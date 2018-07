Das bietet das 9. Tegeler Hafenfest 2018 - Programm & Highlights

Bald ist es wieder soweit: Das Tegeler Hafenfest lockt auch 2018 wieder viele Begeisterte nach Berlin-Reinickendorf. Das Hafenfest ist seit Jahren Tradition im Nordberliner Bezirk - mit bis zu 30.000 Besuchern. Neben Straßenmusik und Kunsthandwerk wird vor allem Kindern etwas geboten, etwa „Die Toggo Tour“ von Super RTL oder das Piratendorf mit Feuershows und Schaukämpfen.

Wo findet das Hafenfest Tegel statt?

Das traditionelle Tegler Hafenfest an der Greenwichpromenade in Alt-Tegel wird in idylischer Lage direkt am Tegler See gefeiert. Besucher erwartet zwischen Sechserbrücke und Kanonenplatz eine Kulinarischer Meile, Live-Musik und Bühnenprogramm auf drei Bühnen.

Wann wird das Hafenfest 2018 stattfinden?

Das Fest wird auch in diesem Jahr vier Tage gefeiert - vom Donnerstag (19. Juli) bis zum Sonntag (22. Juli). Besucher können das Fest am Donnerstag bis Sonnabend zwischen 11 und 23 Uhr besuchen, am Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr.

Das bietet das Programm des 9. Tegeler Hafenfestes

Entlang der Greenwichpromenade werden Straßenmusik, Show-Acts, Livemusik von bekannten Künstlern, zahlreiche Kinder- und Familienattraktionen geboten. Zu den Programmhöhepunkten des Festes zählen auch in diesem Jahr die Höhenfeuerwerke "Tegel in Flammen", die am Freitag (20. Juli) und Sonnabend (21. Juli) gegen 22:50 Uhr beginnen. Auf den nur noch zwei Bühnen sollen mehr Musikrichtungen zu hören sein. So soll 2018 erstmals auf dem Country-Musik gespielt werden. Der Bezug zum Tegeler See soll mit einem eigens errichteten Piratendorf verstärkt werden.

Foto: David Heerde

Wie komme ich zum Hafenfest Tegel?

Direkt an der Anlegestelle Greenwichpromenade gibt es einige Parkmöglichkeiten. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich in den Hallen Am Borsigturm (Am Borsigturm 2, 13507 Berlin). Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom U-Bahnhof Alt-Tegel (U6) folgt man der Promenade: Je nach Lauftempo benötigt man etwa 5 Minuten um das Herz des Hafenfestes an der Greenwichpromenade zu erreichen.

9. Tegeler Hafenfest 2018, zwischen Donnerstag und Sonntag, 19. Juli bis 22. Juli, tgl. 11-23 Uhr (am Sonntag nur bis 20 Uhr), Greenwichpromenade, 13507 Berlin-Tegel, Eintritt frei.