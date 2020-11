Berlin.

Ja, es gibt ihn noch, den kleinen Laden mit dem unaussprechlichen Namen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Mit „Chuchichäschtli“, wörtlich übersetzt „Küchenkästlein“, ist ein kleiner Küchenschrank gemeint. Und das Wort wird so ausgesprochen, wie es dasteht, eben mit den drei für die Schweiz so berühmten „CH“ hintereinander: „Chuchichäschtli“. „Stimmloser uvularer Frikativ“ ist der Fachbegriff für diesen Laut.

„Das mit dem Zungenbrecher war so gewollt“, sagt Christian „Chris“ Kaiser, geboren im Kanton Solothurn. „Die Leute sollten darüber stolpern. Das ging sogar so weit, dass in den Wochen nach der Eröffnung 2012 Passanten den Laden betreten haben, nur um zu ­erfahren, wie man dieses Wort ausspricht.“ Und damals erkundete auch die Berliner Morgenpost für die Serie „Perlen“ erstmals das Geschäft, stolz hält Kaiser ein sorgfältig eingeschweißtes Blatt mit dem damaligen Artikel in die Höhe.

Im „Chuchichäschtli“ gibt es alles, was Liebhaber von Schweizer Spezialitäten begehren.

Kaiser betreibt zusammen mit seinem Mann Matthias – er ist aus dem süddeutschen Waldshut, aber das ist ja fast schon Schweiz – den Spezialitätenladen mit Schweizer Waren. Und der hat sich in den vergangenen Jahren zur beliebten Anlaufstelle für all jene entwickelt, die entweder selbst Schweizer sind oder dort gelebt haben – und bestimmte Produkte vermissen. Und das gilt nicht nur für Berliner, sondern für alle. „Wir betreiben den einzigen Laden dieser Art in ganz Deutschland und liefern über unseren Bestelldienst online überall hin“, sagt Matthias Kaiser. „Dieser Bestelldienst hat uns während des Corona-Lockdowns im Frühjahr buchstäblich den Allerwertesten gerettet. Wir hatten zwar durchgängig geöffnet im April und Mai, aber es kam ja kaum jemand.“

Chuchichäschtli: Der Schwerpunkt im Laden liegt auf Gaumenfreuden

Betritt man nun das „Chuchichäschtli“, dann überrascht zuallererst die Vielfalt der angebotenen Produkte in dem sympathisch vollgestellten Raum, keine leeren Wände sind mehr zu sehen wie zur Eröffnung. Zwar liegt der Schwerpunkt eindeutig auf Gaumenfreuden, aber die berühmten Schweizer Taschenmesser sind hier ebenso zu haben wie Schweizer Thermos­kannen, Schweizer Pfannen oder Fußabtreter mit der Schweizer Flagge.

Über den Regalen hängen alte Fotos oder ­Schallplattenhüllen von berühmten Eidgenossen wie den Komiker Emil Steinberger oder den Entertainer Vico Torriani. In den ­Regalen darunter: Schweizer Schokolade, Schweizer Edelbrände, Schweizer Kekse, Schweizer Marmelade, Schweizer Kartoffelchips, Schweizer Trockenwurst, Schweizer Wein. In den Kühlschränken: die ­phänomenale Schweizer Kalbsbratwurst, Schweizer Hartkäse, Schweizer ­Raclette, Schweizer Käsefonduemischungen.

Auf die letzten beiden Produkte ist Christian Kaiser ­besonders stolz: „Wir haben 16 Sorten ­Käsefonduemischungen ab 20 Euro im Angebot, die sind auch mal mit Rotwein, mal mit Prosecco oder sogar mit Trüffel angereichert. Und unter ­unserer Raclette­käseauswahl befinden sich Sorten mit Pfeffer, Chili oder ganzen ­Knoblauchscheiben.“ Chris strahlt, wenn er das erzählt, man spürt: Der Mann ist mit Herz bei der Schweizer Sache.

Sie halten ständig Ausschau nach neuen Leckereien

Hat denn dieses Engagement auch etwas mit Patriotismus zu tun? „Das werde ich oft gefragt“, sagt er. „Sagen wir es mal so: Ein echter Patriot würde seine Heimat nie verlassen!“ Und er hat sogar Kritik an bestimmten Importen: „Der ­Emmentaler ist der langweiligste Käse der Schweiz!“ Viel interessanter seien andere Waren „us em Ämmital“, etwa der Greyerzer Käse oder der Crème Chèvre, ein pikanter Ziegenkäse. Chris weiß genau, was er will und hält stets Ausschau nach neuen ­Leckerlis. Vor Kurzem erst habe er bei einem B­esuch in der alten Heimat eine fantastische Bauern­bratwurst im Aargau entdeckt und sei nun mit dem dortigen Fleischer in Verhandlungen über eine Zulieferung.

Und so begebe man sich in diesen ­reizenden kleinen Laden mit seinen ­beiden sympathischen Chefs, decke sich mit ­bekannten Spezialitäten wie Bircher Müsli, Toblerone oder Bündnerfleisch ein oder lasse sich klangvolle Produkte wie den „Röteli“-Kirsch­likör, die Lebkuchen-Variante „Bärli-Biber“, den „Fendant“, eine Weinsorte, „Zwicky“ Zopfmehl oder „Lenzburger Bauernschüblig“ vorführen.

Oder man hört gebannt zu, wie einer der beiden Herren Kaiser über die Besonderheiten der Schweizer Kartoffelchips referiert und dabei ganz leuchtende Augen bekommt. Gut, ganz billig ist das Sortiment nicht. Aber die Qualität, die stimmt im „Küchenkästlein“.

Chuchichäschtli, Holsteinische Str. 19, Wilmersdorf, Tel. 53 67 72 20, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, Onlinshop: www.chuchichaeschtli.de