Schwarzes Gold: Hier werden Schallplatten-Liebhaber fündig

Berlin. In diesen unsicheren Zeiten sehnen sich die Menschen nach Beständigkeit, nach Verlässlichem. Und nichts ist beständiger und ausdauernder als die gute alte Vinyl-Schallplatte, die in den vergangenen zehn Jahren eine Renaissance erlebte. „Und seien wir mal ehrlich, wer schaut sich schon ein winziges CD-Cover an oder blickt durch seine Musik-Dateien auf dem PC durch? Eine Plattensammlung im Regal sieht nicht nur schöner aus, da wählt man mit Bedacht“, sagt Henry Voss, den viele nur unter seinem Spitz- und DJ-Namen Vossi kennen. Und legt die neue Scheibe von The Lurkers auf, einer Punkband der ersten Stunde.

Und Punkrock ist auch die Leidenschaft von Vossi, der hinter dem Verkaufstresen von „Dodo Beach East“ steht. Denn bevor der Plattenladen „Dodo Beach“ seine zweite Berliner Filiale eröffnete, hatte Vossi von 1991 bis 2018 unter dieser Adresse sein Geschäft „Vopo Records“, die Anlaufstelle für die Szene der Stadt. „Das war schon hart, den Laden aufgeben zu müssen“, so Vossi. Für die Leute von ,Dodo Beach‘ war klar, dass er bleiben muss. „Wir haben innerhalb von sechs Wochen den alten Laden renoviert und zum Record Store Day im April 2018 aufgemacht. „Nach wie vor kommen viele Stammgäste her“, so Vossi. „Und ich verkaufe immer noch Platten, aber jetzt habe ich nicht mehr das Risiko eines Geschäftsführers zu tragen“, sagt er und lächelt verschmitzt.

Hier muss man sich durchwühlen: Platten über Platten im Schöneberger Laden „Dodo Beach“.

Foto: Dodo Beach

Der „Record Store Day“ ist ein Höhepunkt für Vinyl-Liebhaber

Und oft schauen die Musiker, deren Platten hier in den Regalen stehen, auch selbst vorbei oder geben Autogrammstunden. Wenn man Glück hat, kann man Bela B von den Ärzten oder Arnim, den Sänger der Beatsteaks hier antreffen. Nach wie vor liegt der Schwerpunkt von „Dodo Beach East“ auf handgemachter Gitarrenmusik, aber auch Ska-, Hip Hop-, Reggae- sowie Funk & Soul-Vinyls sind zu haben. Nur eines fällt auf: Die CDs sind gänzlich verschwunden.

In Schöneberg gibt es „Dodo Beach“ bereits seit 2013 an der Vorbergstraße 13. Inhaber ist Thomas Spindler, der mit „Trinity Music“ auch eine der größten Berliner Konzertagenturen führt. Mit diesem Laden konnte Spindler nicht nur seine Leidenschaft für das Vinyl ausleben, er hatte auch gleichzeitig eine attraktive Vorverkaufsstelle für Konzertkarten. Es war auch klar, dass es ein Geschäft sein soll, in dem sowohl der Liebhaber obskurer Veröffentlichungen fündig wird, der Gelegenheitskäufer eine Auswahl hat und auch der beinharte Metal-Fan die Scheiben seiner Lieblingsband kaufen kann. Letzterer findet im „Dodo Beach“ sogar einen eigenen „Metal Dungeon“ vor: Im Keller befindet sich Berlins größte Abteilung mit Platten dieses Genres.

Schallplattenläden in Berlin – eine Auswahl

Logo Rock, Soul, Jazz, Punk, Ska, Blues, Country, Nostitzstr. 32, Kreuzberg, Mo.–Fr. 12–19 Uhr, Sbd. 11–17 Uhr

Rock, Soul, Jazz, Punk, Ska, Blues, Country, Nostitzstr. 32, Kreuzberg, Mo.–Fr. 12–19 Uhr, Sbd. 11–17 Uhr POP – Der Plattenladen An- und Verkauf von Vinyl, gelegentlich Konzerte, Yorckstr. 52, Kreuzberg, Fr.–Sbd. ab 12 Uhr, www.pop-berlin.de

An- und Verkauf von Vinyl, gelegentlich Konzerte, Yorckstr. 52, Kreuzberg, Fr.–Sbd. ab 12 Uhr, www.pop-berlin.de Sound Vinyl Store Nur Vinyl, moderate Preise, Nostitzstraße 18, Kreuzberg, Mo.–Sbd. 11–20 Uhr

Nur Vinyl, moderate Preise, Nostitzstraße 18, Kreuzberg, Mo.–Sbd. 11–20 Uhr Wowsville Beatnik, Garagen-Punk und Surf-Vinyl, mit Bar, Ohlauer Str. 33, Kreuzberg, tgl. 14–5 Uhr

