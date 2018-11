Berliner Märchentage 2018 - Termine, Programm & Höhepunkte

Bereits zum 29. Mal finden die Berliner Märchentage statt. 2018 stellen die Berliner Märchentage "Macht und Ohnmacht" in den Mittelpunkt des Festivals. Mehr als 800 Veranstaltungen an 350 Orten in und um Berlin laden zwischen dem 8. November und dem 25. November 2016 zu einer Reise in die Welt der Märchen ein. Veranstaltet wird das Festival in der Hauptstadt von „Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur".

Die Berliner Märchentage wurden 1990 am 2. April - dem Geburtstag von Hans Christian Andersen - gegründet. Seitdem finden sie regelmäßig an 17 Tagen im November statt. Bibliotheken, Buchhandlungen, Schulen, Konzert- und Theaterhäuser, öffentliche Verwaltungen und Botschaften öffnen aus Anlass der Berliner Märchentage ihre Türen. Höhepunkt des Festivals ist die feierliche Preisverleihung der Goldenen Erbse. Die meisten Veranstaltungen der Berliner Märchentage sind kostenlos.

Höhepunkte der 29. Berliner Märchentage - eine Auswahl

Lange Nacht der Märchenerzähler

Kann man mit dem Schicksal verhandeln, es gar überlisten? Im Märchen ist alles möglich - da wird die Zeit einfach angehalten, das Unglück muss weiterziehen, Liebe wird erobert und Hans wird König. In der langen Märchen-Nacht werden Macht und Ohnmacht in vielen Geschichten und Märchen aus aller Welt gedreht und gewendet, zum guten Ausgang? Das bleibt abzuwarten. Fünf Stunden dauert die „Lange Nacht“, bei der verschiedene Märchenerzähler das Publikum mit auf eine märchen- und sagenhafte Reise mitnehmen. Durch den Abend führt Marlies Ludwig.

Lange Nacht der Märchenerzähler, Sonnabend, 24. November 2018 ab 19 Uhr; Eintritt: 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro), mit Voranmeldung, Tel. 615 20 20, für Kinder ab 8 Jahren; Ort: Tiyatrom, Alte Jakobstr. 12, Kreuzberg, U6 (Kochstraße), Bus M29 (Waldeckpark), Bus 248 (Jüdisches Museum).

Die Frohe Botschaft - Märchen aus der Mongolei

Der mongolische Botschafter lädt die Kinder zu einer Märchenstunde in eine traditionelle Jurte in der Botschaftsresidenz ein. Die Kulturbotschafterin Oyuntuya Oyunjargal führt die Kinder in einer Gesprächsreise durch das Land. Sie stellt Kultur, nomadisches Leben, Sitten und mongolische Trachten vor. ie Besucher können auch mongolische kulinarische Spezialitäten probieren. Anschließend stehen beide für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Die Frohe Botschaft - Märchen aus der Mongolei, Freitag, 23 November, 10 Uhr, 8-10 Jahre; Eintritt frei; Voranmeldung erforderlich, Tel. 347 094 79 (Märchenland); Botschaft der Mongolei Residenz des Botschafters, Dietzgenstr. 31, 13156 Berlin.

Die unendliche Geschichte im Theater an der Parkaue

Wie kann es sein, dass Bastian Balthasar Bux das Reich Phantásien vor dem Nichts retten soll, obwohl er "Die unendliche Geschichte" doch nur liest? Volker Metzler richtet in seiner Inszenierung den Blick auf die Ergründung des Nichts und den Kampf der Welten.

Die unendliche Geschichte, Freitag, 23. November, 10 Uhr, 10-14 Jahre, Eintritt für Erwachsene: 13 Euro (ermäßigt: 9 Euro); Kinder bis 12 Jahre: 7 Euro, Sozialticket: 3 Euro; Tel. 557 752 52, Ort: Theater an der Parkaue, Junges Staatstheater Berlin, Parkaue 29 ,10367 Berlin.

Das Märchenland goes digital - "Die Biene im Kopf"

Du wachst morgens auf, bist plötzlich eine Biene in einem Computerspiel, hebst ab und fliegst los. Das ist die Ausgangslage mit Martin Grünheit und die "CyberRäuber" in der Verbindung von Theater, Virtual Reality und Augmented Reality ihr interaktives Digitaltheater für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren auf die Bühne bringen.

Die Biene im Kopf, Sonntag (11. November, ab 16 Uhr), Montag bis Donnerstag (12.-15. November, jeweils ab 10 Uhr) sowie Sonnabend (17. November, ab 16 Uhr), 7-11 Jahre, Eintritt für Erwachsene: 13 Euro (ermäßigt: 9 Euro); Kinder bis 12 Jahre: 7 Euro, Sozialticket: 3 Euro; Tel. 557 752 52, Ort: Theater an der Parkaue, Junges Staatstheater Berlin, Parkaue 29 ,10367 Berlin.

"Zimt & Zauber" im Märchenzelt im Wintergarten

Pünktlich zum Advent bringt das Wintergarten Varieté zusammen mit dem Berliner Kinderzirkus CABUWAZI-Springling und den auch in diesem Winter seine bei Klein und Groß beliebte Familien-Veranstaltungsreihe „Zimt & Zauber“ auf die Bühne. Eine packende Geschichte, magische Momente und – wie jedes Jahr – über 30 Nachwuchsartisten vom Kinderzirkus CABUWAZI-Springling machen diese Varieté-Show zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Die Premiere findet im Rahmen der Abschluss-Gala der 29. Berliner Märchentage am 25. November 2018 um 11 Uhr statt.

"Zimt & Zauber" im Märchenzelt, Premiere am Dienstag, 20. November 2018, weitere Termine nach den Märchentagen, ab 4 Jahren, Tickets ab 19 (ermäßigt ab 14 Euro), Familienticket ab 56 Euro, Tel. 58 84 33; Ort: Wintergarten, M48, M85 (Lützowstraße/Potsdamer Straße), Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin, www.wintergarten-berlin.de.

