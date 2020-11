Teeladen "Chaya" bringt ein Stück Japan nach Berlin

Berlin. Gleich links neben dem Eingang des Japanladens „Chaya“ steht eine schwarz glänzende, historische Samurai-Rüstung. „Wir legen Wert auf Tradition“, betonen Harald Diez und Kyoko Kuge bei einem Tässchen grünem Sencha Tee. Den kann man mit Blick auf den „hohlen Zahn“ an einer kleinen Theke genießen. Dazu gibt es Osembe, kleine, würzige Reiscracker. Wer es süßer mag, kann auch ein fantastisch schmeckendes Stück Matcha-Cheesecake zum herben Tee bestellen. Beides wird zu kleinem Preis angeboten, wie vieles im „Chaya“.

20 Jahre hat Harald Diez in Japan gelebt, für eine Handelsfirma gearbeitet, dort seine Frau Kyoko kennengelernt und mit ihr zurück in Deutschland eine Importfirma gegründet. Über diesen Großhandel beziehen die beiden agilen Ü-60er den Großteil der rund 1500 Artikel im 150 Quadratmeter großen Ladengeschäft.

Wie ein kleines Kaufhaus präsentiert sich das „Chaya“. So werden mit japanischer Klarheit und Schönheitssinn hunderte verschiedene Keramikwaren präsentiert. Von einfachen, preiswerten Schalen für Reis oder Suppe um acht Euro bis zu unikaten Töpferkunstwerken für den zehnfachen Preis. Dazu kommen Nippon-Accessoires wie Stäbchen in unterschiedlichen Materialien und Designs, günstig gepreist aus Kunststoff, bis zu edleren Ausführungen aus Naturholz. Gegenüber steht eine große Auswahl an Eisenguss-Teekannen. „Die sind bei unseren Kunden sehr beliebt“, erklärt Harald Diez, der eine amüsante Mischung aus leichtem Mainzer Dialekt und japanischer Sprachmelodie spricht. „Aber in Japan benutzt die kein Mensch“, stellt er trocken fest. Seinen Humor stellt er auch mit der Aussage unter Beweis, dass die von vielen Menschen mit Japan verbundenen Tatami-Betten ursprünglich aus Finnland stammten.

Die Betreiber Harald Diez und seine Frau Kyoko Kuge haben sich in Japan kennengelernt.

Foto: Franz Michael Rohm

Alles für eine traditionelle japanische Teezeremonie

Eindeutig aus Japan hingegen kommt eine kleine Auswahl an Kimonos, deren Modelle aus Baumwolle Yukata heißen. „Seidenkimonos kosten ab 250 Euro“, berichtet Kyoko Kuge. Eine große Abteilung ist feinen Düften gewidmet, neben Tee der zweiten Leidenschaft der Frau von der Westküste von Japans Hauptinsel Honshu. Räucherstäbchen in mannigfaltiger Qualität von der ältesten japanischen Fabrikation Nippon Kodo, die seit 1575 produziert. Stolz ist Frau Kuge auf die Auswahl raucharmer Stäbchen.

Der Name des Geschäfts, „Chaya“, bedeutet Teeladen, und so wundert es kaum, dass diesem traditionellen japanischen Genussmittel und dem dafür nötigen Zubehör ebenfalls viel Raum eingeräumt wird. Dutzende Kyusu stehen zur Auswahl, so genannte Einhandkannen. Sie heißen so, weil man mit einer Hand und den Fingern einen seitlich aus der Kanne ragenden Griff umschließt, und gleichzeitig den Deckel mit dem Daumen beim Eingießen vom Runterfallen festhalten kann.

Das Spektrum reicht von Industrieware bis zu handgefertigten Kyusu. Daneben steht Tee im Zentrum der kaufmännischen Aktivitäten der beiden Geschäftsinhaber. „Sowohl Anbau als Verarbeitung und vor allem Zubereitung nimmt in Japan großen Raum ein“, erklärt Harald Diez. Im Gegensatz zu chinesischen Tees, die häufig geröstet würden, werde der japanische grüne Tee bedampft.

Auch Udon- und Ramennudeln gibt es im "Chaya"

Bis zu drei Mal kann der herbe, leicht bittere Sencha Fukamushi aufgebrüht werden. „Das Wasser sollte nicht kochen, sondern idealerweise 70 bis 80 Grad heiß sein“, verrät Kyoko Kuge. Sie hat bei Teebauern in Japan eine eigene Mischung in Auftrag gegeben, die sie deutschlandweit verkauft. Das Angebot im „Chaya“ reicht von dem preiswerten Genmaicha, in dem gerösteter Reis zum Aroma beiträgt, bis zu edlem, unter Schilfdecken beschattet wachsendem Gyokuro-Tee, von dem 100 Gramm rund 70 Euro kosten.

Wer Matcha-Teepulver sowie Schalen, Bambusbesen und weiteres Zubehör für die traditionelle Teezeremonie sucht, wird bei „Chaya“ ebenfalls fündig. Wenn es die Hygiene- und Abstandsregeln erlauben, werden auch Kurse zum Erlernen dieser aufwändigen und zeitintensiven Zeremonie angeboten.

Relativ neu im Programm ist eine kleine Auswahl an Lebensmitteln, zu denen neben dem Reisgebäck Osembe auch die in Mode gekommenen Udon- und Ramennudeln für Suppen zählen. Auch eine kleine Zahl an Sake, Reiswein und auch Reisschnaps-Spezialitäten sind im Angebot. „Bringt an langen Winterabenden die Sonne nach Hause“, sagt Harald Diez und lächelt verschmitzt.

Chaya im Bikini Berlin, 1. OG, Budapester Straße 38–50, Tel. 26 39 08 39, Mo.–Sbd. 11–18 Uhr, www.chaya.de