Beatnik, Garagen-Punk und Surf-Vinyl, mit Bar, Ohlauer Str. 33, Kreuzberg, tgl. 14–5 Uhr Groove Records Soul, Funk, Hip Hop, Reggae, Rare Grooves, Pücklerstr. 36, Kreuzberg, Mo.–Sbd. 12–20 Uhr, www.grooverecords.de

Soul, Funk, Hip Hop, Reggae, Rare Grooves, Pücklerstr. 36, Kreuzberg, Mo.–Sbd. 12–20 Uhr, www.grooverecords.de HHV Records Urban Fashion trifft auf Urban Beats, HipHop, R&B, Grünberger Str. 54, Friedrichshain, Mo.–Sbd. 9–19 (Telefon-Service), www.hhv.de

Urban Fashion trifft auf Urban Beats, HipHop, R&B, Grünberger Str. 54, Friedrichshain, Mo.–Sbd. 9–19 (Telefon-Service), www.hhv.de Bis Aufs Messer Avantgarde, Jazz, Ambient, Marchlewskistr. 107, Friedrichshain, Mo.–Fr. 11–20 Uhr, Sbd. 11–18 Uhr, www.bisaufsmesser.com

Avantgarde, Jazz, Ambient, Marchlewskistr. 107, Friedrichshain, Mo.–Fr. 11–20 Uhr, Sbd. 11–18 Uhr, www.bisaufsmesser.com Soul Trade Soul, R&B, Blues, vor allem aber von Jazz, Funk und Hip-Hop Sanderstr. 29, Neukölln, Tel. 694 52 57, Mo.–Fr. 12–20 Uhr, Sbd. 11–18 Uhr

"Dodo Beach": Zehntausende Platten im Laden und im Versand

Außen unscheinbar: der Plattenladen „Dodo Beach East“.

Foto: Dirk Teuber

Damit nicht noch mehr Kunden zu den großen Anbietern im Onlinehandel wechseln, wurde ein eigener Online-Versand eingerichtet. „Inzwischen haben wir mehr als 30.000 verschiedene Schallplatten im Laden und noch mehr über unseren Versand – von raren 60s-Beat-LPs über aktuelle Indie-Neuheiten und neu aufgelegte Jazz-Klassiker von Blue Note bis hin zu brachialen Metalscheiben“, so Stephan Schulz, der für beide Läden zuständig ist.

Wie Vossi, der als DJ in den Clubs auflegt, ist auch Stephan Schulz den Berliner Musikkennern ein Begriff. Er spielt in der R&B- und Beat-Combo The What... For, die bereits seit Mitte der 1980er-Jahre existieren. Den riesigen Secondhand-Bereich mit Raritäten betreut Johnny, der mit Bands wie The No-Counts ebenfalls die West-Berliner Garage-Rock-Szene prägte. „Gerade die „gebrauchten Scheiben laufen gut“, so Stephan Schulz. Es kommt inzwischen oft vor, dass zum Beispiel die umfangreiche Plattensammlung des Vaters angeboten wird.

„Am Sonnabend läuft das Geschäft am besten“, sagt Vossi, der auch gleich das Gespräch unterbrechen muss und einem Kunden bei der Kleidungswahl beraten muss. Denn neben Schallplatten werden auch T-Shirts sowie Jacken, die in den 1960er- und 1970er-Jahren die Musikmode prägten, angeboten. Ein eigenes Regal wurde für die Veröffentlichungen zum „Record Store Day“ eingerichtet, der eigentlich im April stattfinden sollte und mit besonderen Editionen aufwartet. „Dieses Jahr fanden gleich drei ,Record Store Days‘ statt“, so Vossi und fährt fort: „Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er aufgeteilt, damit die Läden nicht überrannt werden“. Durch die strengeren Vorschriften des neuen Lockdowns dürfen sich nur sieben Personen im Laden aufhalten. Am Eingang steht auch ein Tisch mit Desinfektionsmittel und Tüchern.

Sie vermissen die Live-Musik

Stephan Schulz und Vossi vermissen die Live-Musik. „Hier haben schon bekannte Musiker gespielt“, so Schulz und berichtet stolz von Konzerten mit Robert Forster von The Go-Betweens oder Laura Carbone. „Oft stehen sie mit ihrer kompletten Band zwischen den Regalen und spielen. Da staunen auch die Kunden“, sagt Stephan Schulz.

Und eines ist auch zu beobachten. „Die Kunden werden jünger. Die Zeiten, in denen nur Nerds Platten kauften und wo die Plattenhändler wie in ,High Fidelity‘ sich über ihre Besucher lustig machten, sind vorbei“, sagt Vossi lachend und freut sich, als jemand tatsächlich die giftgrüne Vinylscheibe der Lurkers kauft.

Dodo Beach, Vorbergstr. 8, Schöneberg, Mo.-Sbd. 13–18 Uhr, zweite Filiale: Dodo Beach East, Danziger Str. 31, Mo.-Sbd. 13–18 Uhr, www.dodobeach.de