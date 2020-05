Nach Aufruf von Attila Hildmann - Corona-Autokorso in der City

Berlin. Nach wochenlanger Corona-Einschränkung gibt es bei Demonstrationen in Berlin ab diesem Wochenende keine begrenzte Teilnehmerzahl mehr. Für Samstag sind laut Polizei mehrere Dutzend Demonstrationen angemeldet, darunter jetzt auch größere. Bislang durften nur 100 Menschen - mit Abstand - zusammen demonstrieren. Der rot-rot-grüne Senat hatte die Lockerung am Donnerstag beschlossen.

Nach Hildmann-Auruf: Autokorso gegen Corona-Maßnahmen

Eine Frau zeigt bei einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Olympiastadion ein Plakat mit der Aufschrift "Corona-Untersuchungsausschuss."

Foto: dpa

Als Protest gegen die Corona-Maßnahmen startete am Samstagmittag vor dem Berliner Olympiastadion in Charlottenburg ein Autokorso. Mehrere Dutzend Wagen und Motorräder folgten hupend dem auffälligen Porsche von Vegan-Koch und Bestsellerautor Attila Hildmann. Sie wollten am Nachmittag vor dem Kanzleramt eintreffen.

Hildmann (39) war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungserzählungen aufgefallen, er hatte mehrfach zu Versammlungen aufgerufen. Zum Start am Samstagmorgen posierte er mit einer Deutschlandfahne vor dem Stadion. Die Polizei begleitete die Aktion.

Wegen eines #Fahrzeugkorsos kann es zwischen 10:45-14:45 Uhr zu kurzzeitigen #Verkehrseinschränkungen ab Olympischer Platz in #Westend bis zur Straße des 17. Juni in #Tiergarten kommen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) May 30, 2020

Versammlungen sind am Samstag laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz, am Alexanderplatz, am Großen Stern und vor dem Reichstag angemeldet. Forderungen der Demonstranten sind zum einen, alle Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Pandemie zu beenden. Hinzu kommen Aufzüge, die sich gegen reche Hetze und Verschwörungsmythen wendeten.

Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte vorab mitgeteilt, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen.

Ein Tesla mit den Aufschriften "Friedensfahrzeug" und "Widerstand 2020" steht bei einer Demonstration gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Ramstein am Brandenburger Tor.

Foto: dpa

