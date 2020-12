Reno Jünemann ist der Pantoffelheld aus Mitte

Reno Jünemann führt die Manufaktur in vierter Generation. Sein Vater Günter hilft an zwei Tagen in der Woche in der Manufaktur aus. Zudem haben die Jünemanns zwei angestellte Mitarbeiter im Ladengeschäft.

Berlin. Glück im Unglück hatte die kleine Pantoffel­manufaktur mit angeschlossenem Souterrain-Geschäft an der Torstraße in Mitte, unweit des Rosa-Luxemburg-Platzes. „Als der erste Lockdown im März kam, ist die Saison gerade zu Ende gegangen“, sagt Reno Jünemann, der 1991 im Familienbetrieb angefangen hat und den Laden seit 2007 allein – mittlerweile in vierter Generation – betreibt. Wenngleich Vater Günter bis heute in der Regel zweimal wöchentlich in der Werkstatt mithilft.