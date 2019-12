Marzipan aus Berlin: Bei "Wald" in Charlottenburg gibt es ostpreußisches Naschwerk

Berlin. Es gibt Dinge, die sind zu Weihnachten nicht verhandelbar: etwa der geschmückte Tannenbaum, der Festtagsbraten oder die bunten Teller. Basta! Das ist schöne Tradition. Und gerade der bunte Teller muss mit all seinen Bestandteilen tradierten Kindheitsmustern entsprechen mit Apfel und Apfelsine, Haselnuss und Pfefferkuchen, Schoko-Weihnachtsmann und natürlich: Marzipan in allen Varianten als Brot, Kartoffel oder Konfekt.

Das sind die Klassiker, die das weihnachtlich gestimmte Herz erfreuen und oft als Erstes nach einem opulenten Festschmaus als süße Nascherei verzehrt werden. Marzipan ist ausgesprochen vielfältig. Ähnlich einer Knetmasse lassen sich die unterschiedlichsten Formen daraus modellieren. Auch gilt es als verdauungsfördernd: die Leckerei aus Mandeln und mehr genießt einen guten Ruf unter den von Völlerei geplagten Zeitgenossen.

Vielfalt ist angesagt: links das geflämmte Marzipan in Brezelform und mit Fruchtfüllung, daneben als Konfekt verpacktes.

Foto: Moritz Stengel

Das Rezept aus dem Jahr 1905 stammt von Großvater Paul Wald

Einer, der sich mit Leib und Seele der Zubereitung dieses Naschwerks verschrieben hat, ist Ralf Bentlin. Ein Enthusiast, der die Tradition einer besonderen Form dieser Süßigkeit in Berlin am Leben hält: die des Königsberger Marzipans. Im Osten, im 600 Kilometer von Berlin entfernten Königsberg (Ostpreußen), dem heutigen russischen Kaliningrad, wurde ein besonderes Marzipan kreiert, das sich in Geschmack und Konsistenz von dem hiesigen unterscheidet.

Wie auch in der deutschen Marzipan-Hochburg Lübeck sind die Hauptbestandteile gemahlene Mandeln und Zucker. Doch bei der Herstellung der Königsberger Variante werden auch noch Bittermandeln und ein Hauch Rosenwasser hinzugegeben. „Dieses besondere Aroma macht unser Marzipan so unverwechselbar. Und – das ist auch für viele Freunde unserer Leckereien wichtig – es ist weniger süß“, beschreibt Ralf Bentlin die kleinen Köstlichkeiten.

Was genau in seiner Marzipan-Masse enthalten ist, darüber hüllt sich der 65-Jährige in Schweigen: „Geheimes Familienrezept.“ Nur so viel verrät er: „Keine Konservierungsstoffe, kein Alkohol und mehr Mandeln als bei der Konkurrenz.“

Der Laden ist zugleich ein Museum der Marzipan-Tradition

Seit mehr als 100 Jahren wird das Rezept seines Großvaters, der 1905 in Königsberg geborene Konditormeister Paul Wald, gehütet. Seit 1947 gibt es den heute liebevoll mit rosa-weiß gestreifter Tapete an den Wänden und dem üppig gefüllten gold-weißen Verkaufstresen ausgestatteten kleinen Laden an der Charlottenburger Pestalozzistraße. Der ist zugleich ein Museum der Familien- und Marzipan-­Tradition mit zahlreichen Fotos, Urkunden, Zeitungsausschnitten und alten Rosetten- und Figuren-Formen aus der Produktion.

Tradition in Berlin seit rund 72 Jahren.

Foto: Wald Promo

Die erfolgt im Hinterzimmer, wo in der Vorweihnachtszeit bis zu fünf Personen damit beschäftigt sind, in Handarbeit die Marzipan-Masse zu kneten, die typischen kleinen Brezel-Pralinen zu formen, Konfekt herzustellen, zu schokolieren und natürlich zu flämmen. Denn das Flämmen ist ein sichtbares Merkmal des Königsberger Marzipans. Dabei entsteht eine leicht bräunliche Oberfläche aus karamellisiertem Zucker. „Das ist ein präziser Prozess, der viel Erfahrung benötigt, damit Konsistenz und Farbe stimmen“, sagt der Seniorchef.

Ihm zur Seite steht sein 25 Jahre alter Sohn Zino, der nach seinem „International Business“-Studium in diesem Jahr in den väterlichen Betrieb eingestiegen ist. Und der Vater ist froh über diese Unterstützung. Besonders in der Weihnachtszeit, wo seit Anfang November 12 bis 14 Stunden an jedem Tag der Woche die filigranen Köstlichkeiten produziert, verpackt, verschickt und im Geschäft verkauft werden. Und natürlich werden auch besondere Kundenwünsche für Jubiläen oder Hochzeiten angefertigt, etwa kunstvoll verzierte Torten, die als Gruß an den Beschenkten mit Marzipanbuchstaben dekoriert werden.

Drei Tonnen Marzipan pro Jahr

Pro Jahr werden bei „Wald“ drei Tonnen Marzipan verarbeitet, ein Drittel davon im November und Dezember. Da ist es gut, dass schon ordentlich für die Feiertage vorproduziert wurde, denn „Wald“-Marzipan-Fans sind keineswegs nur viele Berliner wie einst auch Loriot und Harald Juhnke, sondern es gibt auch immer mehr Liebhaber in Japan und im Nahen Osten, die die Charlottenburger Süßigkeiten ordern. Und der Chef verspricht: „Bei trockener und kühler Lagerung hält unser Marzipan mindestens fünf Wochen.“

Kann, muss es aber nicht. Denn Weihnachtszeit ist Marzipanzeit.

Wald Königsberger Marzipan, Pestalozzistraße 54a, Charlottenburg, Tel. 323 82 54, Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr, Sbd. 10–15.30 Uhr, www.wald-koenigsberger-marzipan.com