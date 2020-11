Berlin.

Begonnen hatte es mit dem schmerzenden verlängerten Rücken einer Bekannten. Diese war, wie Margot Redmann in ihrer Hinterhofetagenwohnung an der Schönhauser Allee erzählt, mit einem recht üppigen Gesäß ausgestattet und sagte eine Fahrradtour ab, weil ihr danach immer der Hintern weh tat. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass der Sattel zum einen zu hart war, zum anderen die Innenposeiten durch das Treten aneinanderrieben, was zu fast wundgescheuerten Stellen führte. Da Margot Redmann eine Frau der Tat ist, dauerte es nicht lange, bis die studierte Maskenbildnerin in der Requisite ein Stück Stoff – sie erinnert sich genau: Tigermuster! – mit etwas Vlies unterpolsterte und der Bekannten dadurch viele angenehme Stunden beim Radeln ermöglichte.

Zu einer richtigen Geschäftsidee wurde die Sache mit den Sattelbezügen etwas später. Nach Mitarbeit bei Filmen wie Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ mit Christoph Waltz und „Monuments Men“ von George Clooney erhielt die damals 55-Jährige keine Aufträge mehr. „Die einen wollten das Team verjüngen, die anderen mussten sparen. In dem Moment wusste ich: Das war’s. Die Frage, die ich mir stellte, war: Hartz IV oder was Neues“, erzählt die Mutter von zwei Töchtern beim Espresso. Sie begab sich eine Woche in „innere Klausur“. Da fiel ihr die Geschichte mit dem Sattelbezug wieder ein.

Im Bekanntenkreis fragte sie, ob jemand für so etwas Geld ausgeben würde. Und wo sie verkaufen könne. Die Resonanz war positiv, eine Freundin empfahl den Kollwitzmarkt. Zu den ersten Kunden zählten Touristen aus der Schweiz. „Das sind ja schöne Sattelmützen“, hätten die gesagt. Damit war der Name für ihr Produkt geboren. Als Firmennamen wählte sie einen Kosenamen, den ihr eine Tante gegeben hatte: Gottele, als Verniedlichung von Margot.

Jede Sattelmütze ist ein Unikat.

Foto: Franz Michael Rohm

Die Modelle passen auf alle Sättel und eignen sich für jedes Wetter

Recherche und vor allem viel zuhören, wenn Kunden die Ware begutachten, führten zu Produktverbesserungen. Die wohl wichtigste war, dass Margot Redmann das Schöne und das Praktische miteinander verband. Da selbst in Berlin nicht nur permanent die Sonne scheint, versah sie ihre wunderschönen Deckenstoffe nicht nur mit einem dicken Volumenvlies gegen Kälte und Hitze, sondern auch mit einem wasserabweisenden Synthetikstoff auf der Innenseite. Die wird durch ein schlichtes Wenden zur Oberseite und ermöglicht den Käuferinnen und Käufern auch bei Regen einen trockenen Hintern. Drei Grundmodelle von Fahrradsätteln liegen ihren Formen zugrunde: schmale Sportsättel, breite Aufrecht- oder Citybikesättel und ganz breite Sättel für Menschen, die aufrecht sitzend fahren.

Das A und O der „Gottele“-Sattelmützen sind die Stoffe. Margot Redmann verwendet fast ausschließlich Polsterstoffe, größtenteils aus Baumwolle. „Die müssen einfach enorm strapazierfähig sein, je nach Benutzung“, sagt die gebürtige Wismarerin. Ein Kunde schickte ihr ein Bild von seiner Tour bis nach Gibraltar und zurück. Das waren 6000 Kilometer, und die Sattelmütze sieht gut aus. Das Foto hängt in ihrem kleinen Verkaufsraum in ihrer Wohnung.

Die Sattelmützen kosten ab 35 Euro

„Bei den Stoffen hatte ich einfach Glück und habe einen Händler kennengelernt, der Hunderte Stoffe auf Lager hat, von einfachen Polsterstoffen über aufwendige Kvadrat-Stoffe bis zu erlesenen Morris-Stoffen. Da kostet der laufende Meter mehr als 200 Euro“, erzählt Margot Redmann. Für eine Sattelmütze aus diesem Material verlangt sie 55 Euro. Einfache Modelle sind für 35 Euro im Angebot. Den Sommer über verbringt sie vier Tage die Woche auf Rügen, wo sie mit ihrem zum Verkaufsstand umgebauten Lastenfahrrad auf dem Kunstmarkt in Thiessow verkauft. Von Anfang November bis Anfang April ist sie durchgehend in Berlin, sonnabends auf dem Kollwitzmarkt.

Die gesamte Produktion vom Zuschnitt bis zur fertigen Sattelmütze findet im Atelier in ihrer Wohnung statt, die beiden Töchter haben ihr beim Aufbau eines Internet-Shops geholfen. Ihre Arbeitswoche hat 60 Stunden, „aber es macht mir Spaß und ich bin selbstständig, das zählt“.

Mehr Umsatz hat sie trotz erhöhtem Fahrradaufkommen wegen Corona nicht. „Die Industrie ist ja auch nicht faul, die Sättel sind zum Beispiel durch Gel-Polster bequemer geworden.“ Ihre Sattelmützen sind aber etwas für Individualisten mit Stil.

Gottele, Schönhauser Allee 72 D, Prenzlauer Berg, Tel. 41 72 26 61 und 0173-230 05 14, Termine: Mo.-Mi. nach Vereinbarung. www.gottele.berlin