch nach ­Regisseuren oder Filmgenres sortierten Ordnern zu stöbern oder mit den kompetenten Mitarbeitern zu fachsimpeln. In einem Regal prangt ein Schild mit der Aufschrift „Ja, ja, so blau, blau, blau strahlt die Blu-ray Disc, wenn beim TV-Glüh’n wir uns wiedersehen“. Und ­Anthony Hopkins als Hannibal Lecter mit Ledermaske mahnt einen am Eingang, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Es sind diese kleinen Dinge, die das ­„Videodrom“ von jeher zu etwas ­Besonderem gemacht haben. Ein spezieller Ort, in dem viel Liebe und Leidenschaft steckt: für die Filme, aber auch für jene Mitmenschen, die sich dieser Passion hingeben.

Videodrom, Friesenstr. 11, Kreuzberg, Tel. 692 88 04, Mo.–Fr. und So. 15–22 Uhr, Sbd. 13–23 Uhr, www.videodrom.de

DVDs und Blu-rays zum Leihen in Berlin