The Prodigy präsentieren in der Max-Schmeling-Halle ihr neues Album "No Tourists"

Am 27. November spielen The Prodigy in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Termin & Tickets.

Max-Schmeling-Halle The Prodigy in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Rotzig und explosiv – das „Wunderkind“ The Prodigy in Berlin

Rotzig und explosiv – das „Wunderkind“ The Prodigy in Berlin

Mit weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Alben sind "The Prodigy" die unbestrittenen Superstars der britischen Clubkultur. Mit Singles wie „Firestarter“, „Breathe“ oder „Smack My Bitch Up“ revolutionierten sie die elektronische Musik und kreierten nebenbei ein neues Genre - den Big Beat. Ihre einzigartige Mischung aus Techno, Rave, Big Beat, Jungle, Drum’n’Bass, Acid House, Punk und elektronischem Hardcore findet seit über 25 Jahren Millionen von Fans. Jetzt kommen "The Prodigy" für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Was erwartet die Fans?

Die Band wird Songs aus ihrem brandaktuellen Album „No Tourists“ präsentieren, das am 2. November erscheint. Auch darauf spielen "The Prodigy" wieder alles was kraftvoll, peitschend und intensiv ist, wie die erste Vorab-Single „Need Some1“ zeigt. Außerdem erwartet die Fans natürlich eine Auswahl der größten Hits aus fast drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Wo werden The Prodigy auftreten?

The Prodigy werden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) spielen.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (27. November 2018) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: picture-alliance/ dpa

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von The Prodigy sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Max-Schmeling-Halle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 48,65 Euro (Sitzplatz) zzgl. Gebühren im Vorverkauf erhältlich.

Welche Songs wird The Prodigy spielen?

Diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 2. September in Irland:

Breathe Resonate Nasty Firestarter The Day Is My Enemy The Day Is My Enemy (remix) Roadblox Voodoo People Need Some1 Run With the Wolves Wild Frontier Omen Thunder Everybody in the Place Smack My Bitch Up

Zugabe:

Light Up the Sky Their Law Take Me to the Hospital

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

The Prodigy live in der Max-Schmeling-Halle, Dienstag, 27. November 2018; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin