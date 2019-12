1. Januar 2020: Berliner begrüßen das Neujahr mit einem Eisbad

Wellness in Buch: Schwimmbad öffnet am 6. Januar 2020

Wellness in Buch: Schwimmbad öffnet am 6. Januar 2020

Berlin. Alle Jahre wieder. Die "Berliner Seehunde" starten beim kühnen Neujahrsbaden mit Eisschwimmen ins Neue Jahr. Im letzten Jahr haben sich rund 50 Unerschrockene ins kühle Nass gestürzt. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum traditionellen Eisbaden.

Wann und wo findet das Neujahrsbaden im Orankesee statt?

Baden bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt - das können manche Berliner sogar genießen. An Neujahr sammeln sich die Eisbader wieder einmal am Orankesee. Die Mitglieder des Vereins Berliner Seehunde treffen sich wie gewohnt am 1. Januar 2020 um 11 Uhr zum Neujahrsbaden am Strandbad Orankesee (Gertrudstraße 7, 13053 Berlin) in Alt-Hohenschönhausen.

Kann jeder mitmachen?

Achtung: Die Treffen des Vereins sind keine öffentliche Veranstaltungen - auch an Weihnachten und Neujahr nicht. Wer mitmachen will, kann sich über die Internetseite des Vereins informieren. Dort heißt es zu Neumitgliedern: "Gerne könnt Ihr auch erst einmal das Winterschwimmen ausprobieren und wenn Euch das kalte Wasser zusagt, würden wir uns über Eure Mitgliedschaft bei den Berliner Seehunden freuen."

Das Eisfasching beziehungsweise 35. Winterbaden in Berlin wird im Freibad Orankesee am Sonnabend, den 11. Januar 2020 ab 14.00 Uhr unter dem Motto "Berlin vor 100 Jahren" stattfinden. Die Berliner Seehunde laden Besucher zum Zuschauen ein.

Hier finden Sie den Veranstaltungskalender der Saison 2019/2020

Braucht man Badebkleidung?

Die hartgesottenen Vereinsmitglieder gehen in der Regel ohne Bekleidung oder in Verkleidung baden. Auf der Vereinsseite heisst es: "Wir leben hierbei in der Regel die freie Körperkultur, sind aber auch offen für Mitschwimmer, die in Badekleidung ihrem Hobby nachgehen möchten." Die Seehunde sind seit 1980 als Abteilung „Winterschwimmen“ in der SG Bergmann-Borsig e. V. organisiert.

Wie wird das Wetter an Neujahr?

Sonne, Wolken, Blitzeis oder Sturm? Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Wetterlage an Silvester und Neujahr - und natürlich die Badetemperaturen.

So wird das Wetter heute und morgen in der Hauptstadt

