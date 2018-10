Jazzfest Berlin 2018 - Programm, Tickets & Termine

Die Berliner Festspiele laden zum 55. Jazzfest Berlin: An vier Tagen im November gibt es beim Jazzfest Berlin nicht nur im Haus der Berliner Festspiele ein abwechslungsreiches Programm für alle Jazzliebhaber.

Was ist das Jazzfest Berlin?

Das Festival gibt es bereits seit 1964 und zählt zu den traditionellen Highlights der Jazzszene. In den ersten beiden Jahrzehnten dominierten noch überwiegend US-amerikanische Stars das Festival. In den 1980er Jahren legte man dann den Schwerpunkt erfolgreich auf Jazz als Weltmusik.

Wann und wo findet das Jazzfest Berlin 2018 statt?

Die 55. Ausgabe des Jazzfest Berlin unter der neuen künstlerischen Leitung von Nadin Deventer findet vom 1. bis 4. November 2018 statt. Knapp 200 Musiker und Musikerinnen aus rund 15 Ländern spielen in verschiedensten Formationen im Haus der Berliner Festspiele und weitere Spielstätten in Berlin. An Orten wie dem A-Trane, dem Martin-Gropius-Bau, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und des Institut Français wird sowohl vertraute Klänge als auch gänzlich innovative zu hören sein.

Programm: Großes Eröffnungskonzert am 1. November

Gleich zum Festivalstart am 1. November öffnet das Haus der Festspiele seine Türen mit einem über 5-stündigen Konzerterlebnis, das mit neun Acts auf insgesamt fünf Bühnen das „Haus of Jazz“ zum Erklingen bringt. Zu den Anfängen des Jazz widmen sich am Sonnabend der Pianist Jason Moran und der Filmemacher Bradford Young mit dem audiovisuellen Werk „James Reese Europe & the Absence of Ruin“. Dem voran geht das Konzert der WDR Big Band, bevor mit Makaya McCraven und Nubya Garcia die Nacht im Prince Charles ausklingen wird. Der Sonntag steht vor allem im Zeichen der Begegnung: Musikalische Kiezspaziergänge und Ausstellungsbesuche setzen Ruhepunkte zwischen den Konzerten.

>>> Hier geht es zum vollständigen Programm des Jazzfestes Berlin 2018

So erhalten Sie Tickets für das Jazzfest

Das Festival findet auf mehreren Bühnen im Haus der Berliner Festspiele, Quasimodo, A-Trane, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und anderen Veranstaltungsorten in Berlin statt. Je nach Bühne beginnen die Ticketpreise bei 15 Euro und gehen bis 55 Euro. Karten können online auf der Internetpräsenz der Berliner Festspiele vorbestellt oder an den Kassen im Haus der Festspiele sowie im Martin-Gropius-Bau gebucht werden.

Kasse im Haus der Berliner Festspiele

Schaperstraße 24, 10719 Berlin

Montag bis Samstag 14.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 4. November ab 14:00 Uhr

Abendkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

Kasse im Martin-Gropius-Bau

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

Mittwoch bis Montag von 10:00 – 18:30 Uhr



Berliner Jazzfest 2018, Donnerstag, 1. November, bis Sonntag, 4. November 2018, im Haus der Berliner Festspiele, A-Trane, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Institut Francais u. a. Orte, Details auf www.berliner-festspiele.de/jazzfest

Vom 1. bis 6. November 2018 findet das Jazzfest Berlin statt.

